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Чтобы активизировать деятельность предприятия и улучшить показатели, важно не только отладить производственные процессы, но и уделить внимание офисной работе. На этом акцентировала внимание руководитель проекта по направлению «Оптимизация потоков и процессов» Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области Мироедова Ирина:

«Стоит признать, что зачастую в компании довольно долго согласуются те или иные документы, соответственно, подготовка ответа на письмо, пояснение или согласования договора может занимать больше времени, чем обычно. Задачи накапливаются, а процесс обработки документации затягивается. Так, если на предприятии возникает необходимость в улучшении процесса работы с документами, более качественной работы с клиентами, потребителями, поставщиками, необходимо выявить наиболее слабые точки в работе, определить первопричины проблем, разработать и реализовать план мероприятий по совершенствованию офисных и управленческих процессов. Но, чтобы улучшить деятельность, необходимо понимать, как это сделать, узнать о методиках и инструментах, лучших практиках».

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Задача участников «Фабрики офисных процессов» — достичь минимальной себестоимости и максимальной прибыли, выявить потери и проблемы в процессе, внедрить улучшения. В результате участия на площадке «Фабрики» снижаются временные затраты на процессы, сокращается число перемещений сотрудников и документов, увеличиваются экономические показатели при минимизации затрат и снижении себестоимости обработки документов.

Каждый сотрудник делает небольшие улучшения для наибольшего эффекта: какую пользу для калининградских предприятий может принести участие в «Фабрике офисных процессов» - Новости Калининграда

Участие в «Фабрике офисных процессов» проходит в меньшей степени как тренинг и в большей степени в формате практической площадки, на которой сотрудники предприятий и компаний в реальном процессе знакомятся и получают наглядный опыт применения инструментов бережливого производства в офисных процессах. То есть участие в «Фабрике» проходит путём решения задач. Через анализ своего опыта и опыта коллег возникает понимание, какие направления деятельности, какие процессы можно улучшить непосредственно на предприятии, отдельно отметила Ирина.

Так, на «Фабрике офисных процессов» работники предприятий выявляют задачи, которые можно решить в ближайшее время. Среди них — организация рабочего места по системе 5С, устранение лишних согласований и сокращение перемещения персонала в офисе. Последнего удалось добиться, построив карту процесса текущего состояния и выявив лишние операции и действия. Они были сокращены или исключены полностью.

«После обучения сотрудники по-другому смотрят на то, что они делают. Более критично относятся к своей работе. Больше ориентируются на клиентов, партнёров и коллег. Совершенствуют работу, чтобы исключить временные потери», — рассказала руководитель проекта по направлению «Оптимизация потоков и процессов» Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области.

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Одно из главных достижений, полученное благодаря участию в «Фабрике офисных процессов», — вовлечённость персонала в постоянный процесс улучшения внутри предприятия.

«Ведь успех компании зависит от вклада каждого сотрудника, так называемый синергетический эффект. Если каждый сотрудник сделает небольшие улучшения хотя бы у себя на рабочем месте, это может принести колоссальный эффект для компании в целом», — считает Ирина.

Каждый сотрудник делает небольшие улучшения для наибольшего эффекта: какую пользу для калининградских предприятий может принести участие в «Фабрике офисных процессов» - Новости Калининграда

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