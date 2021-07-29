Михаил Швыдкой: Раньше у артистов были биографии, а сейчас - резюме

Михаил Швыдкой. Фото: Александр КАТЕРУША

«ДЕНЬГИ ПРОСИТЬ НЕ СТЕСНЯЮСЬ»

- Театр мюзикла - частный театр. Насколько сегодня это распространено в России?

- Сегодняшний театральный ландшафт у нас довольно сложный. Подавляющее большинство российских театров - государственные репертуарные театры с постоянной труппой. Но в нашей стране еще после отмены крепостного права начала развиваться театральная антреприза. И такие частные театры, как театр Соловцова в Киеве или театр Корша в Москве, играли заметную роль. Подобные были и в Харькове, и в Риге, да и оперный театр Зимина был частным. Наряду с ними существовали императорские театры: Большой, Малый, Мариинский, Михайловский и Александринский. Актеры были государственными служащими, имели чины, и платили там значительно больше, чем в частном театре. Сейчас в Москве порядка 115 государственных и муниципальных театров: от Большого до Театра на Перовской. И много небольших. Поэтому некоторые считают, что в столице 250 театров, а другие говорят о 400. Наш театр во главу угла ставит художественный результат. Мы делаем оригинальные постановки, что очень дорого. Кроме того, выращиваем артистов, а это трудный процесс. Не любим брать артистов со стороны. С нашим театром сотрудничают около 350 человек, 150 из них - артисты.

- Как удается всех прокормить, учитывая пандемию, да и вообще?

- Не знаю! Наш театр частный, но не коммерческий.

- Неужели в убыток работаете?

- В убыток, конечно. Я много занимаюсь фандрайзингом (привлечение сторонних ресурсов для реализации культурных проектов. - Ред.), это тяжелая, унизительная история. Но вот когда Станиславский создавал художественный театр и ему нужны были средства, он пришел к одному купцу первой гильдии. Тот сидит обедает. И говорит: «На колени встанешь - дам денег». Станиславский встал на колени. Поэтому я, вспоминая эту историю, на колени хоть и не встаю, но просить не стесняюсь.

- У нынешних купцов просите?

- Да, у богатых людей. С политиками не имею дела. У них и денег нет. У нас есть постоянные спонсоры в Тюмени и Тобольске, мы ездим туда на гастроли, работаем с Тобольским театром, за это получаем некую сумму. Есть люди, которым просто нравится то, что мы делаем, и они дают какие-то деньги. Некоторые думают, что у меня есть какие-то административные рычаги. Нет, я скромный чиновник, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Выручают личные отношения, дружба. Очень трудно заставить людей дать денег, если они не хотят. Нормально, если в восьми случаях из десяти получаешь отказ.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ФЕНОМЕН

- Скажите, что вас в нынешней русской культуре, в широком смысле этого слова, не устраивает?

- Качество экспертизы. Дело даже не в том, что много людей, которые имитируют искусство, симулируют. Значительно хуже, что слишком многие выдают эту имитацию за искусство. Критерии серьезно сбиты. У нас сегодня все гении, не гениев не осталось. Молодые люди выходят на сцену, делают три движения - и они сразу гении. Успех стал слишком быстрым, коротким, и он часто не связан с профессиональными качествами. Пример тому - интернет, где появляются звезды на полгода или год, а потом растворяются. У прежних артистов были биографии, а сейчас - резюме. Были длинные судьбы, чего сегодня почти не осталось. В литературе работает настоящий рынок, и там все проще. Либо продается, либо не продается. Уровень экспертизы в литературе или живописи выше, чем в театре или кино. Сегодня вот какая проблема: человек может объявить себя художником, поскольку интернет демократичен. Выложил - и вот я поэт, музыкант, писатель, артист. С одной стороны, это прекрасно, с другой - это делает искусство ширпотребом.

- Бытовая культура в стране как, по-вашему, меняется?

- Хорошо меняется. В очень правильном направлении. Нынешнее поколение не помнит, какими были столовые в 60-е годы, где было написано: «Яйца и пальцы в солонки не совать». Не помнит и не знает, какие были вилки и какая была еда. Появление таких гостиниц, какие стоят в Светлогорске, свидетельствует о том, что все развивается, пусть и трудно.

- Неравномерно очень развивается.

- Да. Проблема сегодняшней России - это огромные социальные различия. Одни живут очень богато, а другие очень бедно. Капитализм, может, и самый жизнеспособный, но не самый лучший строй на свете. С приходом интернета социальные различия будут усиливаться. Кто-то будет учиться онлайн, а кто-то - у живых педагогов. Кто-то будет лечиться онлайн, а кто-то пойдет к живым докторам. Кто-то будет ходить в театр, а кто-то будет смотреть спектакли в интернете. А формирование культуры - это общение живого с живым, что бы мы ни говорили. Это дорого, но, если нет живого общения, феномен культуры исчезает.

НЕУДОВЛЕТВОРЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

- За годы работы на телевидении и в министерстве культуры вы общались со многими выдающимися людьми. Кто действительно запал в душу?

- Если говорить об актерах и режиссерах, то, конечно, Ефремов, Табаков, Любимов. Из живущих сегодня - мой товарищ, кинорежиссер Андрей Смирнов. Таких людей много. Мне посчастливилось быть знакомым с Сахаровым. Или, например, жена Солженицына Наталья Дмитриевна - грандиозное человеческое явление. Мне повезло в жизни. Я был дружен с Андреем Мироновым и Гришей Гориным, Марком Захаровым. Слава богу, жив Ширвиндт. Все они оказали огромное влияние на меня. С Игорем Костолевским я сидел за одной школьной партой. Но, знаете, самое большое влияние на меня оказала моя бабушка, которая окончила один класс одесской гимназии - и все.

- Сегодня люди отказываются смотреть телевизор. Или утверждают, что смотрят только «Культуру». Вы же были основателем этого канала?

- Люди врут. Когда в 1997 году мы создали канал «Культура», он выходил в 10 городах. И на вопрос «Что вы смотрите?» люди отвечали: «Культуру». Даже те, которые жили в городах, где канал «Культура» не вещал. Но это нормально, это же самооценка, это важно для человека. На «Культуре» я проработал 9 месяцев, после чего стал председателем ВГТРК, куда «Культура» входила, и я каналу помогал развиваться. Само наличие такого канала очень важно. Аналогов ему в мире нет, только подобия.

- Сегодня создание такого канала кажется чем-то невозможным.

- Это было время, это были Ростропович, Лихачев, Захаров, которые убеждали Ельцина сделать такой канал. Он был создан по определенным причинам, когда шла борьба за пространство телевещания между Березовским и Гусинским. Чтобы эту частоту никому не отдавать, и создали канал «Культура». Первым председателем попечительского совета стал Борис Ельцин, и это помогло. А сегодня потребность в культуре высокая. Проблема лишь в том, чтобы имитацию не выдавали за настоящую культуру.