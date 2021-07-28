В народную программу ЕР включат предложения врачей из регионов

Необходимо изменить принципы финансирования системы обязательного медицинского страхования. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По сообщению издания nashgorod.ru, в рамках проведения стратегической сессии “Единой России”, на которой обсуждались предложения региональных врачей в народную программу, главный врач московской Коммунарки Денис Проценко в рамках стратегической сессии ЕР, на которой обсуждались предложения региональных врачей, пояснил, что разработка единого общероссийского стандарта требует переподготовки медицинских работников и постоянного обучения персонала. Кроме этого, необходимо изменить принципы финансирования системы обязательного медицинского страхования.

- Все процессы должны крутиться вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения, – считает Проценко.

В “Единой России” отметили, что в сфере здравоохранения РФ ключевая проблема - нехватка квалифицированных кадров, особенно в сельской местности. Чтобы ее решить, партия ЕР запустила программу “Земский доктор”, которая нуждается в дополнении, считает депутат Государственной думы Александр Якубовский. Он выступил с инициативой распространить выплаты на всех молодых специалистов, независимо от населенного пункта, в которых они планируют трудоустроиться.

Чтобы реализовать эти меры, требуется внести изменения в правила организации ФАПов и предусмотреть жилье для медицинских работников. Кроме этого, в ликвидации кадрового дефицита может стать полезным увеличение количества бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности - такое мнение выразил ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин.

- Необходимо трудоустройство студентов в медучреждения с первых курсов обучения. Выпускники, окончив шестой курс, могут претендовать на должность врача, - отметил он.

Кроме этого, в “Единой России” предложили предусмотреть субсидии для перелета медиков к пациентам, которых по показаниям здоровья нельзя транспортировать, а также решить проблему перевозки врачей в отдаленные населенные пункты в Российской Федерации.

Как сообщает сайт ER.ru, Минздрав России поддержал предложения врачей в народную программу ЕР. Виктор Фисенко, первый заместитель министра здравоохранения РФ, обратился к регионам с призывом активизироваться и подключиться к решению озвученных проблем.

В рамках реализации проекта в регионе предложено развивать медицинские учреждения в крупных муниципалитетах.

- Нужно это, чтобы разгрузить больницы областного центра. Также за черту города предлагаем вынести производства с вредными выбросами. Успешно реализуется в области программа «Земский доктор / Земский фельдшер». Участникам программы предоставляются единовременные компенсационные выплаты в зависимости от удаленности муниципалитета. Действует и региональная программа модернизации первичного звена, ее цель – развить инфраструктуру в районах, повысить качество медобслуживания.

Отмечу выездные профилактические акции, организованные при поддержке регионального министерства здравоохранения. В состоявшейся недавно в Багратионовске акции участвовало больше 300 жителей. Они смогли бесплатно обследоваться у кардиолога, ревматолога, терапевта, стоматолога-гигиениста, психолога, педиатра, врача по медпрофилактике. Традиционно проводился скрининг глюкозы в крови, - рассказал координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» в Калининградской области, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Любивый.