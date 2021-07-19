ЕР предложила решения по стабилизации цен на борщевой набор

В «Единой России» предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Издание nashgorod.ru сообщает, что о первых результатах можно будет судить уже через две недели. Основную группу составили овощи, которые входят в так называемый борщевой набор, - лук, картофель, морковь и свекла. Также планируется снизить стоимость томатов и огурцов, информирует nashgorod.ru.

По словам секретаря генерального совета партии ЕР Андрея Турчака, за минувшие выходные депутаты провели мониторинг цен во всех российских регионах. В свою очередь, регионы предложили свои решения по стабилизации цен.

- Хочу подчеркнуть, что задача - именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель, - сказал Турчак во время совещания по вопросу роста цен на овощные культуры.

Возглавил рабочую группу по решению данного вопроса Алексей Гордеев, член "Единой России" и зампред Государственной думы РФ. В состав группы вошли представители торговых сетей, региональных органов власти и партии. Аналогичные группы будут работать по всей России.

По словам Гордеева, партия предложила Правительству Российской Федерации заключить между производителями сельхозпродукции и торговыми сетями соглашение о снижении наценки. Ответственными за исполнение такого договора будут главы регионов.

- Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года, - сказал Гордеев.

Необходимо отметить, что Кабмин уже одобрил инициативу "Единой России" по увеличению количества ярмарок и стабилизации цен в торговых сетях. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ, отметила, что правительство предложило увеличить число ярмарок в конце прошлого года, и на него отреагировали семьдесят семь регионов.

- Ожидаем, что все регионы активно подключатся к этой работе с необходимой помощью Минпромторга, - сказала она.

На сайте ER.ru сообщается, что на данный момент правительство уже включается в работу по мониторингу цен на овощи в регионах Российской Федерации. Абрамченко поручила Минпромторгу и Министерству сельского хозяйства оказать помощь в наращивании ярмарочной торговли.

По мнению председателя Калининградской областной думы Марины Оргеевой, возмущение людей совершенно справедливо.

- Вопрос необоснованного подорожания цен на продукты, без которых не обходится ни одна семья, ни в коем случае нельзя оставить без внимания. В Калининграде мы внимательно следим за ситуацией. Как и в других регионах, ведем мониторинг цен в торговых сетях, в продуктовых магазинах, не входящих в сети, на городских рынках. Думаю, что, получив цельную картину по всей России, станет возможным найти действенные решения, чтобы ситуацию исправить, - поделилась она.