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Происшествия16 июля 2021 15:55

Следователи выясняют, почему в Синявинском карьере едва не утонули две девочки

Предметом проверки, начатой региональным управлением СКР, станут и действия дежуривших на водоеме спасателей
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Как показывает практика, наличие спасательного поста само по себе еще не гарантирует квалифицированную помощь.

Как показывает практика, наличие спасательного поста само по себе еще не гарантирует квалифицированную помощь.

Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В управлении СКР по Калининградской области организована доследственная проверка по сообщению об инциденте в карьере Синявино у поселка Янтарного. В среду, 14 июля, там на волосок от смерти оказались две несовершеннолетние девочки.

- По предварительным данным, калининградец привез на отдых у воды свою 10-летнюю дочь и ее 9-летнюю подругу, - рассказала старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко. - Но по ходу купания девочек из-за большого количества находящихся в водоеме людей в какой-то момент потерял своих подопечных из виду.

Встревоженный мужчина немедленно начал поиски детей. Узнав, в чем дело, к нему присоединились и другие отдыхающие. Двое из них смогли обнаружить девочек уже на дне карьера и вытащили на берег.

- Обе пострадавшие с признаками асфиксии были немедленно госпитализированы в детскую областную больницу, - добавила Наталья Гацко. - В настоящее время сотрудники Светлогорского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, выполняют другие проверочные мероприятия.

Нужно заметить, что вскоре после ЧП в Синявино в соцсетях появились нелицеприятные комментарии, касающиеся действий дежуривших на карьере спасателей. Точнее, их фактического бездействия, ибо, по словам очевидцев, «профессионалы» явно не знали, что предпринять. Так вот, в УСКР заявили, что намерены тщательно проверить и эту информацию, а по результатам принять соответствующее процессуальное решение.

Ход проверки контролирует лично руководитель регионального УСКР Дмитрий Бочаров.

ЧППроисшествия: ЧП