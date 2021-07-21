В народную программу ЕР предложено включить разработку аграрной политики

В Калининградской области за счет грантов удается наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, особенно зерна и овощей. Фото: Предоставлено организаторами

На площадке «Единой России» состоялась стратегическая сессия «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий». В ходе встречи были обсуждены механизмы поддержки аграрного сектора, которые партийцы намерены включить в свою народную программу.

- Совместно с экспертным сообществом мы должны продумать предложения, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях, - заявил зампредседателя Государственной думы Алексей Гордеев, сообщает «Наш город».

Координатор партпроекта «Единой России» «Российское село» Владимир Плотников отметил, что на данный момент работа крупных игроков сельскохозяйственного рынка уже отлажена. Внимания требуют, по его словам, небольшие хозяйства и фермеры. В частности, он заявил, что им необходимо доступное льготное кредитование. А для этого нужно сократить количество требуемых банковским учреждением документов и залог. Также нужно изменить систему выдачи грантов - увеличить их количество и распределять в зависимости от направления деятельности фермеров. Сейчас из 10 фермеров грант получают 1-2 человека.

Выступила также председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, которая предложила включить в народную программу ЕР реализацию нацпроекта «Развитие села». Она считает, что малые фермерские хозяйства могут конкурировать с крупными игроками, если решить проблему сбыта их продукции.

Все единогласно отметили, что к работе в агросекторе нужно привлекать молодежь. Но зарплаты тут ниже средних региональных более чем на 20% - в Стратегии развития села до 2030 года соотношение должно достичь 80%. Председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова выступила с предложением внести пункт в народную программу, фиксирующий это соотношение на уровне 90%.

Также выступающие предложили создать одно онлайн-окно для упрощенной подачи фермерами заявок на дотации и субсидирование. Также было подчеркнуто, что необходимо вести работу против опустынивания сельских территорий.

Сайт ER.ru информирует о том, что все прозвучавшие инициативы войдут в народную программу «Единой России». Как отметил замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, ведомство будет оказывать поддержку в их реализации.

- В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Калининградской области реализуется региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства». Направлен он на развитие фермерских хозяйств и

сельскохозяйственной кооперации. В 2021 году на его реализацию предусмотрено в консолидированном бюджете более 53 млн рублей. По одному из направлений проекта «Агростартап» фермерскими хозяйствами региона выиграно 22 гранта. Они позволяют создавать новые рабочие места, активизировать деятельность населения в населенных пунктах, которые были практически заброшены. За счет грантов также удается наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, особенно зерна и овощей. Все это в конечном итоге позитивно отражается на обеспечении продовольственной безопасности населения региона, - сказал региональный координатор партпроекта «Российское село», председатель постоянного комитета Калининградской областной думы по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды Валерий Губаров.