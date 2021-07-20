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Происшествия20 июля 2021 16:10

Зверски убившему молодую женщину уголовнику из Советска прописали особый режим

В магазинной подсобке мужчина напал на бывшую сожительницу и нанес ей 22 удара ножом
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Момент задержания Руслана Д. После убийства он покорно ждал полицию.

Момент задержания Руслана Д. После убийства он покорно ждал полицию.

Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Неманский городской суд отправил 35-летнего жителя Советска, зверски убившего бывшую сожительницу, в исправительную колонию. На участке особого режима ИК-13 в поселке Славяновка Багратионовского района Руслан Д. проведет следующие почти 12 лет.

Днем 14 ноября 2020 года ранее неоднократно судимый и официально нигде не работавший советчанин отправился в поселок Новоколхозное, где работала продавцом в местном магазине его гражданская жена. Правда, за несколько дней до этого 21-летняя женщина ушла от своего бойфренда, забрав их совместного маленького сына. И, как полагает следствие, Д. приехал в населенный пункт, уже имя твердое намерение расправиться с «изменщицей».

Решающее объяснение состоялось в подсобке и вышло коротким: мужчина выхватил нож и начал бить им Юлию в голову, грудь, руки, спину… Судмедэксперты позже насчитали на теле погибшей не менее 22 колото-резаных ранений.

Убийцу задержали оказавшийся в магазине покупатель и подоспевший к месту событий владелец торговой точки. Впрочем, Руслан и не пытался скрыться, покорно дождавшись приезда полицейских.

Подсудимый вину признал, но все время твердил, что не помнит, как именно все происходило. Мол, когда узнал, что подруга предпочла ему другого, впал в бешенство – и дальше все как в тумане. Явная попытка смягчить собственную участь, упирая на состояние аффекта, не удалась.

- Собранные Советским межрайонным следственным отделом доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - подтвердили в региональном Управлении СКР.

Помимо длительного срока лишения свободы суд предписал Д. выплатить в качестве компенсации морального вреда матери и сестре убитой 900 тысяч и 400 тысяч рублей соответственно.

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