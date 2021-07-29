В центре Калининграда археологи нашли рыцарский пояс и значки паломников

В такие дубовые пазы вставлялись брусья, на которых покоился каменный фундамент. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Чем пахнет Средневековье

Первое, что предстало глазам археологов по ходу раскопок на участке улицы Гюго, откуда в будущем протянется пешеходный мост на остров Канта, - это целая система берегоукрепительных сооружений.

Много веков назад река, называвшаяся тогда Прегель, была заметно шире, имела обыкновение периодически еще более широко разливаться, обладала болотистыми берегами. И сушу приходилось отвоевывать у воды тяжким трудом, вколачивая в эти самые берега сотни свай параллельно в два (и больше) ряда, обшивая их досками и заполняя пространство между ними всякой всячиной: грунтом, строительным мусором, навозом. Кстати, последнего на улицах городов Альтштад, Кнайпхоф и Лебенихт имелось в изобилии: весь транспорт был на конной тяге, да и прочего скота - мелкого и крупного рогатого - хватало. Да уж, нынешним идеалистам, вздыхающим по утраченной романтике Средневековья, прогулка по тогдашним улицам вряд ли пришлась бы по душе! Хотя археологи к царящему в раскопе специфическому запаху давно притерпелись - работа такая…

Каменный фундамент покоится на мощных брусьях. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Наряду со сваями практиковалась и подстилка из дерева под каменный фундамент - чтобы не погружался в топкую землю. В западной стороне раскопа прекрасно видны толстенные брусья, на которых покоятся здоровенные валуны, служившие основанием то ли для одного из фахверковых складов, которыми был знаменит этот район, то ли для крановой башни здешнего порта. То, что было выше, сгорело - то ли во время печально знаменитой бомбардировки города британской авиацией в августе 1944-го, то ли еще раньше, ведь пожары здесь периодически бушевали во все века.

«Фирменный знак» мастера

Впрочем, в распоряжении археологов имеются оригинальные образцы стройматериалов, из которых сооружали стены и крыши в XIV-XV веках. Например, большемерный «орденский» кирпич-пальчатка. Называется он так потому, что мастер, закончив набивать форму перед обжигом, проводил пальцами по еще влажной глине, оставляя на ней характерные полосы.

- А вот эти кирпичи имеют еще и глубокую поперечную борозду, - показывает сотрудник предприятия «Балтспецархеология», архитектор Данила Котов. - Будто человек, огладив поверхность, напоследок резко проводил по ней большим пальцем. Кто знает, может, это был своего рода «фирменный знак».

Орденский кирпич со следами пальцев изготовившего его мастера. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Черепичные крыши того времени тоже заметно отличаются от более поздних, привычных калининградцам «немецких» аналогов. Сначала на крышу клали вогнутую черепицу, на верхнем конце снабженную специальным выступом - чтобы можно было цеплять за деревянный каркас. А уже сверху по бокам укладывали две гладкие выгнутые черепицы, по которым вода стекала в образовавшуюся выемку и устремлялась вниз к земле. В совокупности с крутым скатом крыши такая конструкция прекрасно защищала от дождя.

Устройство черепичной крыши было не таким уж простым делом. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Пилигримы и рыцари

Но вишенка на любом археологическом «торте» - конечно же, обнаруженные в ходе раскопок монеты, украшения, предметы быта и все такое прочее. На улице Гюго таких артефактов уже обнаружено немало, в том числе и воистину уникальных.

Взять хотя бы значки паломников. Отлитые из сплава свинца и олова миниатюры с изображениями различных святых или сцен из Священного Писания пилигримы приобретали, так сказать, в пункте назначения и прикрепляли на свои шляпы, плащи или котомки. После окончательной победы Реформации в германских землях такие жетоны стали считаться еретическими, и за их ношение жестоко преследовали. На Гюго археологи по ходу предшествовавших разведок и нынешних раскопок нашли уже несколько таких значков - некоторые даже с остатками ткани, к которой были пришиты.

Подвеска в виде секиры святого Олафа и значки паломников. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Еще более редкой находкой можно считать металлические пряжку рыцарского пояса и накладки на него - кстати, отдельные тоже с фрагментами кожи. Между прочим, данный элемент средневекового облачения по ширине заметно отличается от того, что показывают во многих исторических фильмах. В реальности это был ремешок толщиной с мужской мизинец, который не мог поддерживать ни меч, ни кинжал, ни вообще что бы то ни было, а служил своего рода отличительным знаком человека, принадлежащего к высшему сословию.

Богато украшенный пояс в Средневековье обозначал принадлежность человека к высшему сословию. Фото: Игорь ОРЕХОВ

К рыцарскому поясу крепились разве что отлитые из серебра небольшие подвески - исключительно для красоты. Одно из таких украшений было обнаружено в раскопе на Гюго вместе с упомянутыми пряжкой и накладками.

Редкая фибула

Есть в мало-помалу собирающейся коллекции и несколько фибул. Эти застежки для плащей в виде расположенных по кругу гербовых щитков сотрудники «Балтспецархеологии» уже находили при раскопках в бывшем районе Закхайм на современном Моспроспекте. Правда, чуть более крупные по размеру.

- А это выполненная из сплава цветных металлов монетовидная круглая фибула с надписями по-латыни, - объясняет научный сотрудник «Балтспецархеологии» Ирина Иптышева. - Подобные были распространены в Европе в XIII-XV веках.

Сделанные на этой застежке латинские надписи специалистам еще предстоит расшифровать. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Точнее всего определить, к какому времени относятся находки, можно, если среди них попадаются монеты. Поэтому значение серебряных шиллинга и квартника, поднятых из раскопа на Гюго, трудно переоценить. Их еще предстоит очистить, но, предположительно, дензнаки имели хождение в период правления 23-го великого магистра Тевтонского ордена Конрада Цёлльнера фон Ротенштайна (1382-1390 годы) и, может быть, чуть позднее.

Каменное ядро от тевтонской бомбарды. Фото: Игорь ОРЕХОВ

- Если такой богатый «урожай» удалось собрать в раскопе площадью всего 35,5 квадратных метра, то можно лишь гадать, какие находки ожидали бы археологов на ряде близлежащих объектов, которые возводились без всякого участия археологов, - резюмирует директор «Балтспецархеологии» Евгений Калашников. - Как показывает практика, их присутствие необходимо на любых стройках, по крайней мере в историческом центре города.