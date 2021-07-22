Олег Газманов - о ЗОЖе, SUP-школе и любимом городе: В Калининграде даже спать не хочется, такой адреналин!

Юбиляр по-прежнему уверенно чувствует себя на сцене. Фото: Александр КАТЕРУША

В четверг, 22 июля, одному из самых известных калининградцев - народному артисту России Олегу Газманову исполнилось 70 лет. Накануне этой даты мы поговорили со знаменитым певцом о предстоящем юбилейном концерте, спорте и собственной школе.

Олег Газманов на сцене калининградского ресторана. Фото 1970-х годов. Фото: Архив автора

«НАДЕЮСЬ ВНОВЬ ПЕРЕПИСАТЬ СЛОВА»

- Два года назад я устроил концерт в Светлогорске в свой день рождения. Это ужасно понравилось и мне, и всем зрителям, которые переполнили зал. Со сцены я пообещал повторять такое каждый год, - говорит Газманов. - Но в 2020-м наступила пандемия, выступление, к сожалению, переносили-переносили и в итоге отменили. Но зато теперь у меня будет не просто концерт, а юбилейный концерт. Так же, как и весь тур, он будет называться «7:0 в мою пользу». А еще 22 июля выйдет одноименный альбом, по большей части записанный во время пандемии.

- С какими чувствами и ощущениями вы подошли к этой дате - 70 лет?

- Чувств разных очень много, и в основном позитивных. Я в хорошей форме, жду этого концерта и не только этого… Когда-то «The Beatles» пели песню «When I’m Sixty-Four» - о том, какими мы будем дряхлыми стариками, когда нам стукнет 64. Так вот, перед тем, как мне стукнуло 65, я написал песню «Когда мне будет sixty-five». Она не такая унылая, как у «битлов», и хорошо вписалась в концерт. Но мне уже было больше 65, поэтому стихи я переписал, получилась песня «Жить так жить!». Теперь я снова переделал текст, и стало «Когда мне будет eighty-five» - «Когда мне будет 85». Надеюсь, что смогу вновь переписать слова к этой песне. А вообще надо радоваться жизни, успехам друзей! Мои дни рождения проходят всегда спонтанно и непродуманно, как говорит моя жена. Но зато весело и душевно. Так что настроение у меня хорошее, всех приглашаю на концерт!

…И ЧАСТЬ «КРУЗЕНШТЕРНА» В ПОДАРОК

- Когда я прилетаю в Калининград, у меня адреналин зашкаливает в крови, - признается Газманов. - Даже спать не хочется. Как только самолет пролетает над заливом и садится в «Храброво», моментально поднимается настроение. Я прилетаю всей семьей. Вот так, все вместе, мы редко собираемся. У нас программа на несколько дней. Я хочу поделиться тем, что видел, что чувствовал, показать любимые места. Поедем на Куршскую косу, на янтарный комбинат, в Светлогорск, Зеленоградск, в зоопарк сходим. В Калининграде еще много мест любимых. Покатаемся по области.

- Во время прошлого визита вы побывали в Гусеве. Понравилось?

- Город очень понравился и получился отличный концерт. Хотя я Гусев не помню так, как Калининград, потому что прожил там всего полтора года после рождения. Но меня очень хорошо приняли, прислали фотографии дома, в котором я родился. Нашли дом, где я жил. Это было, конечно, очень приятно. А еще там мне подарили мне французский старинный клинок времен Наполеона.

- Ничего себе! Вы его с собой забрали?

- Мне его помогли перевезти, задекларировали, все законно оформили.

- У вас, наверное, много подарков, связанных с регионом?

- Есть даже часть такелажа знаменитого парусника «Крузенштерн»! И еще много чего. За мою жизнь подарков было такое количество, в том числе из Калининграда и области, что можно уже выставку организовывать.

- Помню, вы рассказывали, что даже пони как-то подарили.

- Да! Они такие маленькие и злобные, кусачие. Но красивые!

- В этот раз каких подарков ждете?

- Я никогда не жду определенных подарков. Все, что мне нужно, я себе купил (смеется). Мне поэтому очень сложно что-то дарить. Главное для меня - мои друзья, моя семья. И, конечно, мои зрители, которые меня поддерживают все эти 52 года на сцене.

Олег Газманов на доске для SUP-серфинга. Фото: Instagram.com

ПО ВОДЕ КАК ПОСУХУ

- Читал, что вы открыли собственную SUP-школу (водный вид спорта, разновидность серфинга. - Ред.), исполнив свою давнюю мечту?

- Да! Вы меня как раз застали за отправкой в Инстаграм отчета о первом мастер-классе, который я провел в это воскресенье. У меня и у моей жены Марины такое хобби - мы уже давно ходим на SUP-бордах. Сап надувной, его можно брать с собой в путешествия. Мы уже ходили на них по каналам в Венеции, в Санкт-Петербурге, на озере Рица были, еще много где! В Москве я живу около озера и летом почти каждый день хожу на сап-борде. И так как я научился, знаю все приемы и технику, то могу себя назвать если не профессиональным спортсменом, то профессиональным и активным пользователем. В нашу школу сап-борда приходит много людей разного возраста. Много девушек, женщин, даже бабушки приходят - всем мы стараемся помочь и приобщить к этому виду спорта.

- Кроме этого в вашей жизни остается велосипед, пешие прогулки.

- Мне нравится активный образ жизни. И на концертах у меня тоже приличные нагрузки. Как-то посчитал, что за репетицию и два часа на сцене прохожу почти 5 километров.

Олег Газманов на сцене калининградского ресторана. Фото 1970-х годов. Фото: Архив автора

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Скрипку Олег просто возненавидел»

Занятиям в музыкальной школе юный Газманов предпочитал «треньканье на гитаре в подворотнях»

Калининградка Регина Диденко, отметившая в феврале этого года 91-й день рождения, рассказала корреспонденту «Комсомолки», как в конце 50-х ей привели послушать шестилетнего Газманова. Регина Семеновна к тому моменту уже несколько лет успела отработать учителем пения в Калининграде и в Советске. Вместе с мужем они жили у свекрови, которая часто болела, и приходилось вызывать врача на дом.

- Участковым врачом была мама Олега - Зинаида Абрамовна. Она поинтересовалась, кто я по профессии. Свекровь рассказала, что я веду уроки пения. «Правда?! Может, она послушает моего мальчика?» Олегу как раз купили трехколесный велосипед, и поднять его на второй этаж без этого велосипеда было невозможно, так обоих и тащили. А так как у нас были смежные комнаты, открыли двери и дали ему погонять на велике туда-сюда минут 5-10. Потом я попросила его спеть, но Олег надул губу: «Не буду!» Тогда я стала нажимать клавиши фортепиано и брать ноты, а мальчика попросила повторять за мной. У него оказался абсолютный музыкальный слух! И я попросила его маму срочно отдать сына на скрипку.

Маленького Газманова отвели в музыкальную школу на улице Минина и Пожарского. Но скрипку мальчишка быстро забросил - в моду вошли гитары.

- На гитаре он и тренькал по подворотням, а скрипку просто возненавидел. Тогда с моей же подачи Олег поступил на эстрадное отделение нашего музучилища. А потом мама повезла его в Москву, где он, в общем-то, и остался.

В «Синей птице» не пел, а занимался аппаратурой

Руководитель легендарного ВИА «Синяя птица» Роберт Болотный теперь живет в Калининграде. И вспоминает, как в ансамбле несколько лет работал Олег Газманов.

- Но он был не музыкантом. Честно говоря, я даже не знал, что он играет и поет. Он был владельцем части аппаратуры, на которой мы работали - ею и занимался. Когда мы сюда приезжали, Олег как-то привел своего сына Родьку. Вот тот замечательно пел - чисто, как колокольчик. Это просто фантастика, чтобы ребенок так выпевал нотки! Они потом вместе выступали, и вся страна их узнала.

Олег Газманов на сцене калининградского ресторана. Фото 1970-х годов. Фото: Архив автора

В ТЕМУ

В детстве Газманова прозвали Маугли

Владислав РЖЕВСКИЙ

Как начиналась карьера популярного исполнителя

В России на концертах сегодня встают под два музыкальных произведения: гимн страны и песню «Офицеры». Пожалуй, для музыканта это высшая степень признания, с которой не сравнятся никакие звания и награды. И сегодня трудно поверить, что настоящий успех к Олегу Газманову пришел, когда ему было уже 37. Причем знаменитым сперва проснулся не он, а Газманов-младший.

С «ЛЮСИ» ПО РУСИ

В 1988 году телевидение показало клип на газмановскую песню «Люси». Спеть ее автор доверил сыну Родиону. А дальше произошло то, чего еще не бывало: новая детская песенка стала вдруг номером один, на дискотеках ее ставили наряду с западными хитами. В Калининградской области под «Люси» отплясывали с особым чувством. Молва быстро разнесла, что написавший песню папа юного исполнителя - наш земляк.

Правда, те, кто его знал давно, недоумевали: почему Олег сам не поет? Ведь у нас он был звездой! Уже в следующем, 1989 году этот вопрос был закрыт. Газманов-старший вышел на сцену со своим «Эскадроном», сразу порвав все хит-парады. Справедливости ради надо сказать, что тогда на него обрушился и первый настоящий шквал негатива. Его творчество в целом называли конъюнктурой самого низкого пошиба, тексты - примитивными и безграмотными, а в музыкальной части усматривали плагиат.

Но такое впечатление, что чем больше старались критики, тем больше любил его простой слушатель. И то, что Газманов теперь народный артист РФ, - тот случай, когда это звание именно от народа. А у нас, на его родине, к нему, конечно, особенно теплое отношение.

МАУГЛИ ИЗ КАЛИНИНГРАДА

Родился он 22 июля 1951-го в Гусеве, в семье фронтовиков. Отец - Михаил Семенович (1924-1983) Победу встретил в столице Германии, потом служил в строительных войсках. Мать - Зинаида Абрамовна (1920-2006) была санитаркой, медсестрой. В сорок пятом довелось участвовать и в войне с Японией, дойдя до Халхин-Гола. В мирное время стала врачом.

Из Гусева Газмановы вскоре переехали в Калининград.

- Это город, в котором прошло мое босоногое, бесшабашное детство, - вспоминал Олег Михайлович много лет спустя. Маленький смуглый пацан так ловко лазал по деревьям, что его даже прозвали Маугли. Разумеется, не обошло его стороной и всеобщее увлечение раскопками. Однажды чуть не погиб. Сидел, ковырял мину. Хорошо, мимо шли военные. Мину отобрали, а Маугли, само собой, всыпали.

Учился он сначала в школе № 8, затем в 44-й, потом - в 16-й. Попутно ходил в школу музыкальную и занимался спортивной гимнастикой. Мастер спорта Газманов и сейчас в хорошей форме, на каждом концерте обязательно делает сальто. А вот путь к профессии музыканта у него оказался извилистым.

Олег Газманов на сцене калининградского ресторана. Фото 1970-х годов. Фото: Архив автора

ПЕТЬ ИЛИ НЕ ПЕТЬ?

Еще школьником он создал с ребятами группу, начав выступать на танцах.

- Помню, когда впервые осознал, какое влияние может оказывать на людей музыка, - рассказывал Газманов. - Это было в классе девятом. Я на сцене, а передо мной толпы девчонок - стоят, смотрят. И такое в их глазах творилось!..

Но не меньше музыки его влекло море. Потому после школы поступил в Калининградское высшее инженерное морское училище (ныне - БГА). По окончании ему как выпускнику с красным дипломом предложили остаться в родном вузе преподавателем. Читая лекции и работая над диссертацией, не забывал и о музыке. В свободное время писал песни, играл в составе ВИА в ДК, ресторанах. Все говорили, что у него здорово получается, уговаривая бросить морскую научно-преподавательскую деятельность и заняться наконец музыкой всерьез. И однажды он решился. Будучи уже далеко на юношей, поступил в областное музыкальное училище (ныне - колледж имени Рахманинова) по классу гитары. А работой его стал ансамбль, где раньше появлялся эпизодически.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Окончив сорок лет назад музучилище, Газманов уже чувствовал, что для дальнейшего развития в Калининграде ему тесно. И он отправился в Москву. Там пришлось непросто, особенно на первых порах. Играл в разных группах, предлагал свои песни известным исполнителям. На то, чтобы пробиться на большую эстраду, «выстрелив» в конце 80-х, ушло пять лет. Зато теперь на протяжении вот уже тридцати лет он только повышает свой звездный статус, наглядно демонстрируя, что тот успех был отнюдь не случаен.

- К сожалению, я не часто бываю в Калининграде, хотя очень его люблю, - признался как-то Газманов. В 2013 году ему было присвоено звание почетного гражданина Калининграда. А он, когда у нас дает концерт, всегда обязательно исполняет «Балтийский берег». Песню, которая стала неофициальным гимном нашей области. И где звучит признание Газманова в любви к родному краю: «Балтийский берег, рыжая заря, упала в море гроздью янтаря, балтийский берег, волны и туман, балтийский берег, ты мой талисман».