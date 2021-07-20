Парад в День ВМФ в Балтийске 2021: когда пройдет, кого пустят, что посмотреть

В праздновании Дня Военно-Морского флота будет задействовано 50 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок. Фото: Александр Подгорчук

В Балтийске готовятся к празднованию Дня ВМФ 2021, который состоится в воскресенье, 25 июля. Уже известно, что генеральная репетиция военно-морского парада пройдет не 21 июля, как планировалось раньше, а 22-го. Причина – погодные условия. Об этом и об ограничениях, связанных с коронавирусом, «Комсомолке» рассказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

- Всего будет разрешено пропустить 2000 жителей и гостей на променад. И по пригласительным на местах тоже будут действовать ограничения: 30 процентов от максимальной загрузки, стулья расставлены на расстоянии 1,5 метра, с учетом норм. Особо мы в гости никого не ждем, - говорит Сергей Мельников. - Ограничения, связанные с нормированием количества зрителей, будут на генеральной репетиции такие же, как и в воскресенье, 25 июля.

Глава также отметил, что в субботу и воскресенье просто так проехать в Балтийск не получится.

- Въезд на территорию Балтийска, в направлении города, будет регламентирован. Нежителям Балтийска он будет ограничен. Проехать не получится. Нужно будет воспользоваться другими приморскими зонами.

- КПП на въезде в город будет реанимирован?

- Зачем? У нас и год назад на развилке Приморск-Дивное, в районе железнодорожного переезда, был выставлен пост, который сортировал автомобили. И тех, кто права на въезд не имел, разворачивали. Тогда, как и в этот раз, это было связано с ограничениями по ковид-пандемии. В Балтийске ждем гостей с пригласительными, а гостей без пригласительных, к сожалению, не ждем. Но собственники, по предъявлени паспорта или наличии имущества в Балтийске, проезжают. Они не ограничиваются.

В воскресение, 25 июля, в праздновании Дня Военно-морского флота будет задействовано 50 боевых кораблей, судов обеспечения, катеров и быстроходных лодок Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также 16 вертолетов и самолетов морской авиации.

Всем участникам военно-морского парада и военно-спортивного праздника заблаговременно сделали прививку против коронавирусной инфекции.

Как рассказали в Балтфлоте, парад лучше посмотреть по телевизору, а в Балтийск смысла ехать нет, все равно не пустят.