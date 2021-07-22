В Калининграде обнаружили крепостную стену средневекового Кнайпхофа: начались раскопки

Кладка из дикого камня и кирпича за 700 лет не утратила своей прочности. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Причины ажиотажа, поднявшегося вокруг крепостной стены Кнайпхофа (точнее, ее остатков) на острове Канта, в общем-то, понятны: прогрессивная общественность по праву обеспокоилась тем, что очередной памятник истории попросту «вынесут» при строительстве пешеходного моста через Преголю. Тем более, нечто подобное в Калининграде уже происходило. Однако на сей раз все происходит в точном соответствии с действующим законодательством.

Прежде всего, археологи на данном объекте присутствуют, пусть даже отдельные представители этого сообщества (не имеющие ровным счетом никакого отношения к этим раскопкам) утверждают обратное. По договору с заказчиками и подрядчиком, работы ведет предприятие «Балтспецархеология», которому строители должны были передать участок после того, как по его периметру будут установлены металлические шпунты. Последние необходимы, чтобы не обваливались борта раскопа: а вероятность этого почти стопроцентная, ибо поверху здесь сыпучий грунт, а снизу – плывун. Культурный слой находится ниже уровня реки, так что, велика вероятность подтопления раскопа грунтовыми водами, когда откачку воды придется производить с помощью насосов. А без шпунтового ограждения раскопки оказались бы в принципе невозможными.

Как только на острове Канта начавшие вдавливать шпунты строители наткнулись на крепостную стену, работы сразу же приостановили и предоставили действовать археологам. Практически аналогичная ситуация случилась на противоположном берегу реки, в районе улицы Гюго, только там шпунт уперся в фундамент какого-то здания. Кстати, в раскопе отчетливо просматриваются следы проводившихся когда-то берегоукрепительных работ: сваи (предположительно дубовые или лиственничные), промежутки между которыми, судя по всему, набивали валунами.

Деревянными сваями в Средние века укрепляли берег Прегеля. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Закончив на Гюго, археологи перейдут на остров Канта. Если о существовании западной крепостной стены города Кнайпхоф историкам отлично известно, то определить, на каком именно расстоянии скрытые под асфальтом ее остатки находятся от воды теперь, можно было только приблизительно. Оказалось, где-то на метр ближе к Кафедральному собору, чем изначально предполагалось.

- Будем вести планомерные раскопки, пока не выявим стену на полную глубину, - объясняет археолог Евгений Калашников. - Определим ее строение, зарисуем, сделаем фотофиксацию – в общем, проведем все положенные работы. После этого Служба государственной охраны объектов культурного наследия должна будет принять решение о музеификации. Вроде, был разговор, что можно оголить часть стены, законсервировать и сделать туристическим объектом, но это уже не наша прерогатива.

Кстати, когда в прошлом году на острове Канта производились археологические разведки, был обнаружен фрагмент южной крепостной стены Кнайпхофа. Теперь вот подтвердилось месторасположение западной. По мнению специалистов, эти два факта свидетельствуют о том, что основания крепостных стен, весьма вероятно, сохранились по всему периметру острова. И, конечно, было бы здорово открыть их хотя бы на некоторых участках для показа туристам.

Кнайпхоф на старинной гравюре. Стрелочкой показана западная стена города. Фото: Википедия

СПРАВКА «КП»

Ровесница Кафедрального собора

Крепостные стены средневекового города Кнайпхоф, некогда располагавшегося на нынешнем острове Канта, прекрасно видны на картах-схемах того времени. Западную построили в XIV веке, примерно тогда же, что и Кафедральный собор. Сначала - очень недолго - стена была деревянной, затем ее возвели уже из дикого камня и кирпича на песчано-известковом растворе. С юга на север не менее чем трехметровой ширины стена тянулась почти прямо, лишь в самом конце немного отклоняясь к северо-западу. После того как надобность в этих оборонительных сооружениях отпала, их принялись постепенно демонтировать, освобождая место для жилой застройки. Западную стену разобрали последней – уже в XVIII веке.