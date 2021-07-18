Разгром на поле и неспокойная ночь: как в Калининграде прошел Суперкубок России

«Зенит» завоевал в Калининграде шестой Суперкубок в своей истории. Фото: Александр Подгорчук

На какие-то мгновения могло показаться, что в Калининград вновь окунулся в атмосферу, которая царила в нашем городе в дни чемпионата мира-2018. На улицах появились толпы разукрашенных фанатов, стали раздаваться взрывы пиротехники, съехались десятки журналистов.

Футбольных событий такого ранга в Калининграде не было уже почти два года, с тех пор, как в сентябре 2019-го наш стадион принял матч сборных России и Казахстана. В отличие от той игры, Суперкубок – турнир исключительно внутренний и, положа руку на сердце, не самый статусный. Однако участие в нынешнем розыгрыше двух непримиримых соперников из Москвы и Санкт-Петербурга добавило событию перца не только на поле.

Дзюбомания продолжается

Обе команды прилетели в Калининград накануне игры. Названия гостиниц, куда заселили футболистов, не стали секретом для болельщиков, которые устроили игрокам у хода теплый прием. Больше всего нарасхват снова был нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, охотно сделавший с поклонниками пару десятков селфи.

В день матча «Локомотив» устроил прогулку по набережной Верхнего озера. Фото: Instagram.com

Как и летом 2018-го, фанаты «готовились к игре» на площади Победы. В пятницу здесь высадился внушительный десант преимущественно питерцев, которые гудели до самого закрытия заведений.

В субботу за час до начала матча гости обрались в длинные колонны и дружно направились на стадион. За шествием внимательно наблюдали бойцы ОМОН, за спинами которых маячили будки припаркованных автозаков, но никаких серьезных инцидентов не случилось. Шумящий бело-голубой поток мирно унесло к воротам арены и через них – на гостевую трибуну.

И «Зениту», и «Локомотиву» выделили квоту – по две тысячи билетов на команду, но было нетрудно заметить, что прилетевших болельщиков оказалось заметно меньше. Активнее себя вели питерцы. Перед стартовым свистком они растянули на своем секторе здоровенный баннер, в то время, как на противоположной трибуне фанаты «Локомотива» не приготовили вообще ничего такого.

Зато потом началось.

Трибуны были заполнены довольно плотно, но, на самом деле, посещаемость оказалась даже ниже разрешенных 70%. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

По количеству матерных кричалок Суперкубок России с первых минут установил абсолютный рекорд среди всех игр, состоявшихся до этого на стадионе «Калининград». Болельщики обеих столиц практически весь матч (с некоторыми перерывами на отдых) громким хором поливали и команду-соперницу, и ее фанатов на самые разные лады, в стихах и прозе, под барабаны и без них. Представители культурной столицы преуспели в этом непростом деле несколько больше, поскольку их репертуар был разнообразнее.

Звучали, впрочем, и относительно безобидные выкрики.

- Спасибо, девочки! – неслось над полем в адрес «Локомотива» после каждого пропущенного от «Зенита» гола.

Москвичи в долгу не оставались, хотя настроение их становилось все хуже и хуже. «Зенит» в итоге забил три мяча и завоевал Суперкубок разгромной победой.

Неспокойная ночь

Трибуны стадиона «Калининград» начали пустеть еще во время церемонии награждения. Всего за игрой наблюдали 16 388 зрителей – разрешенные 70% мест не удалось даже заполнить до конца (прийти могли около 25 000 человек). Первыми арену покинули расстроенные болельщики «Локомотива», последними - счастливые фанаты «Зенита».

Пациенты ковидного госпиталя, расположенного на территории стадиона «Калининград», тоже невольно «попали» на футбол. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Некоторые попытались дождаться футболистов возле автобусов, но команды были уже не столь щедры на общение, как возле гостиниц.

- Артем, здесь дети ждут! – давили на жалость Дзюбы одни калининградцы.

- Не бойся, мы все в масках, - приводили железный аргумент другие.

Но Дзюба, несмотря на дружные мольбы, в этот раз ни к кому подходить не стал. На селфи и автографы согласились главный тренер «Зенита» Сергей Семак, защитник Дмитрий Чистяков и нападающий, автор второго гола Сердар Азмун.

От стадиона автобусы с командами поехали напрямик в аэропорт и спустя несколько часов «Зенит» и «Локо» разлетелись из Калининграда по своим городам. Чего не скажешь про их группы поддержки.

«Продолжения банкета» правоохранительные органы, очевидно, ждали на прежнем месте, поэтому к 22 часам на площадь Победы стали дополнительно стягивать силы полиции. Подъехали несколько патрульных машин с включенными мигалками, а вдоль отдыхающих принялись прогуливаться улыбающиеся полицейские с длинными дубинками. Но… напрасно. Никакие разгоряченные толпы со стадиона здесь так и не появились. Бродили лишь одинокие компании по два-три человека, выделяющиеся своими синими футболками в цветах «Зенита».

- Не будет здесь ничего, - рассказали нам в одной из таких компашек. – В пятницу повеселились и все. Тут в полночь все закрывается, делать потом нечего. Завтра вот на море поедем.

И все же ночь после Суперкубка не выдалась спокойной. Фанаты «Зенита» и «Локомотива» нашли-таки друг друга в одном из заведений в центре города и, конечно же, устроили потасовку. Подробности инцидента уточняются.