Национальный проект «Производительность труда»: что привлекает бизнес к внедрению бережливого производства

Компания "Барс" производит рыбные и мясные консервированные продукты на протяжении 20 лет. Фото: предоставлено компанией.

Национальный проект «Производительность труда» привлекает все больше калининградских предприятий. Один из бонусов участия в нем — возможность бесплатно получить знания и опыт на «Фабрике производственных процессов» и «Фабрике офисных процессов», где сотрудникам предоставляется информация по применению инструментов и методик бережливого производства, а также мотивацию к внедрению непрерывных улучшений своей работы. Кроме того, необходимые знания в области бережливых технологий сотрудники компаний приобретают путем методической подготовки рабочей группы проекта по направлениям «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «Картирование», «5С», «Производственный анализ», организованной Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Калининградской области, поделился производитель мясных и рыбных консервов, региональная компания «Барс».

- Наша компания производит рыбные и мясные консервированные продукты на протяжении 20 лет. У нас накоплено много опыта и знаний в сфере выпуска продукции. Участие в национальном проекте "Производительность труда" для нас - это возможность получить дополнительные знания в области оптимизации производительности труда, возможность получить дополнительные конкурентные преимущества за счёт повышения эффективности нашего производства, - рассказал генеральный директор компании Роберт Мурадян. - О национальном проекте мы узнали из СМИ, приняли решение об участии и прошли методическую подготовку по реализации проекта и инструментам бережливого производства под руководством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области.

Нас в первую очередь интересует внедрение на предприятии технологий бережливого производства, то есть организация системы постоянных улучшений, направленной на возможную оптимизацию процесса производства на каждом рабочем месте, а также в целом по предприятию. С помощью этих технологий компания рассчитывает увеличить производительность нашего труда, улучшить качество работы наших сотрудников и как результат в целом повысить эффективность работы предприятия.

- Скорее всего, мы будем оптимизировать процесс выпуска именно рыбных консервов, поскольку это наиболее сложный процесс на нашем производстве, он состоит из многих операций и нескольких производственных участков, - сообщил о планах генеральный директор компании.

Сначала в «Барсе» планируют провести методическую подготовку сотрудников со стажем.

- В команду нашего проекта войдут специалисты с многолетним опытом в области рыбоконсервного производства. Это начальники производства и мастера участков. Поскольку эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области — это консультанты с огромным опытом работы, нам будет очень интересно продемонстрировать им наше производство. После их детального анализа мы надеемся получить чёткие рекомендации о конкретных улучшениях, которые можно оперативно внедрить в наш производственный процесс. Более того, нам очень интересно получить мнение сторонних экспертов, так как они могут рассказать об успешных производственных практиках из смежных отраслей промышленности, - пояснил гендиректор компании «Барс».

СПРАВКА "КП"

ООО «Барс» в Калининграде владеет собственным мясоконсервным и рыбоконсервным заводами. На производстве используются современные компьютерные технологии, действуют биохимическая и микробиологическая лаборатории для постоянного контроля качества продукции. Товары предприятия неоднократно получали награды за высокое качество.

Получить больше информации о национальном проекте «Производительность труда», «Фабрике производственных процессов» и «Фабрике офисных процессов» в Калининградской области можно здесь:

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».