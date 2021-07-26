В Светлогорске наехали на «Нимфу»: променад возле памятника превратился в автомобильную парковку

Такая картина наблюдалась на выходных: из-за припаркованных автомобилей к нимфе не подойти. Фото: сообщество "Типичный Калининград"

В Светлогорске отдыхающие в эти выходные столкнулись с проблемой - из-за припаркованных на пешеходном променаде автомобилей невозможно было сфотографироваться с одним из символов приморского города - скульптурой «Нимфа» Германа Брахерта.

Как пишут очевидцы в сообществе «Типичный Калининград», «автомобильный ажиотаж» там не в первый раз.

- Пожалуй, именно этим светлогорский променад невыгодно отличается от зеленоградского - тут скоро только автомобили и будут, - пишут авторы фото.

- Мы шли по променаду и постоянно кого-то на машине пропускали, - возмущается одна из отдыхающих. - Разве там не для пешеходов сделано? Или это какие-то блатные там катаются?

- Мне после второй машины показалось, что мы по проезжей части идем, - подтвердил еще один калининградец.

Конечно, тут же нашлись и комментаторы, которые решили напомнить, что на автомобиле могут спускаться к променаду люди с ограниченными возможностями. Однако им оперативно напомнили о строительстве лифта, а также о том, что ни на одном авто не было специальной наклейки, предупреждающей, что за рулем находится инвалид.

Отметим, что местных жителей давно возмущает не только сам факт парковки и проезда по променаду, но и появление над площадкой, где находится скульптура, кафе «Нимфа» (заведение открылось в апреле 2016 года). Построено оно было в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения.

Сейчас по распоряжению администрации подъезд к Нимфе перегородили вазонами.

Что же касается парковки, то в понедельник ситуация с ней изменилась. Как сообщил «Комсомолке» глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко, официально машины там ставить было нельзя:

- Парковка нелегальна, фото направлено в ГИБДД, - заявил Бондаренко. - Три кафе и гостиница, подъезд к которым осуществляется по старому променаду, имеют право на подвоз и разгрузку товара только в утренние и вечерние часы, без возможности парковки.

Более того, в понедельник днем перед «Нимфой» были установлены бетонные вазоны, чтобы припарковать авто там было невозможно.