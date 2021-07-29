Национальный проект «Производительность труда»: чем бизнесу помогает Региональный центр компетенций Калининградской области

Валентина Мартыненко. Фото: предоставлено компанией.

Оптимизация производства и непрерывное улучшение качества продукции - важный нюанс, особенно когда компания занимает ведущие позиции на российском рынке и отстаивает свои позиции на рынках за рубежом. В повышении конкурентоспособности помогает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области. Опытом работы поделилась генеральный директор компании «Техно Тюб», занимающейся производством сварных нержавеющих труб и отводов, Валентина Мартыненко.

- В компании мы уже не первый год занимаемся повышением производительности труда. И во многом именно благодаря этому занимаем ведущие позиции в своей отрасли. Достичь их нам помогло постоянное улучшение рабочих процессов как в офисе, так и непосредственно на производстве. Для этого мы изучаем и внедряем передовой опыт российских и зарубежных практик, следим за инновациями в своей сфере. Порой получается самим создавать новые методы работы, взаимодействуя с экспертами, - рассказала генеральный директор предприятия.

Компания уже давно сотрудничает с Фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области», участвует во многих организованных им программах и событиях. Официальная страничка фонда - в закладках у руководства предприятия. К вступлению в национальный проект «Производительность труда» на «Техно Тюб» готовились: обсуждали со специалистами возможности и перспективы.

- Ставя амбициозные цели в развитии предприятия, мы ответственно подходим к их достижению. Перед подписанием всех документов мы несколько месяцев обсуждали со специалистами, проверяли до тех пор, пока не убедились, что у компании получится выполнить все требования для участников национального проекта, - сообщила Валентина Мартыненко.

Опыт был позитивным для «Техно Тюб»: компания постоянно модернизирует рабочие процессы, но часто для усовершенствования необходима другая точка зрения извне, уверена руководитель предприятия. Вместе с экспертами удалось обнаружить на производстве узкие места, сосредоточив внимание на вспомогательных производственных процессах. Ещё больше внимания уделили квалификации производственного персонала с ведущими экспертами Регионального центра компетенций.

СПРАВКА "КП"

«Техно Тюб» - это производственное предприятие с современным оборудованием для изготовления сварных нержавеющих труб круглого и профильного сечения, а также нержавеющих отводов. В силах компании выпускать до тысячи тонн труб в месяц. Продукция поставляется на российские рынки и в страны Евросоюза.

Получить больше информации о национальном проекте «Производительность труда» и «Фабрике процессов» в Калининградской области можно здесь:

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».