Жерар Депардье снимет в Калининграде фильм об эскадрилье «Нормандия-Неман»

Жерар Депардье и режиссер Арно Фрилле в Светлогорске. Фото: Александр КАТЕРУША

Знаменитый французский актер Жерар Депардье и его команда снимут в Калининградской области фильм о легендарной эскадрилье «Нормандия-Неман». Это история про французский истребительный авиационный полк, воевавший во время Второй мировой войны на советско-германском фронте в 1943-1945 годах.

Идею озвучили на круглом столе, который провели в рамках фестиваля «Балтийские дебюты» в Светлогорске.

- Проект действительно интересный, так как это очень серьезная часть истории Калининградской области. В свое время мы поддержали съемки документального фильма об этом соединении. Около 10 мест в Калининграде связаны с этой яркой и интересной темой, - сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Он отметил, что власти Калининградской области в любом случае поддержат инициативу.

- Этот проект мы делаем вместе с Первым каналом в России и с французским государственным каналом France Television. Фильм будем почти полностью снимать в России. А последняя битва – это Кенигсберг, - рассказывает «Комсомолке» режиссер Арно Фрилле. - Сцена в Кенигсберге очень важна, здесь мы будем снимать около недели. По сценарию летчики в свободное время выходят в город и находят ужасное еврейское гетто. И главная финальная битва будет происходить в небе над Восточной Пруссией.

В фильме снимутся и русские, и французские актеры. Сценарий сейчас в процессе создания, а съемки планируют начать зимой 2022 года.

- Это артистическое решение – снимать зимой. Может быть это клише, но Россия для других стран – это снег и холод. И мы хотим снять зимой, чтобы зритель видел холод, суровый климат, снег. И видел бедных пилотов, которые приехали воевать. Это будет колоритно.

В качестве примера Арно привел сериал «Эпидемия». Он полностью снят в холодной и заснеженной России нашими создателями. В ролях Кирилл Кяро, Анна Михалкова, Юрий кузнецов, Александр Яценко и др. Спустя сутки после выхода сериал, который в американской версии стал носить название «To The Lake», попал в топ-10 популярных сериалов Netflix.

СПРАВКА «КП»

Во время пребывания на советско-германском фронте с 25 марта 1943-го по 9 мая 1945 года эскадрилья «Нормандия-Неман» прошла боевой путь от Курской дуги до Кёнигсберга. Французские летчики совершили более 5200 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 50 фашистских самолетов.