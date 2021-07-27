ЕР предложила новые меры поддержки граждан при социальной газификации

Средства на социальную газификацию выделит правительство России. Фото: Предоставлено организаторами

Российское правительство выступило с поддержкой инициативы «Единой России», касающейся новых мер поддержки населения в рамках программы социальной газификации регионов. Партийцы предложили выплачивать компенсации людям, которые оплатили подведение газа к домовладению еще до старта социальной программы.

- Мы предложили компенсировать данный разрыв, чтобы обеспечить стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию. Отрадно, что правительство поддержало нашу инициативу, - отметил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Уже известно, что средства для этих целей выделит правительство, что подтвердил Александр Новак. Он подчеркнул, что у людей, оплативших газификацию в промежутке между анонсом и принятием программы, должна быть возможность вернуть затраты.

Говоря о финансовой составляющей, Турчак также отметил, что при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования должна быть идентичной во всех регионах страны. Он добавил, что стоимость метра трубы по земельному участку до домовладения должна быть зафиксирована в одном ценовой сегменте. Сообщается, что в 32 субъектах страны депутаты ЕР уже приняли соответствующие меры.

- Необходимо, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла. Не должно быть разнобоя по стране: Северо-Запад, Центр, Юг, Дальний Восток – этот минимальный пакет должен быть зафиксирован, - подчеркнул Турчак.

Новак в свою очередь отметил, что граждане смогут выбрать и оборудование, и стоимость услуги подключения. Новая программа уже до конца следующего года позволит газифицировать около четырех миллионов домовладений.

Как информирует сайт ER.ru, в прошлом месяце Путин подписал закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Предположительно, газификация будет осуществляться в два этапа: первый планируют завершить до 2023 года, а второй - до 2030 года.

Для граждан данную процедуру сделали максимально упрощенной и быстрой - договор подписывается по принципу единого окна. Отвечать за подключение будет единый оператор газификации.

По мнению председателя комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры Калининградской областной думы, члена фракции «Единой России» Александра Никулина, бесплатное подключение участков к газу значительно улучшит качество жизни людей, проживающих в сельских территориях.

- За последние четыре года уровень газификации Калининградской области увеличен на 26%. В 2021 - 2023 годах региональные власти планируют газифицировать ещё 43 населённых пункта. В этом году завершим работы по прокладке газовой инфраструктуры в городе Нестерове, а весной 2022 года появится возможность подключения к газовым сетям. «Газпром» сейчас заканчивает проектирование целого ряда межпоселковых газопроводов, и за четыре года мы должны охватить весь Нестеровский район.

В программу развития газоснабжения и газификации Калининградской области на период до 2025 года, которую региональное правительство подписало с «Газпромом», включено 15 объектов. Их строительство даст возможность газифицировать 66 населенных пунктов, - сказал Никулин.