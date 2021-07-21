Главный санитарный врач Елена Бабура: В Калининградской области нечем проводить вакцинацию

Темпы вакцинации в Калининграде сейчас явно недостаточные. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области много желающих вакцинироваться, но прививаться, увы, нечем. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала глава регионального Роспотребнадзора, главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

- Вакцина в региона поступает неравномерно, в недостаточном количестве. То есть запрос на вакцинацию есть, а проводить вакцинацию нечем. Поэтому мы вынуждены были сдвинуть сроки вакцинации, - говорит глава Роспотребнадзора. - Нужно принять соответствующие меры для того, чтобы наш регион был обеспечен достаточным количеством вакцины, чтобы люди не возмущались, а возмущаются справедливо, что у них есть потребность в прививках, но нет возможности получить прививку. Нужно максимально упростить способы получить прививку.

При этом главный областной санитарный врач сообщила, что текущая эпидемическая ситуация в Калининградской области остается сложной.

- У нас достаточно высокий темп распространения коронавирусной инфекции, остаются высокими темпы прироста недельной заболеваемости, высокие суточные темпы прироста и они выше, чем в среднем по России, - говорит Елена Бабура и отмечает, что для того, чтобы переломить эпидемический процесс и сформировать устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости, нужно наращивать темпы иммунизации. Ну а до этого - строго соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Интересно, что не во всех городах Калининградской области темпы заболеваемости одинаковые. Так, в антилидерах Гурьевск.

- Не во всех муниципальных образованиях ситуация развивается равномерно. В настоящее время нас очень волнует Гурьевский городской округ, где показатели выше и значительно больше и шире. Иммунизация там проходит крайне низкими темпами. Мы предложили ряд ограничений в Гурьевском городском округе: запрет всех массовых мероприятий, вне зависимости от численности, приостановление работы предприятий общепита в помещениях. По нашему мнению, это позволит снизить рост числа заболевших, который мы видим сейчас по Гурьевскому городскому округу, - сказала Елена Бабура.

А заражаемся мы и в общественных местах, и на работе, и на отдыхе. Везут к нам заразу и из других стран и регионов. Но это скорее единичные случаи. Массово болеют внутри региона.

- Болеют, к сожалению, пока те отпускники, которые никуда из Калининградской области не выезжали. Скорее всего, во время отпуска нам меньше всего хочется думать о каких-либо ограничениях. Только вот вирус с эти не согласен, - замечает Елена Бабура и не устает призывать всех прививаться. Помните, что иммунитет формируется после получения второй прививки. И то, после вакцинации должны пройти не менее 20-30 дней.

- Людей, которые получили две прививки, у нас чуть более 148 тысяч человек, что составляет 18% от взрослого населения региона. Где 18% и где желаемые 60%? Темпы вакцинации остаются крайне недостаточными. До коллективного иммунитета еще далеко. Перед прививкой никуда не надо идти и сдавать тесты на наличие или отсутствие иммуноглобулина. Это никак не влияет на вакцинацию, - напоминает Елена Бабура. - Только вакцинация дает те антитела, которые отвечают за проникновение вируса в клетку. То есть после вакцинации более надежный, более стойкий иммунитет. Вакцинация формирует те антитела, которые будут в дальнейшем защищать человека в первую очередь от развития тяжелых форм заболевания и летальных исходов, снижать уровень опасности заражения. Чем больше будет привитых, тем больше будет коллективная защита.

Официально отмечается, что поствакцинальных осложнений в Калининградской области не зафиксировано.

Впрочем, недостаточное количество вакцины - не единственная причина низкого процента привитых.

- Мы видим, что большая часть населения начала ничем не прикрытую войну с прививками. Это нас тревожит. Та информационная ниша, которая сейчас занята антипрививочниками, она говорит о том, что эти люди позволяют себе говорить о том, что они разбираются в этом вопросе лучше, чем профессионалы. «Диванная эпидемиология» у нас расцвела, как плесень. И это очень большая неприятность и большая беда, которую мы видим, - говорит глава Роспотребнадзора.