Калининградского политика подозревают в педофилии

Политик имеет обширные связи в органах государственной власти и среди правоохранителей. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде политика и общественного деятеля подозревают в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В четверг, 22 июля, Ленинградский районный суд избрал мужчине меру пресечения. До 18 сентября политический деятель будет находиться в следственном изоляторе.

43-летнего политика подозревают в серии сексуальных преступлений. На него завели уголовные дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» (2 эпизода), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» (2 эпизода).

Личные данные калининградского политика не раскрываются из-за тайны следствия. Источник «Комсомолки» сообщил, что арестованный за сексуальное насилие над детьми имел отношение руководству «одной из политических партий».

В постановлении суда особо отмечается, что, находясь на свободе, политик может уничтожить доказательства по уголовному делу, скрыться от органов следствия и препятствовать установлению истины.

«Кроме того, активно занимаясь общественной и политической деятельностью, подозреваемый имеет обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах и, оставаясь на свободе, будет иметь возможность воспользоваться ими с целью избежать привлечения к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление пока не вступило в законную силу, и нет сомнений, что политический деятель обжалует его.