Юбилей Калининградской области, год 1995-й: морпехи Балтфлота в чеченской мясорубке

8 января 1995-го на площади Победы состоялся митинг матерей, чьих сыновей отправили воевать в Чечню. Женщины плакали: «Верните наших детей!» Увы, живыми вернутся не все… Фото: Архив автора

11 декабря 1994-го начался ввод войск в Чечню. Официально это было «восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике». В народе – первая чеченская война.

31 декабря по всей стране отмечали Новый год, а в Грозном уже вовсю шли бои. Поначалу оттуда поступала отрывочная и противоречивая информация. А следом по Калининграду поползли слухи о массовой отправке наших «срочников» в Чечню.

И 8 января 1995-го на площади Победы состоялся небывалый митинг – перед памятником Ленину собрались матери, чьих сыновей «предположительно» послали воевать. Женщины плакали: «Верните наших детей!» К солдатским матерям присоединялись прохожие, подписываясь под письмом протеста президенту Борису Ельцину.

В начале того кровавого января в чеченскую мясорубку была направлена морская пехота Балтийского флота. Она не подвела, выполнила все поставленные перед ней задачи. Однако без потерь не обошлось. Самой же черной датой стало 18 января 1995-го. В тот день усиленный десантно-штурмовой батальон морской пехоты БФ, участвуя в боях за Президентский дворец в Грозном, потерял сразу 16 человек. А всего за две командировки на войну с сепаратистами пали смертью храбрых 46 балтийцев, еще 125 получили ранения.

Более тысячи морпехов получили за ту кампанию ордена и медали. Пятеро гвардейцев с Балтики удостоились звания Герой России (майор Евгений Колесников – посмертно). А 18 января решением Военного совета Балтфлота установлен День памяти военнослужащих, павших при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.

НИЧЕГО СВЯТОГО

Это вопиющее происшествие всколыхнуло всю область. Кто-то сбил медную обшивку с памятного знака, стоящего у Балтийского шоссе на месте гибели Героя Советского Союза Александра Космодемьянского.

Для милиции стало делом чести найти вандалов. И через месяц их поймали. Более того, медь, которую ради денег на выпивку двое парней из поселка Веселовка содрали и сдали в металлолом, милиция тоже успела изъять. Однако для памятника она больше не годилась, надо было делать другой монумент. И 6 мая 1995-го на старом месте был открыт новый знак. Заметим, уже, можно сказать, «антивандальный» – без деталей из цветмета…

Справедливости ради – было тогда и другое отношение к памяти. Так, 25 апреля 1995-го останки рядового Ивана Полуэктова, погибшего 3 марта 1945-го, передали его внучке, которая решила перезахоронить деда на родине в Пензенской области. Нашел его фермер Михаил Попов при вспашке поля у зеленоградского поселка Братское. Опознать же воина удалось благодаря его медали «За боевые заслуги».

22 июня 1995-го на мемориале в Пятидорожном Багратионовского района упокоились 260 солдат и офицеров Красной Армии, обнаруженных поисковиками. А в Переславском Зеленоградского района 29 ноября состоялась церемония перезахоронения полутора тысяч (!) советских воинов.

В 1995 году из Калининграда бюст Кутузова «переехал» в Правдинск. Открытие на новом месте состоялось 12 июля 1997-го. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Взамен бюста в том же году в областном центре появился памятник Кутузову. Фото: Валерий Маначин

КУДА УЕХАЛ БЮСТ?

С осени 1953-го бюст Кутузова стоял в Калининграде в начале улицы, носящей его имя. И вдруг осенью 1995-го – пропал. Опять вандалы?! Как выяснилось, бюст – в Правдинске. Там тоже есть улица Кутузова, но более камерная, потому на ней это небольшое изваяние, решили чиновники, будет смотреться даже лучше, нежели прежде.

А в областном центре на улице Кутузова (только на другом конце) взамен бюста появился памятник. Открытие его состоялось 16 декабря 1995-го. А создал памятник народный художник СССР Михаил Аникушин, уже известный тогда калининградцам по Пушкину, который в 1993 году украсил сквер на улице Космонавта Леонова.

Правда, с памятником Кутузову было не все красиво. На него требовалось 160 миллионов рублей, которые администрация области выделила из фонда непредвиденных расходов. А общественность возмутилась: многим есть нечего, тут же такие деньжищи – на предмет не первой необходимости. Поддержала граждан и областная дума: лучше бы эти средства направить ветеранам. Однако распоряжение о «кутузовских» миллионах было признано принятым в рамках непосредственной хозяйственной деятельности. А туда вмешательство выборных органов не допускалось…

Кстати, в 1995 году Калининград и приютил у себя «чужой» бюст. При выводе из Лиепаи российских войск местные власти потребовали забрать изваяние летчика дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна. Если раньше там считалось, что он пал за свободу латвийской земли от фашизма, то в 90-х его записали… в «оккупанты». У нас бюст обрел новое место на Советском проспекте – возле монумента авиаторам Балтики.

1995 год. Снимок сделан незадолго до того, как на башне Кафедрального собора вновь пошли часы – копия тех, что были тут во времена Кёнигсберга. Фото: Архив автора

БАРРИКАДА В БОРИСОВО

24 августа 1995-го, Борисово. Жара, но воды в домах уже традиционно нет. Нет и газа – опять закончился. А в полдень пропало и последнее из благ цивилизации – электричество. Авария? Оказалось, поселок обесточен за долги соседа – военного инженерного училища. И это при том, что жители исправно платили за свет. Причем платили – училищу. Такая тут была система, поскольку электричество поступало в Борисово через военных.

– Все, перекрываем дорогу! – и толпа жителей, не желавших более терпеть коммунальный беспредел, двинула к военторгу (ныне – магазин «Дешево»).

Здесь и произошла 24 августа 1995-го стихийная массовая акция протеста. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Нарубив в леске напротив деревьев, соорудили на проезжей части улицы Подполковника Емельянова баррикаду и встали за ней живым щитом. Кое-кто из водителей попытался очистить дорогу. Однако перед толпой, состоящей в основном из офицеров и их боевых подруг, стушевались даже самые горячие головы. Не вмешивалась в происходящее и милиция. Более того, стражи порядка давали понять, что одобряют действия бунтарей.

Наконец появились представители властей. И так впечатлились, что уже вечером в дома вернулось не только электричество, но и вода. А на другой день и конфорки на кухонных плитах зажглись – дворовая групповая установка была оперативно заправлена сжиженным газом. Ну а через месяц сюда и вовсе пришел природный газ.

Вот что бунт животворящий делает! Конечно, если он осмысленный, а беспощаден – разве что к владельцам машин, которым пришлось ехать в объезд по ухабам Малого Борисово. К слову, эту проблему власти предпочли не заметить. Там ведь дорогу не перекрывали…

Начав в 1985 году строить вторую эстакаду, в 1989-м ее обещали сдать. Но из-за нехватки средств были построены только два моста через рукава Преголи и путепровод над Московским проспектом. Так последний объект выглядел в 1995 году со стороны. Фото: Валерий Маначин

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

23 февраля 1995-го заработал пограничный автомобильный пункт пропуска «Мамоново-1»,

24 февраля – АПП «Куршская коса», 1 июля – АПП «Приозерное» («Гусев-Голдап»).

В апреле на Кубке мира по вольной борьбе золото взял калининградец Андрей Шумилин, а Александр Шемаров занял первое место на чемпионате России среди юниоров.

22 марта из четвертого и последнего полета вернулся наш земляк-космонавт Александр Викторенко (старт был 3 октября 1994-го), став на тот момент третьим в мире по времени пребывания в космосе: 489 суток 01 час 35 минут 17 секунд.

В апреле хор Галины Макеевой получил Гран-при на Всемирном конкурсе камерного хорового пения в Будапеште.

25 апреля в морском рыбном порту был открыт памятный знак «Всем, кто погиб в море».

8 мая была открыта вторая очередь мемориала авиаторам Балтики. Рядом со «стрелой» на Советском проспекте появились плиты с именами шести сотен летчиков, погибших во время войны и нашедших свою могилу в море.

25 мая в Светлогорске открылся первый в России частный органный зал.

29 июля в палаточном городке под Балтийском стартовал первый бардовский фестиваль «Балтийская ухана».

На Новый 1995 год кто-то спилил все ели, которые росли вокруг памятника погибшим рыбакам «Тукана»… Фото: Валерий Маначин

В августе на Кубке России по скалолазанию лучшим стал наш земляк Алексей Чертов.

1 сентября на башне Кафедрального собора вновь пошли часы – копия тех, что были тут во времена Кёнигсберга. В ноябре здесь также установили четыре колокола.

3 сентября в Гвардейске на улице Калининградской, 21, открыли памятную доску Александру Твардовскому. Здесь он встретил Победу и дописал поэму «Василий Теркин».

20 сентября «Балтика», победив в очередном матче, впервые в своей истории получила право выступать в высшей лиге (причем в первой лиге она тогда стала чемпионом).

28 октября перед зданием штаба БФ была открыта монументальная композиция «300 лет Балтийскому флоту». В 2003 году в связи с сооружением на этом месте памятника Петру I композицию перенесли в Балтийск, установив перед Домом офицеров.

В ноябре на Дворце спорта «Юность» установили доску в память о гастролях Владимира Высоцкого (автор доски – калининградский скульптор Михаил Дуниман).

14 декабря из-за утечки газа произошел взрыв в доме № 7 по улице Калининградской в Черняховске. 13 жильцов пострадали, одна пожилая женщина погибла.