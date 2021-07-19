ЕР запустила специальный сайт для сбора предложений в народную программу

Андрей Кропоткин общается с калининградцами. Фото: Предоставлено организаторами

Начал работу портал NP.ER.RU, с помощью которого «Единая Россия» собирает предложения граждан по улучшению жизни в стране. Выдвинутые инициативы войдут в народную программу партии.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак считает, что сбор идей россиян позволит сделать срез общественного мнения, который покажет, что на самом деле интересует граждан. Именно такое отношение к избирателям делает программу «Единой России» действительно народной, пишет nashgorod.ru.

- Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и нашло отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь, – заявил Турчак.

Оставить свое предложение на портале NP.ER.RU может любой гражданин. Сделать это можно при помощи специальной формы. Кроме этого, в 9 разделах размещены предложения других людей - можно их изучить и даже поставить им свою оценку. Это также позволяет определить наиболее актуальные проблемы.

Если нет возможности участвовать в народной программе в онлайн-формате, можно прийти в общественную приемную депутата от ЕР по своему округу или в общественную приемную партии и заполнить специальную анкету.

Кроме онлайн-изучения общественного мнения, единороссы организовали в каждом субъекте Российской Федерации обсуждения ключевых аспектов народной программы. Также партия провела две стратегические сессии, на которых обсудили вопросы защиты интересов инвалидов и проблемы семей с детьми. В мероприятиях участвовали политики, представители общественных организаций и государственных структур, ученые и эксперты в различных вопросах.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.ru, на сессиях граждане и эксперты выдвинули целый ряд перспективных идей. В том числе предлагалось расширить возможности использования материнского капитала, ввести налоговые льготы для структур, помогающих семьям с детьми решать жилищные вопросы.

Что касается поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья, то на сессии обсуждались возможности адаптации городской среды для обеспечения более комфортных условий проживания. Помимо этого, были затронуты вопросы содействия в трудоустройстве людей, имеющих проблемы со слухом, рассматривались варианты расширения программы помощи детям-инвалидам. Эти и другие инициативы были включены в народную программу «Единой России».

- Вовлечение граждан в создание народной программы – одна из первоочередных целей партии. Очень важно, что у людей есть возможность внести свои предложения в программу «Единой России». Открытость является одним из важнейших принципов партии, который будет максимально реализован при создании данной программы. Необходимо учесть мнение различных групп населения.

Безусловно, граждане изучают программы политических партий, конкретных кандидатов и могут точнее обозначить некоторые проблемы и предложить пути их решения. Нам при разработке этой программы нужно не упустить самые грамотные и эффективные идеи. В итоге это будет действительно целостная народная программа, написанная партией вместе с неравнодушными жителями России. Мне очень близок и понятен настрой людей, которые сами готовы менять свою жизнь и жизнь окружающих к лучшему. Убежден, что жителям Калининградской области, других регионов есть что предложить в народную программу, - сказал секретарь Калининградского регионального отделения партии "Единая Россия", глава Калининграда Андрей Кропоткин.