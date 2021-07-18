«Голосящий КиВиН-2021»: много женщин в купальниках и избитые шутки про Светлогорск

Команды отреагировали на появление в жюри Натальи Ищенко чередой шуток про синхронное плавание. Фото: пресс-служба фестиваля

Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» пока можно считать чуть ли не главным культурным событием этого калининградского лета. По крайней мере, потому что его не перенесли на 2022 год, и он состоялся.

Отсев и посадки

Команды КВН приехали в Светлогорск за несколько дней до начала фестиваля - чтобы было время и погулять, и провести репетиции. Заодно посадили рододендроны в парке около концертного зала «Янтарь-холл». Это такая традиция. В прошлом году, например, сажали гортензии.

На отборах, которыми руководил лично Александр Масляков, произошел первый отсев. От участия в игре отстранили сразу пять команд. Нет, никаких правил они не нарушали, просто их шутки редакторы посчитали несмешными.

Следующий этап для веселых и находчивых – генеральная репетиция в «Янтарь холле», которую провели в пятницу, 16 июля. Это уже самый настоящий концерт, который проходит со зрителями в зале. После этой игры из конкурсной программы выбыли еще две команды: «Улица Плеханова» (Москва) и женская сборная РУДН «RUDN United». В итоге к главной игре с участием жюри (она же съемка для телевидения) допустили 16 коллективов с самыми лучшими шутками.

Некоторым поклонницам повезло выловить Аллу Михееву, которая согласилась сфотографироваться.

В этом году в состав жюри вошли ведущая Алла Михеева, певец Александр Панайотов, шоумен Сергей Светлаков, писатель Евгений Гришковец и впервые - олимпийская чемпионка по синхронному плавания, ныне министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Над чем шутили

Вечер в этом году открывала команда из города Светлый «Уже не дети» (наши кавээнщики, увы, в итоге остались без призов). Начали с хохмы про копченого угря и этим будто дали отмашку всем остальным. Год за годом зрители смеются над похожими стандартными шутками про «типа европейский» Калининград и наши «так себе курорты», Иммануила Канта, янтарь, отечественный футбол и вот это все.

Команда «G-Drive» продолжила: «Наталья Ищенко может задерживать дыхание на три минуты – это она все достопримечательности Светлогорска может посмотреть, не дыша.

Оксана Петровна из «G-Drive» сообщила, что до Светлогорска добиралась вплавь. Фото: пресс-служба фестиваля

Ребята из города Надым шутили про Светлогорск так, будто в их Ямало-Ненецком автономном округе лучше:

«- Как тебе в Светлогорске?

- Как в утробе матери - греет мысль, что это ненадолго».

Александр Панайотов опубликовал этот снимок со словами «Светлогорск прекрасен». Фото: Instagram.com

Кавээнщики из Симферополя словно подвели итог всем этим шуткам: «Мы приехали не забрать КиВин, а забрать фестиваль – вы тут не умеете им пользоваться. Фестиваль должен рекламировать регион, а сюда команды приезжают, и шутят как тут плохо».

Коронавирус, разумеется, подкинул новые темы про маски и вакцинацию. И это, пожалуй, было одно из немногих заметных отличий, помогавших не спутать «Голосящий КиВиН 2021» с игрой 2019 или 2017 года.

КОНКРЕТНО

Кто завоевал призы

Малый в Темном – «Красный Лис», Владивосток;

Малый в Светлом – «Армянская сборная», Москва;

Малый в Золотом – «Росы», Нижний Новогород;

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Большой в Темном – «Северяне», Нягань;

Большой в Светлом – «Неудержимый Джо», Россия;

Большой в Золотом – Сборная Пермского края;

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Президентский КиВиН – «Неудержимый Джо».

НЕКОТОРЫЕ ШУТКИ ИГРЫ

- Это не безделушка, это Катя. Мы ее с собой привезли.

- Катя, порадуй светлогорского зрителя!

- Я гулящая!

«Пал Палыч», Хабаровский край.

- Привет, москвичи!

- Это же светлогорцы.

- А это я владельцам домов вокруг «Янтарь-холла».

«ЮРА, сборная Университета Синергия» Москва.

- Здравствуй, город Канта, Гофмана и «Мирамистина». Перед тобой выступают люди, которые не читали ни Канта, ни Гофмана, ни инструкции к «Мирамистину».

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- Тут Кант умер!

- Так говорили же: «Вакцинируйтесь, маски носите!»

«Город N» г. Челябинск.