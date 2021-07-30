В Калининградской области в пятницу усилится ветер и ожидается шторм на море

В акватории Балтийского моря есть условия для формирования водяных смерчей. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 30 июля, в Калининградской области ожидается значительное усиление ветра из-за прохождения Атлантического циклона с центром над севером Балтийского моря. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «Вконтакте».

С утра до позднего вечера в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра по области, в том числе в Калининграде до 7-12 м\с с порывами до 15-19 м\с.

На побережье, в особенности на северо-западе (по линии Светлогорск-Зеленоградск-Куршская коса) скорость ветра составит 10-14 м\с с порывами до 18-23 м\с.

По прогнозу, высота волн в море будет составлять 1,5-3 метра. Администрация группы настоятельно рекомендует воздержаться от купания в Балтийском море и заливах. При этом, власти Балтийска уже запретили купание на городских пляжах, разместив соответствующее объявление в соцсетях.

Что касается температуры, воздух в пятницу прогреется до +20...+23 градуса, ожидается переменная облачность и не исключены локальные кратковременные дожди. Кроме этого, в акватории Балтийского моря есть условия для формирования водяных смерчей.