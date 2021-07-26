Московский гость надругался над 9-летней калининградкой

Своей вины педофил так и не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Турист из Москвы задержится в Калининградской области на 12 лет и 1 месяц. Именно такой срок лишения свободы назначил Светлогорский городской суд, перед которым предстал обвинявшийся в надругательстве над 9-летней девочкой. Кроме 132-й статьи УК РФ подсудимому вменили также статью 139 в ее части 1 - «Незаконное проникновение в жилище».

Все произошло ночью 3 июля прошлого года в городе Пионерском. Приехавший в наш регион на отдых 33-летний мужчина, будучи пьян, воспользовался открытой входной дверью и проник в чужую квартиру. Затем незваный гость пробрался в одну из комнат, где спала девочка, и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

- Следствием и судом они квалифицированы как насильственные, поскольку в силу малолетнего возраста потерпевшая не могла понимать их фактический характер и общественную опасность, - пояснили в региональном управлении СКР.

Девочка проснулась, испугалась и позвала на помощь родителей, которые и задержали педофила, передав его прибывшим полицейским.

Ранее москвич уже был судим по таким тяжким уголовным статьям, как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Разбой». Свою вину в новом преступлении он так и не признал: мол, просто не помнит происходившего в ту ночь по причине сильного алкогольного опьянения.

- Несмотря на избранную линию защиты, следователям Светлогорского межрайонного следственного отдела удалось собрать достаточный объем исчерпывающих доказательств и опровергнуть эти показания, - сообщила старший помощник руководителя УСКР Наталья Гацко.

Отбывать назначенное судом наказание москвич будет в исправительной колонии строгого режима.