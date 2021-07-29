Как в пандемию спасают калининградцев от инфарктов

Подключение аппарата искусственного кровообращения в ходе проведения открытой операции на сердце. Фото: ФЦВМТ

«ЦЕНТР - НЕ ОСТРОВ»

- Александр Борисович, у вас есть отделения, перепрофилированные для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией?

- По решению Министерства здравоохранения России и по согласованию с региональным минздравом наш центр не вошел в список учреждений, в которых развернута помощь пациентам с COVID-инфекцией. Мы, как и в доковидное время, ориентированы на оказание помощи кардиобольным и пациентам с заболеваниями суставов.

- Но пандемия не могла не повлиять на вашу работу…

- Центр - не отдельный остров со своими законами. И сотрудники болели, и экстренных пациентов к нам привозят, бывает, с подозрением на пневмонию. Но наша задача состоит в том, чтобы оказать всю необходимую помощь независимо от выявленного COVID-статуса, а также сделать так, чтобы не допустить вспышки инфекции в учреждении. Во время пандемии, когда многие лечебные учреждения региона были перепрофилированы на оказание помощи больным с коронавирусом, наш центр стал принимать пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктом со всей области. И уже больше года мы работаем в таком режиме.

КАК «ПОЙМАТЬ» ИНФАРКТ

- До пандемии вы же тоже спасали и жителей области?

- Да, уже 7 лет, кроме плановой высокотехнологичной кардиохирургической помощи, мы оказываем и помощь экстренную. Но с 2014-го по 2020 год действовала другая маршрутизация кардиопациентов с подозрением на острый коронарный синдром, инфаркт миокарда. Скорая доставляла только жителей восточных муниципалитетов и прилегающих районов Калининграда. А в последний год - со всей области. Если в доковидное время к нам привозили 1200-1400 пациентов в год и мы выполняли 700-800 экстренных операций, то теперь только за 6 месяцев 2021-го доставлено более 1500 пациентов, проведено 715 экстренных стентирований, 46 экстренных аортокоронарных шунтирований. Конечно, работаем с большой нагрузкой, но мы идем на это в интересах пациентов.

- Вас как врача эти цифры не пугают? Получается, что столько запущенных случаев…

- Ситуации разные. Но, к сожалению, пациентов, решивших переждать приступ дома, действительно много. Родственники такого больного ни секунды не должны ждать: видите, что он бледный, жалуется на резкую слабость, давящую боль в грудной клетке, что не прощупывается пульс - звоните в скорую. Очень много случаев, когда благодаря своевременному обращению за помощью мы в прямом смысле «ловим» инфаркт, не даем ему случиться.

Александр Выговский. Фото: ФЦВМТ

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

- Учитывая возросшие объемы оказываемой помощи, пришлось закупать новое оборудование?

- Мы заменили один из ангиографов на новый, приобрели дополнительное оборудование для отделений анестезиологии и реанимации. Если сравнить техническое оснащение центра в Калининграде с ведущими подобными клиниками Америки, Израиля, Германии, Литвы, могу с полной ответственностью заявить, что сегодня у нас есть абсолютно все в соответствии с мировыми стандартами.

- Существует стойкое мнение, что, если живешь не в Калининграде, сложно попасть в кардиоцентр.

- Мы, пожалуй, один из немногих федеральных кардиоцентров, кто так плотно работает с территорией. Порядка 80 процентов пациентов в год, получающих помощь здесь, являются жителями области. Уровень доступности высокотехнологичной помощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов высокий. В этом калининградцам повезло. И еще один важный факт - у нас нет ограничений для пациентов, мы не отказываем в операции в силу, например, возраста больного. Самому взрослому пациенту, которому выполнили плановую операцию, было 102 года, экстренную - 94 года. Есть особо тяжелая группа пациентов - которые поступают в состоянии кардиогенного шока. Для таких случаев разработаны специальные протоколы ведения, соблюдается строгая преемственность на всех этапах лечения. Реанимация начинается еще в машине скорой, в приемном отделении. Мы за каждого боремся до конца, используя любой шанс на благоприятный исход. Но даже при всем при этом спасти абсолютно всех пациентов невозможно.

- Показатель смертности изменился в период пандемии?

- Если говорить об экстренных пациентах, то это 3-5% - показатель клиники европейского уровня. Так было и в доковидное время.

О ЗАЩИТЕ ПАЦИЕНТА И ВРАЧА

- Допустим, сегодня скорая доставляет человека с инфарктом. Но ведь нужно точно знать - заражен он COVID-19 или нет?

- Всем без исключения пациентам, поступающим по скорой, мы обязательно проводим компьютерную томографию легких. Когда мы поделились этим методом работы с американскими коллегами, те очень удивились, ведь это затратно! Но мы решили именно так: в каждом экстренном случае обязательно - КТ легких, в случае малейшего сомнения - тест на COVID-19. И если видно, что все указывает на наличие новой инфекции, в первую очередь оказываем необходимую кардиопомощь. Как только пациент стабилизируется, присоединяем терапию против коронавируса и, если состояние больного позволяет, транспортируем его в специализированное лечебное учреждение. Но иногда переводить нельзя - больной не выдержит. Был случай, когда мы выхаживали пациента с инфарктом и коронавирусом одновременно. Причем пациенту была показана открытая операция на сердце. Экстренно прооперировали, использовали вспомогательные технологии, подсоединили к аппарату ЭКМО - это оборудование в буквальном смысле дышит за человека, быстро насыщает кровь кислородом. Добавили терапию против коронавируса. Человек поправился и через несколько недель выписался из стационара.

- Экстренных пациентов врач обязательно встречает в защитном костюме?

- Не только врачи, все наши сотрудники приемного отделения - медсестры, регистраторы действуют с соблюдением мер инфекционной безопасности. Мы не работаем в режиме «красной зоны», но обязаны защищаться, чтобы сохранить здоровье коллектива, чтобы не останавливать работу центра. Еще в прошлом году организовали специальный отдел дезинфекции. Когда к нам переводят пациента с инфарктом из «красной зоны», то дезинфекторы практически следуют за каталкой от приемного покоя до рентген-операционной, до реанимации. И проводят тщательную обработку поверхностей, помещений. Операционная закрывается под конкретного пациента, в реанимации он изолируется в специально выделенном боксе.

ВАЖНО!

Что нужно знать о профилактике инфаркта

Болезнь не приходит в одночасье. Бывает, она развивается месяцами, бывает - годами. Организм обязательно сообщает, что что-то не так: участившаяся боль в груди, одышка, слабость, аритмия. Не стоит пережидать, когда закончится пандемия - нужно выяснить причину происходящего, обратиться за помощью немедленно. Ведь плановое лечение всегда лучше, чем операции по скорой. Берегите себя и своих близких!