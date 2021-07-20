Как и чем помогает бизнесу РЦК Калининградской области

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Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) создан на базе Фонда «Центра поддержки предпринимательства Калининградской области» в 2019 году. Это исполнитель национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий в Калининградской области. Сегодня в национальный проект входят 38 региональных компаний.

С конца 2020 года по июнь 2021 года силами сотрудников РЦК реализовано шесть проектов по созданию потоков образцов. Были проведены улучшения в таких сферах, как производство стальных труб, полых профилей и фитингов; производство мебели; производство медной проволоки; производство кондитерских глазурей, глазурей для мороженого, кремовых начинок и повидла; переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

В 2020–2021 году в «Фабрике производственных процессов» приняли участие сотрудники прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», ООО «Балт Рыб Тех», в «Фабрике офисных процессов» — МКП «Калининград — ГорТранс». Также была проведена методическая подготовка по реализации проекта и по инструментам бережливого производства сотрудников шести предприятий — участников национального проекта «Производительность труда». О новых возможностях узнали 203 сотрудника компаний.

РЦК проводит мероприятия по повышению производительности труда на рабочих площадках компаний, вошедших в национальный проект, организует обмен опытом в области повышения производительности труда между региональными предприятиями-участниками, проводит подготовку сотрудников в части повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства. А также ведет мониторинг достижения целей компаниями.

Главное направление деятельности РЦК по взаимодействию с предприятиями Калининградской области — проведение консультационной и методической поддержки по анализу реальной ситуации на предприятии и дальнейшей выработке мероприятий по улучшению процессов. И, что немаловажно, — оказание помощи экспертов в организации пилотного участка и потока-образца, тиражирование полученного опыта на все остальные процессы на предприятии. В результате у компании повышается качество товаров и услуг, идет рост конкурентоспособности благодаря применению бережливых технологий.

Устранение потерь, оптимизация деятельности организации, создание индивидуальных решений по увеличению эффективности процессов в части производительности труда, формирование новой производственной культуры и постоянного совершенствования системы работы — то, чего можно добиться с помощью сотрудников РЦК Калининградской области.

Опытные и квалифицированные специалисты РЦК помогут внедрить и адаптировать процесс целеполагания и мотивации сотрудников на достижение целей, оптимизировать производственные и офисные процессы с помощью инструментов бережливого производства с целью создания потоков-образцов, сформировать систему проектного управления и создать инфраструктуру для внедрения культуры постоянных улучшений, подготовить сотрудников на производственной площадке и воспитать тренеров для последующей передачи знаний, подготовить руководителей и сотрудников к трансформации производственной культуры.

Предприятия — участники национального проекта «Производительность труда» абсолютно бесплатно могут получить знания и умения в сфере бережливых технологий на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области для своих сотрудников на «Фабрике производственных процессов» и «Фабрике офисных процессов». Это учебные практические площадки. На них участники на реальных кейсах получают опыт применения технологий бережливого производства. Кроме того, сертифицированные тренеры РЦК проводят тренинги по темам бережливых технологий и методике развертывания проекта на предприятии.

«Опыт работы с Региональным центром компетенций Калининградской области — положительный. В сотрудничестве с РЦК мы видим только плюсы, опытные специалисты помогли взглянуть на наши рабочие процессы с другой стороны. И не только взглянуть, но и внести положительные изменения. Еще одним положительным моментом является то, что РЦК помог нам создать и наполнить информационные стенды», — отметил руководитель службы качества ООО «Первая картонажная фабрика» Андрей Старченко.

В позитивном ключе сотрудничество с РЦК оценивают и в калининградском отделении агрохолдинга «Мираторг».

«Сотрудничество осуществляется на добровольной и безвозмездной основе, что позволяет дополнительно повысить компетенции сотрудников без лишних капиталовложений. А снижение затрат и потерь является одним из основных принципов бережливого производства. Данный инструмент мы начали применять в «Мираторге» более 5 лет назад и убедились в его эффективности. Поэтому компаниям, которые думают, начинать внедрение или нет, однозначно советуем применять такие инструменты бережливого производства, как 5С, «Кайдзен», стандартизированная работа, визуальное управление, «Канбан», «Каракури» и так далее. Тем более государство дает возможность начать применение без дополнительных затрат под руководством тренеров РЦК. Также после реализации начальных этапов небольшие компании могут получить льготные условия по кредитованию мероприятий для автоматизации и улучшения производственных процессов», — подчеркнул руководитель департамента по развитию производственной системы агропромышленного холдинга «Мираторг» Андрей Колесник.

За дополнительной информацией можно обратиться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области») по следующим контактам:

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».