Грозят ли Калининграду катастрофические наводнения как в Европе

Такая нерадостная картина некоторое время назад наблюдалась на востоке области - в Гусеве. Фото: Александр КАТЕРУША

Наводнения, погубившие в Германии более 160 человек, добрались до Чехии и Польши. Все экстренные службы там приведены в готовность. Из берегов вышли реки, смыты мосты, затоплены огромные пространства. Накроет ли непогода Калининград? Этим вопросом задаются горожане, особенно после дождливого понедельника. И ответ уже здесь.

Сразу успокоим. По прогнозам специалистов, причин для паники нет. Однако дождевики подготовить не помешает.

- Погода в Калининградской области изменилась благодаря тому, что изменилось влияние барических центров, расположенных над европейской частью России и над Европой. Ведь вся погода, которую мы наблюдали несколько дней назад, сформировалась под влиянием центра высокого давления или долговременного блокирующего антициклона, располагавшегося на Европейской части России. Он затруднял движение прохладного и более влажного воздуха с Атлантического океана. Поэтому у нас была аномально жаркая погода. Теперь нас ждет погода дождливая, - говорит Галина Баринова, профессор кафедры географии, природопользования и пространственного развития БФУ.

По словам ученого, июль – наиболее дождливый месяц в Калининградской области. Так что дожди это не удивительно.

- Осадки будут выпадать. Другое дело, что к сильнейшему и экстремальному наводнению, которое было на территории Западной Европы, они в нашем регионе не приведут. Но интенсивные дожди, связанные с развитием кучевых облаков и формированием ливней, могут быть. Какие-то пространства могут быть подтоплены на территории Калининградской области. Речь идет о локальных подтоплениях в городах, где не справляется ливневая канализация. Мы наблюдали это в Гусеве совсем недавно. Подобное может повториться и в Калининграде.

Галина Баринова отмечает, что в связи с изменением климата частота экстремальных погодных явлений, аналогичных наводнению в Германии, вполне оправданна и ожидаема.