Юбилей Калининградской области, год 1994-й: одна из самых страшных трагедий в истории

На берегу Куршского залива в поселке Каширское стоит скорбный мемориальный знак. В память о погибших, в назидание живым. Фото: Валерий Маначин

Порой можно услышать: главный виновник беды, которая случилась 13 марта 1994-го на Куршском заливе, – само время, «лихие 90-е». В стране царили повсеместные разброд и шатания. В частности, никакого контроля не было за тем, что творилось на покрытых льдом заливах. А между тем как никогда много народу якобы стало тогда ходить туда как на работу, чтобы наловить рыбки и на продажу, и себе на прокорм…

Безусловно, трудности тогдашней жизни тоже сыграли свою роль в этой истории. Однако на подледную рыбалку множество калининградцев ходили во все времена. И каждый год кто-то не возвращался. Правда, массовой гибели людей не случалось. Но почему? Видимо, потому что ни разу не сходились так трагически сразу все обстоятельства. Везло, короче.

На этом везении мы долго выезжали. Каждый раз, когда после очередной без пяти минут трагедии все было, к счастью, позади, ответственные лица требовали навести, наконец, порядок. Надо-де запретить рыбакам зимой далеко уходить от суши. На всем побережье – развернуть посты, контролирующие ситуацию. Нарушителей – беспощадно штрафовать на крупные суммы. Только, несмотря на все строгие указания, ничего по большому счету не делалось. Продолжали уповать на авось. А потом настало 13 марта 1994-го.

Спасайся кто может!

То воскресное утро выдалось тихим и солнечным. Повеяло первым одуряющим весенним теплом. Наиболее рьяные огородники уже закопошились на участках. Ну а многие другие калининградцы устремились на лед Куршского залива, чтобы успеть «еще разок» сходить на зимнюю рыбалку.

К середине дня небо стало быстро затягивать тучами, поднялся ветер. Лед начал трещать, отрываться. Находившиеся недалеко от суши, прыгали в воду, бросая вещи. Выходили на берег мокрые и продрогшие, но счастливые: смертельная опасность позади! Остальных же все дальше уносило в залив на ломающихся льдинах.

Мобильников у народа еще не было (сотовая связь в 1994 году в нашей области вообще делала лишь первые шаги). Так что те, кто успел соскочить со льда и добрести до берега, бежали искать ближайший телефон, чтобы позвонить в милицию. Спасателей-то у нас тогда тоже еще не было.

В милиции был спокойный выходной день без особых происшествий. Дело шло к вечеру. И вдруг – звонок:

– В районе поселка Киевское оторвало льдину с рыбаками! И их там много, очень много!..

А следом – новые тревожные сигналы. «География» ЧП быстро разрасталась: Заливино и Каширское, Июльское и Ушаковка. Везде отодранные от суши льдины уносило в залив. И на каждой – люди.

Сам погибай, а других выручай

Первыми на выручку рванули военные. Полетели на «вертушках», невзирая на нелетную погоду, в нарушение всех правил. Правда, на ночь были вынуждены прерваться. Однако как только рассвело – снова сели за штурвалы.

При этом спасательная операция не прекращалась и в темное время суток. Только тогда она была уже неофициальной. Местные жители спускали на покрытую шугой воду лодки и шли на помощь, стараясь не думать о том, что сами могут погибнуть. Так, вертолетчики в тот вечер эвакуировали с льдин 23 рыбака. Валерий Фадеев и Сергей Баринов из Каширского спасли 47 человек!

13 марта 1994-го Фадеев лежал дома с температурой под 40. Но, узнав о ЧП, рванул к своей моторке. Вместе с ним бросился на выручку погибающим и сосед Баринов. Он был милиционером-водителем Гурьевского ОВД, Фадеев – вожатым караульных собак в воинской части. Тем не менее, не имея никакого отношения к МЧС, они и ранее, рискуя жизнью, неоднократно спасали терпящих бедствие рыбаков. А уж в те страшные часы двое спасателей-добровольцев неоднократно были в шаге от гибели.

Сергею Баринову и Валерию Фадееву присвоили звание Героя России.

Фадееву и Баринову потом присвоили звание Героя России. Еще один местный житель, Иван Елизаров, удостоился ордена Мужества. На его счету – 22 спасенных души. Замечу, этому герою было тогда уже 66 лет, и к погибавшим он в одиночку пробивался вручную – на весельной лодке.

Хотя – находились и другие, совсем другие. Кто не брезговал забирать вещи, оставшиеся на льду. Кто шуровал по машинам, сиротливо ждавшим своих хозяев на берегу…

Венки на воде

Утром 14 марта 1994-го над заливом еще кружили вертолеты, собирая живых и мертвых. А по области уже катилась волна противоречивых слухов. Мало кто представлял масштаб случившейся беды. В том числе и наш брат-журналист. Первая информация о ЧП в заливе появилась лишь 15 марта. На тот момент было известно о двух погибших. И СМИ всерьез выражали надежду, что на этом смертный счет остановится.

Тем временем родственники не вернувшихся с рыбалки сходили с ума от неизвестности. В милицию поступали все новые и новые заявления о пропавших без вести. 17 марта было сделано наконец и официальное заявление: «Трагедия, каких еще не бывало», «поиск продолжается», «расследуются обстоятельства»…

Только вот народ не доверял властям. Недаром вскоре был создан общественный комитет, занявшийся собственным расследованием причин куршской трагедии. Также начался сбор денег для оказания помощи семьям погибших, многие из которых по-прежнему считались пропавшими без вести – тела-то не нашли.

В апреле 1994-го, на сороковины со дня трагедии, была организована поминальная акция прямо в заливе. Венки легли на воду в районе, где погибло большинство рыбаков. Фото: Виктор УГОЛЬНИКОВ

В апреле, на сороковины со дня трагедии, на площади Победы прошел траурный митинг. А на заливе была организована поминальная акция. Ровно в полдень из Полесска вышел пограничный сторожевой катер, взяв курс на траверз мыса Острый. В том районе погибла большая часть рыбаков. Там и легли на воду венки.

13 июля 1996-го на берегу залива в Каширском был открыт скорбный мемориальный знак. В память о погибших, в назидание живым. На плитах, изображающих расколотую льдину, выбито 51 имя…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

С января 1994-го один из местных банков начал оказывать новую для калининградцев услугу: предоставил возможность пользоваться пластиковыми картами.

16 января митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – патриарх) освятил Крестовоздвиженский собор. Новый православный храм расположился в бывшей кирхе Креста «на острове».

21 января на улице Кутузова открылось консульство Польши.

В феврале в области был создан первый негосударственный пенсионный фонд.

15 февраля Нарвский проезд переименовали в улицу Памяти павших в Афганистане.

27 февраля в Калининградском военном авиационно-техническом училище состоялся последний выпуск. После этого КВАТУ было расформировано.

С 4 апреля администрация Калининграда стала мэрией.

26 апреля состоялось первое заседание областной думы.

3 июня Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства стал государственным техническим университетом.

В середине июня прошла операция по установке шпиля на Кафедральном соборе. Толпы зевак наблюдали, как вертолетчики Балтийского флота поднимали в небо огромные конструкции и с ювелирной точностью опускали на башню. Фото: Архив автора

15 июня на заводе «Янтарь» спустили на воду новый большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко».

С 11 июля на Южный вокзал бесплатно пускать стали лишь пассажиров. Прочим выход на перрон стоил 100 рублей, посещение зала ожидания – 300. По требованию прокуратуры с 1 октября «перронный побор» отменили. А вот плата за вход в зал ожидания выросла – до 500 «рэ».

12 июля у Музея Мирового океана встало на вечную стоянку научно-исследовательское судно «Витязь».

С 25 июля по 3 августа в Светлогорске шел I международный кинофестиваль «Янтарная пантера». Гран-при получил Никита Михалков за фильм «Утомленные солнцем».

С 4 августа регион был объявлен зоной чрезвычайной ситуации вследствие затянувшейся жаркой и сухой погоды. От возникших пожаров больше всего пострадало болото Целау.

7 октября улицу Библиотечную переименовали в честь профессора Никиты Севастьянова.

21 октября в Черном море затонул теплоход «Сырве» (во время шторма перегруженное судно опрокинулось). 11 из 26 членов экипажа погибли. 4 ноября в Калининграде хоронили погибших.

13 ноября победителем международного теннисного турнира на Кубок Кремля стал наш земляк Александр Волков. С победой его поздравил президент России Борис Ельцин.

28 ноября новоселье справила городская детская стоматологическая поликлиника: с улицы Космонавта Леонова она переехала на улицу Генерала Буткова.

Осенью 1994-го – зимой 1995-го у нас снимали один из лучших постсоветских фильмов о Великой Отечественной войне «Я – русский солдат».