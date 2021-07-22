На побережье Балтики сносят немецкий мост 1886 года постройки: местные жители пытаются остановить технику

Жители Филино пытаются остановить работы по сносу северной арки моста. Фото: предоставлено очевидцем

В поселке Филино на побережье Балтийского моря не так много достопримечательностей - живописная бухта и старый немецкий мост, построенный в 1886 году. Над мостом уже давно нависла угроза сноса (путепровод находится на балансе РЖД), и вот угрозу начала реализовываться. Об этом "Комсомолке" сообщили местные жители, которые, заслышав шум бульдозера, отложили все дела и устремились к арке моста.

- Пока из техники на месте - только бульдозер. Два человека работают. Нет никаких обозначений, информационных щитов, чтобы точно знать, кто занимается сносом арки, - рассказала одна из жительниц поселка. - Мы лишь предполагаем, что это делает Калининградская железная дорога. По крайней мере, именно у них на балансе две арки моста - северная и южная.

Очевидцы сообщают, что пока бульдозер находится в окружении жителей поселка, работы приостановлены.

- Эти рабочие настроены к нам агрессивно, пока мы тут, они ничего не делают, - рассказала встревоженная женщина.

Жители Филино против сноса моста. Фото: предоставлено очевидцем

Жители считают, что руководство Калининградской железной дороги идет самым простым путем - разрушить и забыть, хотя власти региона демонстрируют последние годы более гибкий подход к сохранению или обновлению исторических объектов.

- Под этими арками мы выросли, - говорят местные жители. - Это изюминка Филино. Зачем убиваете нашу память?

Пока противостояние продолжается. Жители уже сообщили о ситуации в правительство Калининградской области. Там, как утверждают филинцы, пообещали отреагировать.

Ранее на вопросы "Комсомолки" о судьбе мостов в Филино ответил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин. По его словам, демонтирована будет только одна переправа.

- В районе населенного пункта Филино есть два моста на подъездном пути от Светлогорска-2 до Янтарного, - заявил Першин. – Как известно, этот путь был закрыт на рубеже 2000-х годов. Впоследствии с соблюдением всех нормативных процедур в 2013 году приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта он был списан. То есть, этого пути не существует, и с 2013 года там постепенно проводился демонтаж верхнего строения пути, чтобы обеспечить сохранность имущества. А сейчас наступила очередь инфраструктурного объекта – одного из мостов в Филино.

По словам Першина, он лично выезжал на место, чтобы убедиться, что мост находится в аварийном состоянии.

- Там трещины, сквозь них уже растут деревья, бетон раскрошился. Мост аварийный, и он безоговорочно должен быть демонтирован во избежание трагических случаев. Что касается моста у поворота на поселок Лесное, то его трогать не будут, - заявил представитель КЖД.

P.S.

По последней информации, на место прибыла полиция. По словам полицейских, нарушения в действиях бульдозеристов есть: в частности, нет информации о том, кто проводит работу, а, кроме того, во время работ зацепили оптоволокно.