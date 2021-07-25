Проспал премьеру фильма, опаздывал, гулял: Жерар Депардье стал гостем фестиваля «Балтийские дебюты» в Светлогорске

Жерар Депардье возле "Янтарь Холла". Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 24 июля, в курортном Светлогорске открылся кинофестиваль «Балтийские дебюты» – традиционный смотр фильмов стран Балтийского региона, который принимал «Янтарь холл». В этом году фишкой кинофорума стал визит французского актера Жерара Депардье.

Звезду накануне фестиваля в ВИП-секторе «Храброво» встречало руководство минкульта и «Росконцерта». Жерару вручили большой букет белых роз, протянули каравай и традиционные 50 грамм, от которых, артист тактично отказался. И без того было весело! Артиста приветствовали женщины в сарафанах цветов не то русского, не то французского флага. А вот песни под баян они пели исключительно русские народные. Жерар Депардье остался доволен и прямиком из «Храброво» поехал в Светлогорск на ужин.

Уже на следующий, фестивальный, день, анонсировалась его встреча со зрителями на премьерном показе документального фильма «Моя узбекская мечта», в котором Депардье сыграл главную роль. Однако, на премьере актер не появился, а фильм вынужден был представлять французский режиссер с русскими корнями Арно Фрилле.

Сергей Гармаш слушает выступление Депардье. Фото: Александр КАТЕРУША

Весь день Депардье не появлялся. Более того, на церемонию открытия, которая состоялась тем же вечером, он опоздал почти на полчаса. То ли никак не мог собраться, то ли просто решил не спешить, но из отеля, который находится буквально в нескольких минутах ходьбы от «Янтарь холла», Жерар выехал очень уж поздно. Артиста ждал весь концертный зал. Чиновники и актеры, продюсеры, руководство «ВГИКа» и «Росконцерта», простые зрители и ВИП-гости – Депардье уровнял этим вечером всех. Все как один томились в ожидании французского гостя. Наконец, он, как ни в чем ни бывало, подъехал прямо ко входу театра эстрады на блестящем «Мерседесе». Из машины – прямиком на сцену.

Перед зрителями он появился во всем черном и по-русски поприветствовал собравшихся.

- Я видел, как люди гуляют. Здесь прекрасные рестораны, шашлыки… Дома немножко немецкие, немножко русские. Но живые дома! Здесь чувствуется спокойная жизнь, - улыбаясь, Депардье поделился впечатлениями от Светлогорска. - В городе живут красивые люди, которые любят кино, а в кино мы можем и мечтать, и любить. Я благодарен Калининграду и Светлогорску за это короткое, но прекрасное пребывание! Извините, что я не пришел на премьеру фильма, который мы снимали в Узбекистане. Я просто спал. Желаю вам хорошего вечера, старайтесь не спать. Браво вам!

После этих слов Жерар продолжил вдохновенно:

- Здесь запах отпуска, запах семейного отдыха. Здесь море, лес, много деревьев. Очень приятно. Шикарный город для жизни. Здесь можно снимать фильмы, говорить о Кенигсберге и Пруссии, о том, почему Калининград стал русским городом. Рядом Польша, Украина с историей Гоголя, Прибалтика... - Жерар Депардье не успел договорить, к нему через фотографов и репортеров прорвался актер Сергей Гармаш.

Жерар Депардье и Сергей Гармаш. Фото: Александр КАТЕРУША

- Большое спасибо за Распутина! Я озвучивал ваш голос в этом фильме. Было приятно. И отдельное спасибо за фильм «Дантон». С режиссером Анджеем Вайдой я тоже работал, - проговорил Сергей Гармаш.

В просьбе о совместном фото Депардье не отказал, и Гармаш, кажется, остался доволен. Еще пару фото, рукопожатия… И вот, Жерар Депардье садится в машину и уезжает.

Известно, что в Светлогорске он посетил один из ресторанов и немного прогулялся. Большую же часть времени артист провел в новом, еще не до конца отремонтированном отеле. Говорят, он стал гостем № 1 в этой гостинице, номер ему предоставили самый лучший.

Как только Депардье уехал, церемония открытия продолжилась. В тот вечер зрители посмотрели концерт «Жизнь прекрасна!» Московского театра мюзикла. Лучшие кинохиты и популярные песни из репертуара Леонида Утесова, The Beatles и Джо Дассена исполнили звезды российского мюзикла. Провели это музыкальное путешествие Ефим Шифрин и худруководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Выступление Жерара Депардье длилось несколько минут, после чего он сел в машину и уехал. Фото: Александр КАТЕРУША

Фильмом открытия стала драма о футболе «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя.

В рамках фестиваля зрителей и жюри ждет международный конкурс, программы «Премьеры года» и «Российские дебюты», «Мир анимации», а также программы, подготовленные Госфильмофондом и Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Герасимова. Ежедневно (в 10:00) для маленьких зрителей – мультфильмы в кинозалах «Янтарь-холла». Программа анимации, также как и все фильмы фестиваля, доступна для зрителей бесплатно.

Во вторник, 27 июля в 19:00 состоится концерт певицы Manizha, которая известна участием в «Евровидении».

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» завершится 29 июля. Церемония закрытия фестиваля намечена на 19:30. В 20.00 – концерт группы «UMA2RMAN». Завершит программу «Балтийских дебютов» показ кинофильма – победителя (22:00).