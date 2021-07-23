«В России мне хочется в Германию, а в Германии - в Россию»: как баварец Эрик Шперик стал калининградским пионером Петей Шариковым

Эрик Шперик, он же Петр Шариков. Фото: Иван МАРКОВ

САМЫЙ МЛАДШИЙ В ЭШЕЛОНЕ

Родился наш герой 24 июля 1942 года в баварском городе Вюрцбурге. Отец Эрика - токарь Гельмут Шперик работал на заводе «Сименс», а в конце 1941 года был призван в армию, попал на Восточный фронт и погиб под Сталинградом, так и не увидев собственного сына.

Эльза Шперик воспитывала ребенка одна, перебравшись в Дрезден, где устроилась работать санитаркой в местном госпитале. Но в середине февраля 1945-го мать Эрика оказалась среди жертв печально знаменитой бомбардировки города британскими и американскими ВВС. Сам он после окончания войны оказался в Бранденбурге, в интернациональном детском доме при лагере №226.

- Мои первые детские воспоминания связаны с Германией. Конечно, они обрывочные: мы ходим по горам (вероятно, это еще в Баварии), потом приезжают три машины с советскими офицерами. Машины американские, как советские «козлики», только открытого типа. Потом я помню лагерь для военнопленных в Бранденбурге: большая площадь, много домов (раньше это была больница для сумасшедших), а часть этого лагеря была выделена под наш детдом – детей там было очень много. В центр лагеря даже поезд ходил.

Детский дом был интернациональным. Его воспитанниками были как немецкие дети, оставшиеся без родителей, так и дети угнанных в Германию советских жителей.

- Сохранилась даже фотография, сделанная перед вывозом нас в Советский Союз, мне там 4 года – я самый маленький. В центре – комендант лагеря и директор нашего детдома гвардии подполковник Трунин.

ДОРОГА В СССР

10 октября 1947 года 27 детей, среди которых был и Эрик Шперик, поездом доставили в Калининград.

- Нас, немецких и русских детей, загрузили в вагоны-теплушки, где пол был застелен сеном. Были еще настилы из досок, на которых тоже было сено – там мы спали. Меня, кстати, брать не хотели. Но я дружил со старшими ребятами, и когда они мне сказали, что уезжают уже завтра (мы еще не знали, что малышей тоже заберут, только другим, более комфортабельным поездом), то я попросился вместе с ними. Ребята повели меня к директору детдома, и мы его уговорили. Так я оказался самым младшим в эшелоне, мне было всего 5 лет. Вместе со мной ехали 15-летний Володя Гришанович (я его в 2014 году в Калининграде похоронил) и 11-летний Вова Морозов.

Поезд добирался до Калининграда примерно две недели, так как он делал частые и длительные остановки.

- Питались мы так: на остановке приходил офицер с большими термосами и котелками и кормил всех. Если мы останавливались где-то днем, нам запрещали открывать вагон. Однажды мы все-таки открыли его и увидели, что рядом стоит эшелон с военными. Говорили они на непонятном мне языке, потом оказалось, что это был русский. Дело в том, что даже советские дети говорили с нами на немецком.

Детдом в Бранденбурге. 1946 год. Эрик - крайний слева в нижнем ряду.

ПОД ВЛАСТЬЮ УГОЛОВНИКОВ

В Калининграде вагон с детьми оставили на станции Сортировочная, так как Южный вокзал еще не принимал пассажиров. Вскоре подъехала пара конных повозок, и воспитанников детдома повезли на улицу Киевскую. На углу с Кровельной (сегодня - улица Маршала Новикова) всех высадили.

- Нас поселили в доме (сейчас его разобрали уже), напротив которого размещалась станция скорой помощи. Помню, как 7 ноября нас строем водили в кинотеатр «Родина». Фильм был черно-белым. Там был корабль, бегали матросы и офицеры, тухлое мясо и червей показывали. Я ни слова еще не понимал, но все хорошо запомнил. Сейчас понимаю, что это был «Броненосец «Потемкин». А 15 декабря 1947 года за нами приехала полуторка. Кузов ее застелили матрасами, и мы поехали в Славск.

В Славске, судя по воспоминаниям Эрика, условия оказались суровыми. Но самое страшное началось после прибытия в детский дом малолетних преступников из исправительной колонии, которая находилась в Даниловском монастыре в Москве.

- Эти ребята-полууголовники были старше, и они начали нас, «фашистов», воспитывать. Да так, что мало не показалось. Одного из наших засунули в тумбочку и скинули со второго этажа. Чудом в живых остался, за ним скорая приехала, а потом его в другой детдом перевели. Били нас постоянно. Особенно я запомнил двоих: у одного из них была фамилия Нестеров, у другого - кличка Кара. Эти были самыми жестокими и потом сразу из детдома в тюрьму попали. Самым ужасным проступком считалось предать - то есть пожаловаться воспитательнице. Предателей били просто насмерть.

Эрик Шперик в школе Славска, 1954 год.

ФАРФОРОВОЕ ЯЙЦО

Конечно, были и другие проблемы. Как и всем первым советским переселенцам вместе с еще остававшимися в Калининградской области жителями Восточной Пруссии, славским детдомовцам пришлось столкнуться с послевоенным голодом. Но даже когда хозяйство стало постепенно восстанавливаться и еды стало чуть больше, разнообразием она не отличалась.

- Из Славского района немцы тогда еще не были выселены. Из них создали рыболовецкие бригады, которые работали в Куршском заливе. Они привозили нам лещей, судаков и плотву. На завтрак, обед и ужин мы получали рыбу в разных видах: жареную, вареную, пареную. Так нас этой рыбой тогда накормили, что я до сих пор ее видеть не могу! Многие переселенцы приезжали в Славск со своими чугунками, а так как здесь было навалом немецкой посуды, чугунки вскоре стали выставлять на улицу - собаки оттуда ели. Так мы эти чугунки воровали, отмывали и варили в них суп из щавеля, молодой крапивы и картошки. Той пайки, которую давали в детдоме, нам, конечно, не хватало.

Общаться с остававшимися в Славске немцами детдомовцам запрещалось, но запрет этот часто нарушался.

- По соседству с нами как раз жила немецкая семья. Рядом с их домом стоял сарай, а дальше начиналось кладбище. Я любил гулять один и, когда шел мимо этого сарая, вдруг увидел курицу. Она от меня - я за ней. Курица шмыгнула под дверь сарая, я ее открываю и вижу - яйцо лежит. Взял его, но, пока шел обратно, с размаху разбил о камень. Мне понравилось. Через несколько дней я снова в этот сарай за яйцом зашел, потом в третий раз. Третье яйцо почему-то долго не билось, а когда я его все-таки расколотил, фарфоровым оказалось. Такие яйца немцы специально курам подкладывали, чтобы они знали, где нестись. Когда в четвертый раз пришел, меня заметила старушка-немка. Я испугался, забился в угол, подумал, что бить будет. А она пригласила в дом, дала кружку молока и кусочком хлеба угостила. «Если хочешь кушать, приходи ко мне, - говорит. - А к курочкам не ходи, они испугаются и перестанут яички нести». Больше я не ходил в сарай, зато стал к немке в гости бегать. Правда, как ее звали, не запомнил.

КАЗНИЛИ ЗА КРАСНЫЕ ГАЛСТУКИ

Еще один случай из своей детдомовской жизни Эрик не может выбросить из головы и сегодня.

- Не помню точно, какой это был год. Наверное, 1950-й или 1951-й. Мы с ребятами в лес за черникой отправились, в сторону Советска. Так как мы все были пионерами, то даже по ягоды нас заставляли ходить в галстуках. Когда вечером вернулись, недосчитались двоих. Тех, что вместе со мной из Германии приехали, обоим было лет по 8. Пошли обратно, начали лес прочесывать и нашли их повешенными. Оба на галстуках висели. Потом выяснилось, что их литовцы повесили, «лесные братья». Правоохранительные органы, кстати, быстро тех убийц нашли.

О первых советских переселенцах Эрик Гельмутович тоже помнит немного, однако одно событие (на этот раз, к счастью, не ужасное, а совсем даже наоборот) врезалось ему в память.

- В мае 1948 года в Славске состоялся футбольный матч между переселенцами и местными немцами. Форма славской команды - красные футболки и черные трусы, и называлась она «Спартак». А немцы были в белых футболках с черными номерами. Они играли, а мы тогда понятия о футболе не имели. Зато когда кто-нибудь из футболистов давал «свечку», мы оживлялись, думая, что кто выше пинает мяч, тот лучше играет. Русские тогда выиграли у немцев со счетом 3:2.

Заводское общежитие, 1959 год. Эрик - крайний слева.

НОВАЯ БИОГРАФИЯ

В апреле 1953 года Эрик Шперик официально перестал быть немцем. Этот факт подтверждали сразу несколько официальных документов. В личном архиве нашего героя есть два заявления. Одно из них написано учительницей Славской средней школы Альбиной Козырь, ставшей в декабре 1948 года воспитательницей в детском доме.

«По внешнему виду Эрику Шперику в декабре 1948 года было 5-6 лет. Так как Эрик Шперик был очень маленький, а походка его напоминала катящийся шарик, то дети дали ему кличку Шарик. Впоследствии встал вопрос заполнения свидетельства о рождении Эрика Шперика. На общем собрании воспитанников и воспитательниц детского дома города Славска был поднят вопрос о переименовании Эрика Шперика. Было предложено кличку Шарик сделать фамилией Шариков, а имя Эрик заменить именем Петя, отчество придумали Ефимович».

Воспитателями были выдуманы и биографии русских родителей Эрика: его матерью стала Шарикова Прасковья Петровна, а отцом - Шариков Ефим Алексеевич. Изменилось и место рождения - на город Киров.

- Дату рождения мне также придумали. Нашими шефами были понтонеры, они привозили нам подарки к 7 ноября, к 1 Мая, на 23 февраля и 8 Марта. Дни рождения нам записывали в эти праздники, чтобы никого не обделить. И вот однажды 23 февраля 1953 года я заболел ангиной, и мне наши шефы вручили подарок. Потом я вылечился, но тут же снова заболел, и 8 марта мне еще один подарок привезли. Ребята начали возмущаться, а я им ответил, что сначала у меня были именины, а теперь день рождения. Но эта тема меня зацепила, я отправился к своей любимой воспитательнице Алине Рихторовне и спросил: «Когда у меня все-таки день рождения - 23 февраля или 8 марта?» Она ответила, что 8 марта. Так и в документах потом записали.

Гвардии рядовой Шариков. Каунас, 1966 год.

КОТЛЕТНЫЙ БУНТ

В том же 1953 году в детдоме произошел «котлетный бунт». Возглавили его, конечно, ребята из Даниловской колонии.

- Нам принесли котлеты, а они из тухлого мяса. Поднялось настоящее восстание! Уголовники перерезали телефонный шнур, в поваров полетели тарелки, начался погром. Вскоре подъехали несколько машин, и нас пригласили туда сесть. Я рискнул и сел, другие ребята тоже. И нас повезли в Гастеллово на экскурсию. Те, кто труханул и не поехал, подумали, что нас отправили в тюрьму. Но все было сделано по-умному - руководство детдома просто разрядило обстановку. А через два дня мы видели, как закапывали тухлое мясо. Потом повариху тетю Настю, за которой и так наблюдали люди из органов, чуть не посадили, хотя она была тут ни при чем. Кто был виновен в том, что нам привезли тухлятину, мы так и не узнали.

В 1954 году Петю Шарикова перевели в другой детдом - в поселке Залесье Полесского района. Воспитатели там оказались строже. А самое главное - начались наказания едой.

- Если ты нагрубил воспитателю, на уроке труда не был, какое-то задание не выполнил, то в обед не получал свою порцию. Мы часто слышали выражение «Кто не работает, тот не ест». Но другие воспитанники выносили для наказанных часть своей порции. Недоедали, но делились.

Эрик - участник армейского ансамбля. 1967 год.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГЕРМАНИЮ

В СССР Эрик закончил 8 классов школы, отслужил в армии и продолжил образование. Работал в конструкторском бюро «Техрыбпрома», где запатентовал несколько изобретений. В 1990 году получил медаль «Ветеран труда». Был трижды женат, у него родился сын Александр.

Из своих 79 лет уроженец Баварии 49 прожил в Калининградской области. Только в 1991 году мужчина смог вернуть свое законное имя, после чего стал подданным Германии. При этом российское гражданство сохранил и, несмотря на переезд в немецкий Вупперталь, ежегодно навещает свою вторую родину. На вопрос, кем он все-таки себя считает - русским или немцем, «Петр Ефимович» однозначно ответить не может.

- В России мне хочется в Германию, а в Германии хочется в Россию. Конечно, здесь я был белой вороной, а там я свой, на месте. При этом в России я большую часть своей жизни прожил, это моя вторая родина, по которой я постоянно скучаю, - говорит он.

Свое 79-летие Эрик Шперик отметит также в Калининграде.