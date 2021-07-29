Твори и выигрывай дрон, экшн-камеру и другие призы

Береговой уступ на побережье Балтийского моря возле поселка Приморье. Фото: НФ «Исток»

Калининградский некоммерческий фонд «Исток» приглашает к участию в двух конкурсах российско-польского проекта «Природа без границ». Тема конкурсов - трансграничные природные объекты Калининградской области. С перечнем объектов можно ознакомиться на сайте НФ «ИСТОК». Конкурсы пройдут одновременно в Польше и России, но условия их проведения будут иметь небольшие отличия. Какие условия предусмотрены для калининградцев?

Конкурс для тех, кто классно фотографирует

С 1 по 31 августа 2021 года портал KLOPS.RU (fotokonkurs.klops.ru) принимает фотографии от всех жителей Калининградской области без возрастных ограничений.

К конкурсу допускаются фотографии водных объектов и их обитателей. Фотографии людей на фоне конкурсных объектов не принимаются!

Призеров фотоконкурса определит интернет-голосование и конкурсная комиссия.

Конкурс для молодежи, кто снимает видео и создает плакаты

В этом конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты в возрасте от 12 до 24 лет.

Номинации конкурса:

- «Мобильное видео».

Снимите один или несколько природных объектов из списка на свой смартфон, фотоаппарат или видеокамеру.

Смонтируйте сами на своем компьютере короткий фильм продолжительностью до двух минут. И пришлите на конкурс: olga.o.krylova@gmail.com до 18 часов 31 августа 2021 года.

- «Плакат».

Нарисуйте плакат с помощью графического редактора на своем компьютере или на бумаге красками, карандашами и т. п. Сфотографируйте или отсканируйте рисунок, пришлите на конкурс: olga.o.krylova@gmail.com до 18 часов 31 августа 2021 года.

Призеров конкурса определит конкурсная комиссия.

ВНИМАНИЕ!

Имена призеров конкурсов, дата и место вручения призов будут опубликованы до 15 сентября 2021 года на портале KLOPS.RU и сайте фонда «Исток».

Призеры конкурсов получат ценные призы, дипломы и уникальное прекрасно иллюстрированное справочное издание о трансграничных природных объектах из серии «Природа Калининградской области».

Лучшие работы будут представлены на презентациях проекта в Гданьске, Ольштыне и Калининграде в октябре 2021 года.

Устье Мазурского канала и река Лава. Фото: НФ «Исток»

Что говорят организаторы?

«Россию и Польшу объединяет уникальная природа, которую важно сохранять»

- Россия и Польша - соседи, и у нас общие Балтийское море, реки и озера, леса. Эти общие природные объекты называются трансграничными. Их красотой мы не перестаем восхищаться и в Польше, и в России. И только вместе мы можем их сохранить, - обращается ко всем потенциальным участникам конкурсов директор фонда «Исток» Виктор Медведев.

Партнеры проекта:

- Российский центр науки и культуры в Гданьске.

- Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

- Русская медиагруппа «Западная пресса».

- Калининградский государственный технический университет.

- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.

- Союз фотографов дикой природы Калининградской области.

- Zespo u Szkó Ekologiczno- Transportowych w Gdyni.

- Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

- Fundacja „Moda na Warmi i Mazury”.

- Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Literatur Wschodnios owia skich.

Проект «Природа без границ» фонда «Исток» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.