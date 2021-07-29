Твори и выигрывай дрон, экшн-камеру и другие призы

Береговой уступ на побережье Балтийского моря возле поселка Приморье.
Фото: НФ «Исток»
Калининградский некоммерческий фонд «Исток» приглашает к участию в двух конкурсах российско-польского проекта «Природа без границ». Тема конкурсов - трансграничные природные объекты Калининградской области. С перечнем объектов можно ознакомиться на сайте НФ «ИСТОК». Конкурсы пройдут одновременно в Польше и России, но условия их проведения будут иметь небольшие отличия. Какие условия предусмотрены для калининградцев?
Конкурс для тех, кто классно фотографирует
С 1 по 31 августа 2021 года портал KLOPS.RU (fotokonkurs.klops.ru) принимает фотографии от всех жителей Калининградской области без возрастных ограничений.
К конкурсу допускаются фотографии водных объектов и их обитателей. Фотографии людей на фоне конкурсных объектов не принимаются!
Призеров фотоконкурса определит интернет-голосование и конкурсная комиссия.
Конкурс для молодежи, кто снимает видео и создает плакаты
В этом конкурсе могут участвовать учащиеся и студенты в возрасте от 12 до 24 лет.
Номинации конкурса:
- «Мобильное видео».
Снимите один или несколько природных объектов из списка на свой смартфон, фотоаппарат или видеокамеру.
Смонтируйте сами на своем компьютере короткий фильм продолжительностью до двух минут. И пришлите на конкурс: olga.o.krylova@gmail.com до 18 часов 31 августа 2021 года.
- «Плакат».
Нарисуйте плакат с помощью графического редактора на своем компьютере или на бумаге красками, карандашами и т. п. Сфотографируйте или отсканируйте рисунок, пришлите на конкурс: olga.o.krylova@gmail.com до 18 часов 31 августа 2021 года.
Призеров конкурса определит конкурсная комиссия.
ВНИМАНИЕ!
Имена призеров конкурсов, дата и место вручения призов будут опубликованы до 15 сентября 2021 года на портале KLOPS.RU и сайте фонда «Исток».
Призеры конкурсов получат ценные призы, дипломы и уникальное прекрасно иллюстрированное справочное издание о трансграничных природных объектах из серии «Природа Калининградской области».
Лучшие работы будут представлены на презентациях проекта в Гданьске, Ольштыне и Калининграде в октябре 2021 года.
Устье Мазурского канала и река Лава.
Фото: НФ «Исток»
Что говорят организаторы?
«Россию и Польшу объединяет уникальная природа, которую важно сохранять»
- Россия и Польша - соседи, и у нас общие Балтийское море, реки и озера, леса. Эти общие природные объекты называются трансграничными. Их красотой мы не перестаем восхищаться и в Польше, и в России. И только вместе мы можем их сохранить, - обращается ко всем потенциальным участникам конкурсов директор фонда «Исток» Виктор Медведев.
Партнеры проекта:
- Российский центр науки и культуры в Гданьске.
- Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.
- Русская медиагруппа «Западная пресса».
- Калининградский государственный технический университет.
- Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.
- Союз фотографов дикой природы Калининградской области.
- Zespo u Szkó Ekologiczno- Transportowych w Gdyni.
- Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
- Fundacja „Moda na Warmi i Mazury”.
- Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Literatur Wschodnios owia skich.
Проект «Природа без границ» фонда «Исток» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.