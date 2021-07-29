Дом Коринта, музыканты на ратуше и замок-тюрьма: что посмотреть в Гвардейске

Замок Тапиау долгие годы был тюрьмой, теперь его собираются превратить в туристический объект. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Ближе к полудню к зданию бывшей ратуши Тапиау, нынешнего Гвардейска, начинает подтягиваться народ. Туристы и местные достают телефоны и напряженно смотрят вверх, на башенные часы.

- Мам, а скоро птичка вылетит? - интересуется девочка лет семи.

- Скоро, скоро…

Ровно в 12 часов окрестности оглашает бой курантов, затем створки под циферблатом раскрываются и оттуда появляются… Нет, не птички, а два желтоватых или, как сказали бы в Калининградской области, янтарных музыканта. Они кланяются, делают несколько непонятных движений, как будто бьют в литавры, потом снова кланяются и скрываются.

Центр Гвардейска. Десятки туристов наблюдают за выступлением "часовых музыкантов". Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Самые удивительные обитатели бывшей ратуши Тапиау. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Представление длится три минуты. Взрослые аплодируют, дети кричат от восторга.

- Тут у нас всегда теперь туристы, - признается Наталья Рябоконь, заведующая музеем истории и культуры Гвардейского района, который располагается в бывшей ратуше. - Вот если говорить о музее, то по сравнению с прошлым годом, наверное, раза в два больше посетителей. И у нас есть что посмотреть - сейчас, например, готовимся к выставке очень самобытной художницы Татьяны Васильевны Крупяк. Она вышивает настоящие шедевры!..

Один из экспонатов местного музея - немецкий шлем пикельхаубе. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

ТУРИСТЫ ПОЕХАЛИ В ГЛУБИНКУ

Гвардейск претендует на звание одного из самых интересных городов области. Теперь и здесь можно увидеть двухэтажные туристические автобусы. Для тех калининградцев и гостей региона, кому надоели танцующие сосны Куршской косы и широкие пляжи Янтарного, в бывшем Тапиау найдется кое-что интересное.

Площадь в Гвардейске. Справа - храм Иоанна Предтечи. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Кошачий дворик - милое место в центре Гвардейска. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

В отличие от соседнего Велау, нынешнего Знаменска, практически полностью разрушенного во время войны, Тапиау уцелел и сохранил довоенную застройку. Долгое время она ветшала и разрушалась, но лет десять назад в Гвардейске начали вкладываться в благоустройство. Была капитально отреставрирована городская площадь, приведена в порядок кирха, в которой сегодня размещается православный храм Иоанна Предтечи, отреставрированы фасады домов.

Памятник Василию Теркину. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Гвардейск превращался в милое туристическое место, причем не только благодаря немецкой старине. Появились здесь и новые достопримечательности. Такие как, например, примыкающий к городской площади Кошачий дворик или парк удивительных железных скульптур Александра Браги. А на центральной улице в 2017 году появился бронзовый Василий Теркин - именно в Тапиау Александр Твардовский написал последнюю главу своей знаменитой поэмы.

Железные парни Александра Браги. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

ИЗДЕРЖКИ «РЕНОВАЦИИ»

Правда, к «реновации» Гвардейска есть вопросы. Новая брусчатка испытание временем прошла не везде - в некоторых местах она уже разворочена. Почему-то на всей огромной площади не нашлось места для кофейни, хотя кофейня для туристов - это первейшее дело. Да и со старинными домами не все так хорошо, как хотелось бы. Стоит отойти немного от площади, как картина будет не столь открыточной.

Константин Михеенко не желает выселяться из крепкого дома, который почему-то признали аварийным. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

- Несколько лет назад наш дом признали аварийным, то есть под снос, - рассказывает Константин Михеенко, житель симпатичного и крепкого немецкого дома в самом центре города. - И все. И крышу не делают, хотя она течет безбожно. Сколько я ни обращался к чиновникам, все бесполезно. А переселяться из этого дома я не хочу. Он добротный, красивый, к тому же вложил кучу своих денег в ремонт.

Согласитесь, как-то странно признавать аварийным добротный дом в самом центре исторического городка. Не проще ли привести его в порядок? Тем более что дом, где живет Михеенко, не единственный. Очевидно, что приводить в порядок нужно и то, что находится на некотором отдалении от центральной части города. Показательна судьба т. н. «дома Якубовича» - роскошного трехэтажного здания на берегу Деймы. После пожара его восстанавливать не стали, и сегодня на месте красивого дома - пустырь.

ТЮРЬМА ПРЕВРАТИТСЯ В ГОСТИНИЦУ

Впрочем, в обозримом будущем у Гвардейска должна появиться такая точка притяжения, что все неотремонтированные дома покажутся сущей мелочью. Речь идет о средневековом замке Тевтонского ордена Тапиау, в котором до недавнего момента располагалась тюрьма.

Первые разговоры о том, чтобы вывести из замка исправительное учреждение и превратить древнюю твердыню в туристическую жемчужину, начались еще при губернаторе Боосе, в середине нулевых. Однако лед тронулся только сейчас. В конце июня Тапиау покинули последние заключенные (их раскидали по другим колониям области), а замок был передан Калининградскому областному историко-художественному музею. Возможно, в августе он даже откроется для посетителей.

Хотя смотреть там пока особенно не на что.

- Мрачно там очень, атмосфера гнетущая, - говорит директор историко-художественного музея Сергей Якимов.

Чтобы превратить бывшую тюрьму в туристический комплекс, понадобятся огромные деньги. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Впрочем, в ведении музея тевтонский замок, скорее всего, временно. В будущем Тапиау должен стать центром туристско-рекреационного кластера с историческим уклоном. В самом замке обещают открыть гостиницу с аутентичным рестораном, рядом должны появиться другие зоны развлечения и культурного досуга. Вероятно, пришло наконец время благоустроить набережную и построить яхтенную марину: Гвардейск находится на пересечении двух рек, Преголи и Деймы, и сам бог велел ему стать центром речного туризма.

Так выглядит дом Ловиса Коринта... Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

...А так в 2005 году выглядел "дом Якубовича". Сейчас от него ничего не осталось. Фото: Алексей ЮШЕНКОВ

Но это все завтра, а то и послезавтра. Пока же в Гвардейске готовятся к запуску более скромного проекта - к открытию дома немецкого художника-импрессиониста Ловиса Коринта, расположенного на берегу Деймы, прямо напротив тюрьмы-замка. Еще несколько лет назад домик представлял собой жалкое зрелище и готов был вот-вот рухнуть под стать соседнему «дому Якубовича». Однако на реконструкцию выделили деньги, и здание капитально отреставрировали (на самом деле полностью перестроили). 21 июля обещали организовать торжественное перерезание ленточки, но радостный миг пришлось отложить - то ли из-за ковида, то ли, что скорее, из-за неаккуратности подрядчика.

- Хотите, внутрь в этот дом вас проведем? - предложили нам за несколько дней до несостоявшегося открытия местные пацаны, которые купались в речке прямо возле домика Коринта. - Только предупреждаем: там пока ничего нет…

Кажется, Ловис Коринт немного расстроился бы от такой необязательности.