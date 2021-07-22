Великолепная четверка в Токио: кто из калининградцев привезет домой "золото" Олимпиады

23-летнюю калининградку Анну Егорову называют восходящей звездой мирового плавания.
Фото: Instagram.com
Уже завтра, 23 июля, в Токио официально откроются XXXII летние Олимпийские игры. Нашу страну в столице Японии будут представлять 335 спортсменов, среди которых - четверо из Калининградской области. Мы составили для вас спортивный (и не только) портрет каждого из них.
АННА ЕГОРОВА
23-летнюю калининградку называют новой восходящей звездой мирового плавания. Уже сегодня на ее счету - 4 "золота" на чемпионатах России, "золото" в эстафете Универсиады в Тайване, "золото" открытого чемпионата Франции, "бронза" одного из этапов Кубков мира и "серебро" и "бронза" чемпионата Европы-2021.
«Фирменные» дистанции Ани - 400 и 800 метров вольным стилем. В апреле этого года на 400-метровке она и вовсе установила новый рекорд России - 4:04.10. Такое время позволило бы Анне месяц спустя стать чемпионкой Европы, но, к сожалению, в Будапеште она была медленнее (4:06.05) и победа уплыла итальянке Симоне Куадарелле (ее результат - 4:04.66).
Анна Егорова.
Фото: Instagram.com
Как уже рассказывала «Комсомолка», Анна активно ведет свою страничку в Инстаграме, куда выкладывает не только снимки с соревнований, но и весьма смелые фото с отдыха. Правда, поклонникам-мужчинам остается только любоваться: красавица уже два года встречается с французским пловцом Дамианом Джоли.
Стоит также напомнить, что Анны двойная спортивная «прописка» - официально она представляет не только Калининград, но и Ханты-Мансийск, где тоже часто тренируется.
КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ
25 июля в 15.35*.
400 м вольным стилем, предварительные заплывы
26 июля в 06.30.
400 м вольным стилем, финал
29 июля в 14.00.
800 м вольным стилем, предварительные заплывы
31 июля в 05.50.
800 м вольным стилем, финал
ИРИНА ВОРОНКОВА
Для доигровщицы калининградского волейбольного «Локомотива» это будет уже вторая Олимпиада в карьере. Дебют состоялся в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где Ирина сыграла в трех матчах.
Родной город девушки - далекий Стамбул. В Калининград она переехала в 2018 году, когда у нас только-только появилась своя женская волейбольная команда. Тренером «Локо» стал отец Ирины Андрей Воронков, который пригласил дочь усилить состав. И не ошибся! По итогам «Финала шести», который принес калининградской команде первый в истории чемпионский титул, Ирина была признана лучшим игроком турнира. В недавнем розыгрыше Лиги Наций Воронкова со 152 очками также вошла в число лучших бомбардиров национальной команды.
Для доигровщицы калининградского волейбольного «Локомотива» Ирины Воронковой это будет уже вторая Олимпиада в карьере.
Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
В Токио сборной России предстоит нелегкий турнирный путь. Соперницы по группе - Китай (действующий олимпийский чемпион), США (действующий победитель Лиги Наций), Турция, Италия и Аргентина. Ждем, что Ирина поможет команде завоевать "золото", которого в постсоветской истории женского волейбола еще не было.
КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ
25 июля в 04.00. Россия - Италия
27 июля в 04.00. Россия - Аргентина
29 июля в 11.25. Китай - Россия
31 июля в 06.05. США - Россия
МУСА ЕВЛОЕВ
Среди наших земляков-олимпийцев воспитанник калининградской школы спортивной борьбы будет в Токио самым титулованным. Евлоев - чемпион и призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций и обладатель Кубков мира.
Муса родился в Ингушетии. Заниматься греко-римской борьбой начал в детстве, затем вместе с семьей переехал в Калининградскую область,
- Я занимался для себя. В школьное время я был пухлым, и тренировки помогали прийти в форму, - объяснил Муса выбор вида спорта.
Муса Евлоев - чемпион и призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций и обладатель Кубков мира.
Фото: Правительство Калининградской области
В Токио Евлоев будет капитаном сборной по греко-римской борьбе. Его считают одним из главных претендентов на победу в весовой категории до 97 килограммов.
- Муса стал опытнее и техничнее, прибавив к этому допустимое хладнокровие. Его темперамент раньше мог помешать в достижении максимального результата, но сейчас это сложившийся борец с олимпийскими перспективами, - уверен заслуженный тренер России Владимир Хромов.
КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ
2 августа
07.15. Мужчины до 97 кг, 1/8 финала
13.35. Мужчины до 97 кг, 1/4 финала
3 августа
06.30. Мужчины до 97 кг, утешительный раунд
14.55. Мужчины до 97 кг, матч за 3-е место
15.15. Мужчины до 97 кг, финал
СТАНИСЛАВ ШАРОВ
На Олимпиаде в Токио впервые будут разыграны медали в баскетболе 3×3. Шанс завоевать одну из них (верим, что золотую) получил 26-летний уроженец города Гусева Станислав Шаров.
Как признавался спортсмен в интервью порталу sportbox.ru, в подростковом возрасте он бил с пацанами стекла в машинах и не думал заниматься спортом. Все изменилось, когда на летних каникулах после седьмого класса Стас решил развлечения ради заглянуть в баскетбольную секцию. И пошло-поехало.
26-летний уроженец Гусева Станислав Шаров в подростковом возрасте он бил с пацанами стекла в машинах и не думал заниматься спортом.
Фото: Instagram.com
После школы Шаров четыре года играл за студенческую команду БФУ имени Канта, затем - защищал цвета Московской государственной академии физической культуры. Наш земляк становился победителем первенства мира по баскетболу 3x3 среди молодежи не старше 23 лет, чемпионом России сезона 2019/2020 и триумфатором вторых летних Европейских игр-2019, играл в финале Мирового тура (аналог футбольной Лиги чемпионов).
- После шести лет в студенческом баскетболе пошел играть по любителям - оттуда-то меня и «завербовали» в баскетбол 3×3. Однажды мы сцепились слегка на площадке с одним соперником. Я тогда никого не знал, а оказалось - это был один из тренеров сборной России 3×3 Дмитрий Зимин. Так я получил приглашение на просмотр, - с улыбкой вспоминает Станислав.
Обе сборные России по баскетболу 3×3 - и женская, и мужская - считаются фаворитами Олимпиады.
КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ
24 июля
10.00. Россия - Китай
17.00. Нидерланды - Россия
25 июля
06.35 Россия - Бельгия
13.40. Россия - Польша
26 июля
10.00. Япония - Россия
17.00. Россия - Латвия
27 июля
13.00 Сербия - Россия
17.20 Четвертьфинал
28 июля
12.30 и 13.40 Полуфиналы
17.25. Финал
* - время везде указано калининградское
КСТАТИ
На летних Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио сразу после Олимпиады, наша область будет официально представлена вице-чемпионкой мира по адаптивной легкой атлетике спорта ЛИН Александрой Ручкиной.