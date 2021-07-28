На Октябрьском острове в Калининграде построят четыре башни Башина

Новые дома будут располагаться неподалеку от филиала Большого театра и филиала Третьяковки. Фото: Предоставлено организаторами

В среду, 28 июля, в Калининграде собрался Градостроительный совет, одним из вопросов которого стало обсуждение проекта четырех многоквартирных жилых домов на Октябрьском острове. Располагаться они будут неподалеку от филиала Большого театра и филиала Третьяковки, а проектированием многоэтажек занимается архитектор Александр Башин, который недавно открывал панорамный лифт на променаде в Светлогорске.

Надо сказать, что коллеги Башина сразу оживились, когда на экране начали мелькать слайды высоток, а советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне даже назвал появление коллеги на Градсовете «возвращением в большую архитектуру». Сам же автор концепции решил поскромничать и заявил, что в ней нужно много всего дорабатывать.

Бывший главный архитектор Калининграда решил разбить свои башни на пары: первую он спроектировал в виде ровных стеклянных тумб, а вторую – со скошенным верхом. Причем, одну из скошенных высоток архитектор диагонально развернул ко всем остальным.

Начал свой доклад Башин с привязки к главным архитектурным доминантам, расположенным неподалеку от будущего пятна застройки. По его словам, необходимо было увязать высотки с Кафедральным собором на острове Канта, будущим зданием Большого театра, Домом Советов (несмотря на планы по его демонтажу) и стадионом «Калининград». Увязка по высотности получилась более-менее сносной, а вот связь с исторической архитектурой вышла комичной – многоэтажные блоки из стекла и бетона Башин предложил подпереть контрфорсами. Этот свой шаг архитектор назвал заимствованием и современной интерпретацией. Правда, не все участники Градсовета оценили башинское нововведение по достоинству. Так, руководитель мастерской «4+» Сергей Гулевский, похвалив высотки как «предельно урбанизированный объект», призвал отказаться от контрфорсов как от неубедительной подделки.

- Они мне напоминают пилястры, приклеенные к стеклянному фасаду, - заявил Гулевский.

Башни Башина сверху. Фото: Предоставлено организаторами

Тут же Гулевский решил немного отвлечься и обратил внимание собравшихся на главную проблему острова, застраиваемого сейчас приличной и дорогой архитектурой - на второй эстакадный мост:

- Как бы мы ни пыжились, эта оглобля, которая отрезает одну часть острова от другой, все портит, и люди вынуждены лазать под эстакадой туда-сюда. Это вопрос вопросов. Сначала у нас Московский проспект отрезал северную часть города от южной, а теперь эстакада отрезает западную часть острова от восточной. Оглобля лежит на теле города! Да еще и съезды к ней идиотские к чемпионату мира пристроили. Это настоящая беда, и я не знаю, что с ней делать.

Выговорившись, Гулевский назвал проект Башина профессиональным, и вслед за ним концепцию приняли архитекторы Олег Васютин, Вячеслав Генне и Петр Черненко. Правда, последний покритиковал скосы, венчающие макушки двух высоток необоснованными, даже несмотря на то, что Башин отдельно обратил внимание коллег на сочетание с треугольником будущего филиала театра.

В итоге, Градостроительный совет постановил не рассматривать доработанную концепцию повторно, удовлетворившись представленными слайдами, а переходить ко второму этапу проектирования.