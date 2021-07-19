Подробности поножовщины возле пляжа в Балтийске: морпех хотел отомстить обидчику, но обознался

Кровавые события разыгрались недалеко от пляжа на Гвардейском бульваре. Фото: "Вестник Балтийска"

В самом западном городе России Балтийске, где находится главная база Балтийского военно-морского флота, произошел кровавый инцидент. Вооруженный ножом служащий 336-й бригады морской пехоты напал на супружескую пару и серьезно ранил мужчину.

Приехавшие на отдых из Калининграда муж и жена разбили палатку в районе Гвардейского бульвара. Как говорят местные жители, это живописное местечко в двух шагах от пляжа пользуется большой популярностью среди «туристов выходного дня», спонтанно обустраивающих здесь целые лагеря. В таком скоплении народа конфликты – не такая уж редкость, потасовки между отдыхающими случались и ранее, особенно если учитывать, что алкоголь в лагерях льется рекой. Но до поножовщины вроде не доходило…

В палатку калининградцев морской пехотинец Айдар И., мускулистый парень 19 лет от роду, ворвался в половине пятого утра, сразу же набросившись на главу семейства, который в итоге получил несколько колото-резаных ранений. После этого нападавший скрылся. Пострадавшего доставили в областную больницу, согласно имеющейся информации, его жизни сейчас уже ничто не угрожает, хотя врачам пришлось изрядно потрудиться.

Оперативникам уголовного розыска достаточно быстро удалось установить личность подозреваемого, и вскоре Айдар был задержан. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам Военного следственного управления по Балтийскому флоту.

Сейчас Айдар И. находится под стражей в комендатуре Балтийска. Фото: vk.com

- Командование Балтийского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку о возможной причастности военнослужащего воинской части, дислоцированной в Калининградской области, к инциденту, связанному с нанесением телесных повреждений гражданскому лицу, - прокомментировали происшествие в отделе информационного обеспечения по Балтийскому флоту пресс-службы Западного военного округа. - В настоящее время военнослужащий задержан и находится в военной комендатуре Балтийска.

По сведениям из неофициальных источников, в тот день морпех на Гвардейском бульваре поссорился с каким-то мужчиной, приехавшим на отдых из Калининграда, и решил отомстить за нанесенную обиду. Вот только мститель в итоге обознался и атаковал совершенно другого человека. Что, конечно, нисколько не умаляет вины поножовщика.