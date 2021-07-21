«Молчаливый, стеснительный, хорошо снимал»: в Калининграде фотограф изнасиловал 13 детей и подростков

Анатолий С. сам любил участвовать в фотосессиях. Фото: СОЦСЕТИ

Жителя Калининградской области приговорили к 14,5 годам колонии за изнасилование несовершеннолетних детей. По данным следственного управления СК России по Калининградской области, обвиняемый надругался над 13 детьми, все они были моложе 12 лет.

- Следователи регионального управления СКР собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину жителя региона в совершении 25-ти преступлений против половой неприкосновенности детей, - пояснили в СК.

Как нам удалось выяснить, Анатолий С. развел активную деятельность в социальных сетях, где знакомился с детьми и подростками. Знакомился, назначал встречу, втирался в доверие...

Есть также информация, что С. являлся волонтером благотворительного центра «Верю в чудо», где собирают деньги для помощи детям. Однако София Лагутинская, руководитель благотворительного центра, заявила «Комсомолке», что позиционировать Анатолия С. как волонтера их центра не совсем корректно.

- Это были разовые визиты на открытые публичные мероприятия. Анатолий приходил, фотографировал, выкладывал фотографии. И все, - говорит она. - Какие мотивы были у человека, что у него в голове – мне трудно здесь что-то сказать.

Лагутинская призналась, что в центре знали, что Следственный комитет проводит расследование.

- Но что там внутри этого разбирательства, мне неизвестно. Меня как руководителя центра по этому делу следователи не опрашивали, - говорит руководитель центра.

София Лагутинская охарактеризовала Анатолия С. как «спокойного, тихого, малоговорящего» мужчину.

- Анатолия знаю, но тесного контакта с ним у меня не было. То есть про его жизнь я ничего не могу сказать. Мы не дружили, - говорит «Комсомолке» Татьяна Антипина, координатор волонтерских проектов «Верю в чудо». Она выступала организатором на праздниках и акциях. – Знаете, все люди эмоционально разные: кто-то общительный, кто-то веселый. Анатолий был молчаливым обыкновенным парнем, немного стеснительным. Задача у него, как у фотографа была одна – сфотографировать мероприятие. Фотографии у него нормальные были, нам он их присылал «ВКонтакте». С детьми он пересекался лишь на мероприятиях.