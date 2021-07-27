Выплаты педагогам, ограничения для Гурьевска: В калининградском правительстве ответили на главные вопросы недели

В Калининградской области сохраняется масочный режим. Фото: Александр Подгорчук

Правительство Калининградской области в очередной раз подготовило развернутые ответы на самые популярные вопросы жителей региона.

Какая выплата работникам образовательной системы планируется к 1 сентября?

По решению губернатора Антона Алиханова к началу нового учебного года работники учреждений школьного и дошкольного образования получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Действует ли в области масочный режим или его уже отменили?

Масочный режим в регионе сохраняется. При этом важно помнить, что, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, рекомендуется руководствоваться следующими правилами ношения маски:

- средство индивидуальной защиты должно тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- стараться не касаться поверхностей маски при ее снятии; если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или обработайте спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не использовать вторично одноразовую маску;

- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

Какие ограничения установлены для Гурьевского городского округа?

До 15 августа 2021 года на территории муниципалитета запрещено проведение массовых мероприятий любой численности и тематической направленности. Также запрещена деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, кроме работающих в образовательных организациях. Ограничение не касается обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом.

В предприятиях общепита разрешено проведение свадеб, а также банкетов и корпоративов с числом присутствующих не более 80 человек, которые должны быть вакцинированы против новой коронавирусной инфекции либо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученный не ранее 72 часов до начала мероприятия.

Можно ли в настоящее время проводить свадьбы в ресторанах и кафе?

На территории региона проведение свадеб, банкетов, корпоративов количеством не более 100 человек разрешено при условии сокращения количества посадочных мест до 50% от общего количества и с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров. Все присутствующие также должны быть вакцинированы или иметь отрицательные результаты ПЦР-теста.

Снизится ли в Балтийске плата за отопление?

Балтийск в новом отопительном сезоне получит дополнительные дотации, которые помогут жителям снизить плату за тепло. На эти дотации из областного бюджета дополнительно выделено порядка 50 миллионов рублей. Жители Балтийска будут экономить примерно от 1 до 1,5 тысячи рублей ежемесячно. Сейчас прорабатывается вопрос о снижении платежа за отопление для семей военнослужащих, проживающих в Балтийске.