1996 год: Как начиналась «Комсомолка» в Калининграде

Первая прямая линия в калининградской "Комсомолке" - с командующим Балтфлотом Владимиром Егоровым.

«Комсомольская правда» - одна из старейших газет страны, первый номер вышел в далеком 1925-м. А история калининградской «Комсомолки» начинается с 1996 года, когда в популярнейшем федеральном издании появилась полноценная местная страница, которая постепенно превратилась в крупнейшее в регионе печатное издание. Получается, что в этом году два юбилея: большой - 75 лет Калининградской области, и маленький - 25 лет со дня основания нашей и вашей любимой газеты.

ГАЗЕТА «КЛИП» И КАЛЕНДАРИ С ВЕРОНИКОЙ КАСТРО

Основатели калининградской «Комсомолки» - супруги Александр Власов и Марина Васильева. В начале 1990-х переехали в Калининградскую область из Екатеринбурга. За плечами Власова был издательский бизнес на Алтае, Васильева возглавляла первую в Свердловске, затем Екатеринбурге, независимую газету «КЛИП» (аббревиатура расшифровывается - культура, литература, искусство, политика).

- В конце 80-х у нас были главные издания - «Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск» - большие, серьезные, официальные, и тут вдруг на рынок врывается новая газета, которая пишет абсолютно обо всем, о чем до этого не писали, - вспоминает Марина Васильева. - Страшновато было начинать, никто тогда не понимал, что газета может быть прибыльной, и не спешили давать под нее денег, но игра стоила свеч. Хорошо помню первый грузовик, набитый газетами. Тиражи были тогда за 100 тысяч экземпляров, к киоскам выстраивались очереди...

Одним из первых крупных проектов Александра Власова был выпуск календарей с Вероникой Кастро - любимой всем Советским Союзом актрисой из сериала «Богатые тоже плачут». Успех был впечатляющий: календари - маленькие, средние, большие - продавались по всей стране.

- Календари также помогали в разных ситуациях. Например, купить билеты на самолет, которых уже не было в продаже в кассе, - говорит Васильева.

В начале девяностых Власов и Васильева решили сменить восток на запад, оставить бизнес на Урале и в Сибири и переехать в Калининград. Чтобы начать жизнь и бизнес с чистого листа.

1996 год. Александр Власов, Марина Васильева и дочь Кристина.

НАЧИНАЛИ С ОДНОЙ СТРАНИЦЫ

- Хорошо помню 1996-й год - страшное время, - вспоминает Александр Власов. - Идет ужасная война в Чечне, гибнут наши парни, в стране настоящий голод. Зарплата в 100 долларов в месяц считается очень хорошей. Тогда или чуть позже я купил свой первый в жизни видеомагнитофон «Супра», выложил за него 300 долларов. Через некоторое время его украли. Приехали сотрудники милиции, все осмотрели, провели опрос, и в этом опросе седьмым или восьмым пунктом было: «Является ли для вас эта потеря значимой?» И я помню, что совершенно искренне ответил: «Я не думаю, что когда-нибудь в жизни смогу купить видеомагнитофон». Это очень хорошо говорит о свете в конце тоннеля в 1996 году.

Марина Васильева сотрудничала с «Комсомолкой» с 1995 года (московское руководство оценило ее опыт работы на Урале), а в августе 1996-го Васильева и Власов полностью взяли на себя управление «Комсомольской правдой» в Калининграде.

- Мы ездили в Москву, убеждали, что мы справимся, и в итоге мы стали издателями регионального выпуска, - продолжает Васильева.

- После этого мы уже сами покупали бумагу, заключали договоры с типографией, готовили свой контент, - говорит Власов. - Хорошо помню, когда вышел наш первый выпуск, я шел домой по улице Кутузова, и меня буквально всего разрывало: мы выпускаем вторую газету региона!

- Вторую?

- Да, у «Калининградской правды» тогда был ежедневный тираж 100 тысяч, а по субботам 120 тысяч экземпляров, у нас - более 20 тысяч. Но это была стартовая точка, в сентябре 1996 года наш тираж был уже 40 тысяч экземпляров.

Марина Васильева в одном из первых офисов "Комсомолки" - на улице Соммера.

В то время местный контент был скромным. В еженедельной «Комсомолке» выходила всего одна калининградская страница - с телепрограммой.

- Но мы могли продавать свою рекламу и на этом в то время зарабатывали, - продолжает Власов. - Плюс в 1996 году состоялись выборные кампании, это тоже прибыльное время для СМИ. Продавали тогда газету в киосках «Пресса», но появились и свои точки - пять бывших театральных касс. Это потом уже в области вырастет обширная сеть киосков «Комсомольская правда»...

Первым редактором калининградской «Комсомолки» была Марина Васильева, вторым - Сергей Кузьмин.

- Это был опытный собкор «Комсомолки» на Алтае, я знал его в прошлой жизни, - вспоминает Власов. - В 1996 году он переехал в Калининград к родителям, мы встретились. Кузьмин говорит: «У меня денег нет совершенно, только вот этот трамвайный билет, - и протягивает мне билет, - но я хочу работать у вас». И мы начали работать. Очень талантливый был человек. Однажды мы поспорили, что он за год не напишет одинакового по форме прогноза погоды. И он писал целый год прогнозы - то в виде бухгалтерского отчета, то в виде астрологического прогноза, то анекдота... И спор я проиграл - Кузьмин ни разу не повторился.

Поначалу редакция располагалась в квартире Власова и Васильевой на улице Закавказской. Из техники - два компьютера, привезенных с Урала. Сотрудников - раз, два и обчелся.

- Мне было удобно, - улыбается Марина Васильева. - Тогда, в августе 1996 года, я была на восьмом месяце беременности - из спальни попадала прямо в редакцию.

Но приходили новые сотрудники, газетных полос становилось больше, и в январе 1997 года редакция переехала в краснокирпичное офисное здание на улице Соммера, в помещение площадью 78 квадратных метров.

- Тогда, в середине 90-х, все журналисты писали тексты от руки, и у нас был специальный человек, который набивал их на компьютере, - вспоминает забавную деталь Марина Васильева. - Потом, когда стали жить получше, купили новую технику и сказали, что «набивашек» у нас больше не будет. Журналисты восстали: «Мы уволимся, но за эти компьютеры не сядем, мы не компьютерщики»! Но через месяц уже все спокойно работали на компьютерах.

В июне 2003 года Александр Власов побывал на пресс-конференции в Кремле, где задал президенту вопрос о грядущем 750-летии Калининграда. В ноябре того же года Путин подписал указ о праздновании юбилея города.

КРУПНЕЙШАЯ ГАЗЕТА

«Комсомолка» была первой. Следом пошли новые проекты.

- Большинство новых проектов появились в первой половине 1997 года, - рассказывает Александр Власов. - В марте мы запустили газету «Калининградская Антенна», потом - бесплатную газету «Ва-Банкъ». Это была первая цветная газета в области. Печатали мы ее в Литве, потому что в Калининграде в то время таких типографий не было.

Цветная газета взорвала рынок - на газетные полосы потянулись рекламодатели. Издание развивалось все быстрее, и скоро помещения на Соммера стало не хватать. Переехали в новый офис - в бывший кинотеатр «Победа». Там уже было где развернуться.

- Весной 1997 года запустили собственные продажи, появилась своя служба доставки. Тогда был рост рекламного рынка, - вспоминает Власов.

Летом 1998 года Власов и Васильева начали выпускать «Комсомолку» в Калининграде в понедельник - первую цветную «Комсомольскую правду» в стране. Увы, дефолт остановил этот проект, но впоследствии в «КП» стало все больше появляться цветных полос, и сейчас трудно представить, что когда-то газета была полностью черно-белой.

Владимир Егоров на прямой линии в "КП" уже в качестве губернатора области.

- Слоган «Газета нашего города», который сейчас на обложке газеты, придумали не мы, но именно в Калининграде «Комсомолка» стала главной городской газетой, - рассказывает Александр Власов. - Сейчас во многих регионах на 4-й и 5-й страницах федеральной «Комсомольской правды» идут местные новости, такой формат придумала Марина Васильева. А у нас уже давно полноценная вкладка - фактически местная газета - и в ежедневном выпуске, и в еженедельном.

Девяностые и нулевые - это период большого роста. И для «Комсомольской правды», и для других печатных проектов медиагруппы «Западная пресса». В 1999 году стала выходить региональная газета «Страна Калининград», в том же году появилось деловое издание «Королевские ворота», позже - профильные «Калининградские дома» и так далее.

В это здание на улице Рокоссовского редакция "КП" переехала в конце 1990-х годов.

Сама «Комсомолка», которую вслед за Сергеем Кузьминым возглавила в качестве главреда Любовь Антонова, становилась толще, тиражнее, интереснее. Местная вкладка превращалась в полноценную газету. Появлялось больше цветных полос. Впервые в стране калининградская «КП» стала сшиваться скрепкой. Помогло и строительство собственной типографии - от Литвы больше не зависели. Время от времени рождались яркие проекты, которые масштабировались затем на всю страну. Одним из самых интересных были коллекции. Помните же серии «Великие художники», «Великие композиторы»? Пожалуй, почти в каждой калининградской семье есть сегодня хоть одна книга из коллекции «Комсомольской правды».

- В середине нулевых я съездила на крупную медиаконференцию в США, это было знаковое событие в моей профессиональной жизни. Там я получила ответы практически на все вопросы, как дальше развивать наши медиа, там же я подсмотрела идею этих коллекций, - говорит Марина Васильева.

Вслед за Калининградом эти коллекции стали распространяться в Москве, Петербурге и других регионах нашей страны.

...Сейчас эпоха интернета, но старая добрая «Комсомольская правда» по-прежнему радует своих читателей и будет продолжать в том же духе. И всегда, если что, придет на помощь.

- Алло, это редакция? Из поселка Домново звонят. У нас вторые сутки нет воды. Как нам жить?

- Попробуем помочь.

И всегда помогаем.