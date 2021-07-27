Самые высокие шансы у Мусы Евлоева: как выступают калининградцы на Олимпиаде в Токио

Ждем, что Муса Евлоев получит в Токио золото! Фото: Правительство Калининградской области

Калининградских спортсменов, выступающих в эти дни на Олимпийских играх в Токио, обсуждали в передаче «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» вместе с пресс-атташе регионального министерства спорта Дмитрием Ивановым.

На Олимпиаде в Токио выступают семеро калининградцев. Вот за кого болеем:

Муса Евлоев, греко-римская борьба;

Анна Егорова, плавание;

Ирина Воронкова, волейбол;

Станислав Шаров, баскетбол 3х3 (стритбол);

Иван Верясов, бокс (на Олимпиаду поехал от Санкт-Петербурга);

Расул Тихаев, вольная борьба (выступает за Белоруссию);

Матвей Петров, гимнастика (выступает за Албанию).

И у нас уже есть результаты и победы! Так, капитан калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Ирина Воронкова помогла сборной России обыграть Аргентину со счетом 3:0. Интересно, что мячи, которые подавала наша Ира, летели со скоростью 99 км/ч, а это самый высокий показатель среди всех участников матча. Следующая игра россиянок состоится против сборной Бразилии 28 июля.

А накануне наши стритболисты при активном участии уроженца Гусева Станислава Шарова одержали в Токио две победы, обыграв сборные Японии и Латвии, после чего в четвертьфинале взяли верх над тройкой страйкболистов из Нидерландов.

А что с калининградской пловчихой Анной Егоровой, которая все предыдущие годы радовала нас участием и победами во всероссийских и международных соревнованиях?

- Есть подозрение, что оптимальная форма у Ани была на чемпионате Европы. В то же время у Ани застарелая травма, которая мешает ей быть на 100 процентов подготовленной. Поэтому Анна будет бороться и плыть через боль. Но говорить о том, что у нее великолепные шансы на медали на этих Играх, к сожалению, не приходится, - говорит Дмитрий Иванов.

Пожалуй, больше всего шансов на медали у нашего борца Мусы Евлоева. Он чемпион мира и Европы, много лет вообще не проигрывает. И он, и его тренер нацелены на золото. Сейчас Муса находится на финальном сборе во Владивостоке, постепенно привыкает к японскому времени.

- Финальные сборы - здесь больше моделируются соревновательные схватки, борьба и отработка приемов как на соревнованиях, - рассказывает Иса Евлоев, вице-президент региональной федерации спортивной борьбы, старший брат Мусы Евлоева. Он всегда рядом, поддерживает брата, делает ему массаж и даже помогает завязывать шнурки. - Тренировки у Мусы во Владивостоке короткие и интенсивные, длятся около часа. Команда выезжает в Токио 30 июля. К сожалению, болельщиков в Токио не пускают, поэтому я не поеду и как зритель буду смотреть соревнования по телевизору. Муса находится на пике, настроен на победу. Все должно быть хорошо. В Токио Мусу все уже боятся. Не зря его называют «танк». Потому что он работает монотонно и делает все безошибочно. Хотя в прошлом году он переболел коронавирусом, тяжело восстанавливался.

Основные соревнования в греко-римской борьбе стартуют 1 августа, финалы пройдут 2-4 августа.

И главное, помнить, что попасть на Олимпиаду - уже победа. Желаем всем нашим землякам высоких достижений.