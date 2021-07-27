Найти и ликвидировать болевые точки: калининградские предприятия о пользе национального проекта «Производительность труда»

Побывав на "Фабрике офисных процессов", персонал с иной точки зрения смотрит на свои обязанности, свою работу. Фото: предоставлено компанией.

В работе любого предприятия важны не только производственные процессы. Зачастую повысить результативность и улучшить показатели можно лишь внеся небольшие изменения в офисную работу. Впечатлениями от обучения сотрудников на «Фабрике процессов» поделился директор муниципального казенного предприятия «Калининград-ГорТранс» Денис Барышев. Предприятие является участником национального проекта «Производительность труда» при адресной поддержке Федерального центра компетенций.

- Довольно распространенное явление: в компании могут долго идти передача, согласование документов, обработка рабочей документации. Это приводит к увеличению временных затрат там, где их можно избежать. Например, невыгодно для обеих сторон продлеваются сроки согласования и отправляются документы, - рассказал руководитель компании.

Трата лишнего времени на документооборот - лишь одна «боль», которая присутствует как в крупных компаниях, так и на небольших предприятиях. Зачастую из-за несогласованности в должностных обязанностях персонала или синхронизации работы отделов растет число задач, возрастает нагрузка на сотрудников, падает качество работы с партнерами.

- В таких ситуациях важно найти те самые трудные моменты и недочеты, с которых начинаются сложности в работе, понять, почему появляются проблемы, создать и внедрить план по их ликвидации, улучшению офисных процессов. Для того чтобы эффективно внедрять такие нововведения, нужны знания. Их передают на "Фабрике офисных процессов". Там учат вводить инициативы, бережливого производства, понимать методики и инструменты их реализации, показывают лучшие практики, - добавил Денис Барышев.

Участвуя в «Фабрике», предприятия получают возможность найти источники потерь в работе, выявить чрезмерно загруженные процессы, внедрить улучшения и, как следствие, выйти к снижению себестоимости и увеличению прибыли.

В результате можно добиться роста экономических показателей благодаря сокращению временных затрат персонала, ликвидации ненужных перемещений бумаг и сотрудников.

Одно из главных преимуществ участия компании в «Фабрике офисных процессов» в том, что знания передаются не через лекции: большую часть времени сотрудники работают на практической площадке. Там можно применить полученную информацию, понять, как внедряются и работают инструменты бережливого производства в офисе, пояснил Денис Барышев.

Среди полезных навыков, которые сотрудники осваивают с помощью «Фабрики офисных процессов», - организация рабочих мест по системе 5С (пять шагов к совершенствованию работы), уменьшение ненужных перемещений работников по офису и ликвидация лишнего документооборота. После «Фабрики» такие недочёты значительно сокращаются или убираются полностью.

- Побывав на "Фабрике", персонал с иной точки зрения смотрит на свои обязанности, свою работу. Появляется критичное в хорошем смысле отношение: люди сами улучшают свою работу, исключая ненужные функции, чаще обращают внимание на коллег и партнеров», — отметил глава «Калининград-ГорТранса».

Муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» осуществляет регулярные пассажирские перевозки в городском сообщении. В парке автобусы, трамваи и троллейбусы. Общая доля транспортного обслуживания - около 40%.

Получить больше информации о национальном проекте «Производительность труда» и «Фабрике производственных процессов», «Фабрике офисных процессов» в Калининградской области можно по телефону:

+7 (4012) 994-588,

а также на сайтах:

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) - «Производительность.рф».