«Мы в гости никого не ждем»: как прошел День ВМФ в Балтийске

Стрельбы по время парада - у зрителей заложило уши. Фото: Александр Подгорчук

Ажиотаж в Балтийске из-за Дня ВМФ ожидался заранее: синоптики обещали хорошую погоду, но городские власти сообщили о коронавирусных ограничениях, которые будут введены во время празднования.

Еще во вторник, 20 июля, глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников предупредил жителей и гостей города, что на променад попадут всего 2000 человек.

- Особо мы в гости никого не ждем, - заявил Мельников. - И по пригласительным на местах тоже будут действовать ограничения: 30 процентов от максимальной загрузки, стулья расставлены на расстоянии 1,5 метра, с учетом норм. Ограничения, связанные с нормированием количества зрителей, будут на генеральной репетиции такие же, как и в воскресенье 25 июля.

Торпеда стремится к цели. Фото: Александр Подгорчук

Тем временем, репетицию парада, которую из-за погодных условий перенесли с 21 на 22 июля, наблюдали не только те, кто стоял на променаде, но и отдыхающие на пляже. Среди них оказалась и руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям правительства области Алла Иванова, которая сняла проход кораблей на видео, подписав его стихами «Когда не ждал, не гадал, но генеральную репетицию застал!»

В субботу в праздничное настроение жителей Балтийска, уже разъезжавших по городу с притороченными к машинам Андреевскими флагами, снова вмешалась администрация со своими предупреждениями:

- Из-за сложной эпидситуации в празднование Дня Военно-морского флота пришлось внести коррективы, а мероприятия, посвященные Дню города, решили отменить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - сообщила пресс-служба.

Зрителей на параде было довольно много. Фото: Александр Подгорчук

Далее в объявлении говорилось, что 25 июля с 6:00 до 12:30 на личном авто в Балтийск можно будет проехать только со специальным пропуском или приглашением на парад. Однако эти ограничения не касались местных жителей с пропиской в Балтийском городском округе.

Угадайте, соблюдался ли масочный режим? Фото: Александр Подгорчук

Изменили и расписание движения автобусов. С 7:00 до 12:30 были отменены автобусы № 107 и № 207Э из Калининграда, № 307 из Светлого и № 587 из Зеленоградска. Утренние поезда с Южного вокзала также скорректировали свое расписание: до Балтийска можно было выехать лишь в 12:30 и в 13:10.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на территорию набережной от дома №1 на Морском бульваре будет допущено ограниченное количество зрителей – порядка 2 тысяч человек, - продолжила свое предупреждение администрация. - По пригласительным на трибуны пропустят только при наличии сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Пожалуйста, не забывайте о соблюдении социальной дистанции и масочном режиме.

В воскресенье с 7:00 до 12:30 было перекрыто и движение всего автотранспорта от пересечения проспекта Ленина и улицы Садовой в сторону улицы Красной Армии, а также по улице Красной Армии от ДШИ имени Баха до набережной.

Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, попавшие на парад, посты действительно в городе стояли, однако тот, кто хотел прорваться в Балтийск, сделал это заранее – за день до введенных ограничений.

- Первый пост стоит еще за 12 километров до города, в Приморске, - рассказывает очевидец. – Однако машин немного. Похоже, все знали об ограничениях, и не стали рисковать. У меня был пропуск, поэтому спокойно проехал. Следующий пост стоит у «Поля чудес», и еще один уже вблизи променада. Пешеходный пост видел всего один – у кинотеатра «Шторм». Людей в Балтийске – море. Очень много калининградцев.

Самый громкий участник парада - малый десантный корабль на воздушной подушке проекта "Зубр". Фото: Александр Подгорчук

Что касается самого парада, то он мало отличался от того, что проходит каждый год в Балтийске в последнее воскресенье июля. По морскому каналу друг за другом прошли боевые корабли, некоторые из них сделали это довольно шумно - с пуском торпед и ракет, с залпом пушек и крупнокалиберных пулеметов. Завершили торжественное шествие по традиции самый громкий участник парада - малый десантный корабль на воздушной подушки проекта "Зубр" - и окутанный фонтанами воды пожарный корабль.