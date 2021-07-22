Великолепная четверка в Токио: кто из калининградцев привезет домой "золото" Олимпиады

23-летнюю калининградку Анну Егорову называют восходящей звездой мирового плавания. Фото: Instagram.com

Уже завтра, 23 июля, в Токио официально откроются XXXII летние Олимпийские игры. Нашу страну в столице Японии будут представлять 335 спортсменов, среди которых - четверо из Калининградской области. Мы составили для вас спортивный (и не только) портрет каждого из них.

АННА ЕГОРОВА

23-летнюю калининградку называют новой восходящей звездой мирового плавания. Уже сегодня на ее счету - 4 "золота" на чемпионатах России, "золото" в эстафете Универсиады в Тайване, "золото" открытого чемпионата Франции, "бронза" одного из этапов Кубков мира и "серебро" и "бронза" чемпионата Европы-2021.

«Фирменные» дистанции Ани - 400 и 800 метров вольным стилем. В апреле этого года на 400-метровке она и вовсе установила новый рекорд России - 4:04.10. Такое время позволило бы Анне месяц спустя стать чемпионкой Европы, но, к сожалению, в Будапеште она была медленнее (4:06.05) и победа уплыла итальянке Симоне Куадарелле (ее результат - 4:04.66).

Анна Егорова. Фото: Instagram.com

Как уже рассказывала «Комсомолка», Анна активно ведет свою страничку в Инстаграме, куда выкладывает не только снимки с соревнований, но и весьма смелые фото с отдыха. Правда, поклонникам-мужчинам остается только любоваться: красавица уже два года встречается с французским пловцом Дамианом Джоли.

Стоит также напомнить, что Анны двойная спортивная «прописка» - официально она представляет не только Калининград, но и Ханты-Мансийск, где тоже часто тренируется.

КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ

25 июля в 15.35*.

400 м вольным стилем, предварительные заплывы

26 июля в 06.30.

400 м вольным стилем, финал

29 июля в 14.00.

800 м вольным стилем, предварительные заплывы

31 июля в 05.50.

800 м вольным стилем, финал

ИРИНА ВОРОНКОВА

Для доигровщицы калининградского волейбольного «Локомотива» это будет уже вторая Олимпиада в карьере. Дебют состоялся в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где Ирина сыграла в трех матчах.

Родной город девушки - далекий Стамбул. В Калининград она переехала в 2018 году, когда у нас только-только появилась своя женская волейбольная команда. Тренером «Локо» стал отец Ирины Андрей Воронков, который пригласил дочь усилить состав. И не ошибся! По итогам «Финала шести», который принес калининградской команде первый в истории чемпионский титул, Ирина была признана лучшим игроком турнира. В недавнем розыгрыше Лиги Наций Воронкова со 152 очками также вошла в число лучших бомбардиров национальной команды.

Для доигровщицы калининградского волейбольного «Локомотива» Ирины Воронковой это будет уже вторая Олимпиада в карьере. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

В Токио сборной России предстоит нелегкий турнирный путь. Соперницы по группе - Китай (действующий олимпийский чемпион), США (действующий победитель Лиги Наций), Турция, Италия и Аргентина. Ждем, что Ирина поможет команде завоевать "золото", которого в постсоветской истории женского волейбола еще не было.

КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ

25 июля в 04.00. Россия - Италия

27 июля в 04.00. Россия - Аргентина

29 июля в 11.25. Китай - Россия

31 июля в 06.05. США - Россия

МУСА ЕВЛОЕВ

Среди наших земляков-олимпийцев воспитанник калининградской школы спортивной борьбы будет в Токио самым титулованным. Евлоев - чемпион и призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций и обладатель Кубков мира.

Муса родился в Ингушетии. Заниматься греко-римской борьбой начал в детстве, затем вместе с семьей переехал в Калининградскую область,

- Я занимался для себя. В школьное время я был пухлым, и тренировки помогали прийти в форму, - объяснил Муса выбор вида спорта.

Муса Евлоев - чемпион и призер чемпионатов России, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций и обладатель Кубков мира. Фото: Правительство Калининградской области

В Токио Евлоев будет капитаном сборной по греко-римской борьбе. Его считают одним из главных претендентов на победу в весовой категории до 97 килограммов.

- Муса стал опытнее и техничнее, прибавив к этому допустимое хладнокровие. Его темперамент раньше мог помешать в достижении максимального результата, но сейчас это сложившийся борец с олимпийскими перспективами, - уверен заслуженный тренер России Владимир Хромов.

КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ

2 августа

07.15. Мужчины до 97 кг, 1/8 финала

13.35. Мужчины до 97 кг, 1/4 финала

3 августа

06.30. Мужчины до 97 кг, утешительный раунд

14.55. Мужчины до 97 кг, матч за 3-е место

15.15. Мужчины до 97 кг, финал

СТАНИСЛАВ ШАРОВ

На Олимпиаде в Токио впервые будут разыграны медали в баскетболе 3×3. Шанс завоевать одну из них (верим, что золотую) получил 26-летний уроженец города Гусева Станислав Шаров.

Как признавался спортсмен в интервью порталу sportbox.ru, в подростковом возрасте он бил с пацанами стекла в машинах и не думал заниматься спортом. Все изменилось, когда на летних каникулах после седьмого класса Стас решил развлечения ради заглянуть в баскетбольную секцию. И пошло-поехало.

26-летний уроженец Гусева Станислав Шаров в подростковом возрасте он бил с пацанами стекла в машинах и не думал заниматься спортом. Фото: Instagram.com

После школы Шаров четыре года играл за студенческую команду БФУ имени Канта, затем - защищал цвета Московской государственной академии физической культуры. Наш земляк становился победителем первенства мира по баскетболу 3x3 среди молодежи не старше 23 лет, чемпионом России сезона 2019/2020 и триумфатором вторых летних Европейских игр-2019, играл в финале Мирового тура (аналог футбольной Лиги чемпионов).

- После шести лет в студенческом баскетболе пошел играть по любителям - оттуда-то меня и «завербовали» в баскетбол 3×3. Однажды мы сцепились слегка на площадке с одним соперником. Я тогда никого не знал, а оказалось - это был один из тренеров сборной России 3×3 Дмитрий Зимин. Так я получил приглашение на просмотр, - с улыбкой вспоминает Станислав.

Обе сборные России по баскетболу 3×3 - и женская, и мужская - считаются фаворитами Олимпиады.

КОГДА СМОТРЕТЬ И БОЛЕТЬ

24 июля

10.00. Россия - Китай

17.00. Нидерланды - Россия

25 июля

06.35 Россия - Бельгия

13.40. Россия - Польша

26 июля

10.00. Япония - Россия

17.00. Россия - Латвия

27 июля

13.00 Сербия - Россия

17.20 Четвертьфинал

28 июля

12.30 и 13.40 Полуфиналы

17.25. Финал

* - время везде указано калининградское

КСТАТИ

На летних Паралимпийских играх, которые пройдут в Токио сразу после Олимпиады, наша область будет официально представлена вице-чемпионкой мира по адаптивной легкой атлетике спорта ЛИН Александрой Ручкиной.