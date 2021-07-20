Расцарапала лицо и чуть не оторвала ухо: жительница Калининграда набросилась на школьника из-за съемок ролика в Тик-ток

Тихий калининградский двор на Фортовой дороге взорвался из-за скандала. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде на улице Фортовая Дорога вечером в понедельник, 19 июля, произошло ЧП с 12-летним мальчиком, снимавшим видео для TikTok. По словам матери подростка, на ребенка напала женщина, живущая в том же подъезде. Елена (имя матери пострадавшего изменено по ее просьбе) рассказала корреспонденту «Комсомолки» подробности происшествия:

- Сережа (имя изменено. - Ред.) гулял во дворе со своими друзьями 6 и 8 лет. Как и вся молодежь, они снимали видео для TikTok. По их замыслу, один ребенок снимал, другой должен был зайти, а третий в тот момент, когда открывалась дверь, напугать входящего. Мой сын находился в подъезде нашего дома, и он должен был напугать. Ребята начали снимать, но тут неожиданно в подъезд зашел не один из детей, а женщина. Перед ней появился мой сын.

Подъезд, по словам Елены, хорошо освещен, а Сережа не стал неожиданно выпрыгивать, а просто сказал «Бу!» Женщина якобы не испугалась, однако решила проучить начинающего тиктокера.

- На видео, которое ребята сняли, хорошо видно, что она не ахнула и не охнула. Ей просто не понравилось все это. Она сурово взглянула на Сережу, обматерила его, а потом хорошенечко замахнулась и со всей силы ударила по щеке. То есть это был не обычный подзатыльник. В итоге у ребенка на все лицо ссадины с кровоподтеками, следами от ее ногтей. На этом женщина решила не останавливаться. Сначала она сильно схватила опешившего Сережу за ухо и начала его трепать. Теперь у него прилично так надорвано ухо, сегодня оно даже загноилось, хотя мы все обработали мазями.

У других детей, отвечавших за съемочный процесс, как говорит Елена, случилась истерика. Однако видео они остановили только в самый разгар избиения Сережи.

- В кадр попали все ее маты, как она ударила моего ребенка и схватила за ухо. Отпустила она его только тогда, когда все дети закричали и заплакали. Мы невысоко живем, окна были открыты, поэтому я тут же побежала вниз по лестнице. Но этой женщины уже не было на месте. Но мне все сразу рассказали перепуганные дети.

Елена провела собственное расследование и скинула видео в общий домовой чат. Соседи подсказали ей, в какой квартире живет невоздержанная дама, и сообщили, что уже замечали, что к детям она относится довольно агрессивно.

- Мне сказали, что были случаи, когда она кидалась на детей без причины. Но до таких серьезных последствий дело ранее не доходило, - продолжила Елена.

Она собрала родителей детей, принимавших участие в съемке ролика, позвонила мужу и решила вызвать буйную соседку на разговор при свидетелях.

- Мы позвонили в квартиру, она подошла к двери, но не открыла ее. Когда мы спросили: «Это вы только что ударили ребенка?», она покрыла нас матом. Соседка закричала: «Да пошли вы все со своими детьми!» Потом она назвала наших детей выродками. И уже после этого мы позвонили в 112 и вызвали скорую.

После вызова врачей и оказания первой медицинской помощи Сереже (кроме надорванного уха и ссадин, у него сильно опухла щека и височная часть), Елена с сыном поехали в детскую областную больницу, где официально сняли побои. После этого женщина обратилась в полицию.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области подтвердили, что пострадавшие обратились в отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда в половине первого часа ночи 20 июля. Сейчас идет расследование инцидента.

Что касается детей, снимавших ролик в Фортовой Дороге, то свидетели, опрошенные корреспондентом "Комсомолки", подтвердили: вечером 19 июля трое детей действительно пытались напугать прохожих. До столкновения с женщиной у подъезда они успели забежать в супермаркет "Кант", где громкими криками собирались поразить кассира. Сотрудница магазина сообщила, что было совсем не страшно, но ребят пришлось усмирить и выставить за дверь. Один из них был в маске Гая Фокса (он же Анонимус).