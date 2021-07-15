Почему из-за пандемии калининградцы стали чаще заводить маленьких собак

Обычно питомца берут те, кому уже за 30. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние три года число домашних животных в России выросло на 12 миллионов. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования компании Mars Petcare. Калининградцы в стороне от всеобщей моды не остались. В этом легко убедиться, если выйти, например, на набережную Верхнего озера - одно из излюбленных мест прогулок горожан с четвероногими питомцами. Туда я и отправилась, чтобы пообщаться с собаководами.

Первым замечаю сидящего на лавочке подростка в очках с рыжим мопсом. Точнее, парень жадно смотрит в гаджет, пока за его круглой собачкой следит мама.

- Купили сыну, чтобы меньше в гаджетах сидел, а он даже на прогулке не отрывается от телефона, - жалуется женщина.

Следующей собеседницей оказалась стильная хозяйка далматинца по кличке Лесли, которая чрезвычайно охотно повествовала о своем питомце.

- Сразу столько радости пришло в дом! Когда пандемия началась, он меня буквально от бессонницы спас. Бывало, какие-то нехорошие мысли выходят на передовую, и сна – нет! А Лесли ровно, глубоко дышит, и тревога будто растворяется в его дыхании. Отлично сплю теперь! А ему самому для полного счастья нужен... банан. Только вот фейерверков боится очень.

Вместе с любимым псом Лордом породы бигль вдоль озера прогуливался архитектор Виктор. Оказалось, вместе прилетели из Москвы в Калининград, где у хозяина собаки живет дочь. Сам Виктор говорит, что никогда не расстается со своим четвероногим другом, и благодаря ему, уже похудел на целых 11 килограммов.

- Гоняет пацан меня по 2,5 часа в день минимум! Давление нормализовалось, ведь я постоянно в тонусе! - восторгается москвич. - За два года Лорд научил меня побеждать разочарования. Теперь не гонюсь за чем-то меркантильным, одночастным. Пока наматываешь с ним километры по паркам, много о чем подумать успеваешь. Начинаешь понимать свое место в жизни. А еще Лорд заставил меня бросить курить. Уже почти два года без сигарет!

Напоследок знакомлюсь с длинноногой брюнеткой, которая выгуливает белого, такого же длинноногого питомца. Его красивая мордочка расчерчена на две части – белую и шоколадную. Становится ясно: перед нами - джек-рассел-терьер.

- Это девочка, ее зовут Милли, - знакомит нас хозяйка. - Брат привез ее трехмесячную из Москвы после скоропостижного ухода из жизни нашей любимой бабушки. Сейчас уже не представляем, как раньше жили без Милли - радость приносит такую, что хватает на всех! Жалеем только, что не завели такую раньше...

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Александр МУРОМЦЕВ, директор «Калининградского областного центра ветеринарной медицины», доктор ветеринарных наук, профессор:

- За 30 лет общения с собаководами я не встретил ни одного человека, кто пожалел бы о том, что когда-то завел и держит собаку. По моим наблюдениям, из-за пандемии собак стали заводить еще чаще, но только некрупных пород. Раньше держали все больше догов, боксеров, немецких овчарок, а сейчас в основном йоркширских терьеров, мопсов, джек-расселов, билли, чихуахуа. Что касается хозяев, то нынче это люди возрастом за 30, нередко - молодожены. Многие переезжают в Калининград со своим питомцем, либо уже здесь берут маленького щенка. Вообще нужно сказать, что сегодняшние собачники в Калининграде – в большинстве своем обязательные и дисциплинированные люди. Например, лет 10 назад каждого второго пса мы лечили от инфекции, а сейчас это – редкость, собаки привиты и ухожены.