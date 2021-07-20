Ругался матом и баловался с огнем: в Калининграде фаната «Зенита» арестовали на 10 суток

Шествие фанатов "Зенита" перед матчем с московским "Локомотивом". Фото: СОЦСЕТИ

А вот и ягодки пошли по итогам матча за Суперкубок России по футболу, состоявшегося в минувшую субботу, 17 июля, на стадионе «Калининград».

Цветочками были стычки между болельщиками «Зенита» и «Локомотива», начавшиеся вскоре после окончания игры, которую, как известно, железнодорожники продули всухую, со счетом 0:3. Однако спорадическим потасовкам в серьезное побоище не позволила перерасти бдительная калининградская полиция, которая даже печально знаменитых английских «хулсов» на прошлом мундиале в узде держала.

Ладно. Зато непосредственно перед матчем один из «бомжей» (кто не в курсе - так зенитовских фанатов обзывают недруги) успел продемонстрировать высокую питерскую культуру. Двигаясь от гостиницы «Кайзерхоф» по направлению к спортивной арене в группе своих товарищей, житель Ленинградской области, как записано в протоколе Московского районного суда, «около дома 14 по улице Октябрьская (то есть, в общественном месте. - Ред.) распевал песни, текст которых содержал нецензурную брань». Вдобавок парень зажег предусмотрительно прихваченный с собой файер и швырнул его в гущу двигавшихся параллельным курсом болельщиков «Локо». «Таким образом нарушив общественный порядок и выразив явное неуважение к обществу», как резюмировали в Московском райсуде.

Оказавшись перед лицом Фемиды, питерец (или все-таки в данном случае ленинградец?) вину в совершении административного правонарушения признал частично. Настаивая, что никаких матерных гимнов не исполнял, а вот злополучный файер, да, кинул - и да, преднамеренно целясь в «кочегаров» (это уже фаны «Локомотива» на сленге российских болельщиков).

- А что они нам «факи» (это известный неприличный жест) показывали? - обиженно гудел подсудимый.

В общем, как говорится, заслушав пояснения и изучив материалы дела, а также приняв во внимание рапорты сотрудников полиции, объяснения и другие доказательства, суд квалифицировал действия обвиняемого как мелкое хулиганство. И впаял гостю нашего города 10 суток административного ареста.

И приехать в Калининград не так просто, а уж выбраться отсюда еще сложнее. Таково уж мрачное обаяние нашего прекрасного города.