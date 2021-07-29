«Изменить жизнь к худшему»: в Калининграде архитекторы забраковали два проекта из трех

Такие немаленькие дома должны вырасти на Советском проспекте.

Накануне на архитектурно-градостроительном совете в Калининграде архитекторы разобрали по косточкам три жилых комплекса. Один должен появиться в границах Советского проспекта, улиц Гайдара и Памяти павших в Афганистане; второй – на пересечении улиц Закатной и Артиллерийской; третий – на улице Подполковника Иванникова. Если первый сильно не критиковали (его разнесли на предыдущем совете, и сейчас он вернулся с доработки), то два других разнесли в пух и прах.

ПРОЕКТ ЖК ОДОБРЕН СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Началось обсуждение с ЖК на Советском проспекте. По проекту, подготовленному организацией «Дивек-Проект», предусмотрено строительство пяти зданий с навесными фасадами вместимостью 1415 квартир, максимальная высотность которых составит 10 этажей. Напомним, что при первом рассмотрении градсовета проектировщики представляли 14-этажный жилой комплекс из семи зданий, то есть аппетиты заказчиков были немного умерены.

На этот раз были учтены и претензии ГИБДД по транспортной схеме и имеющаяся поблизости застройка (например, проектировщик снизил высотность до восьми этажей в направлении школы №43). Кроме того, представитель инвестора заявил, что в одном из корпусов планируется разместить частный детский сад. Тем не менее, представитель Госавтоинспекции Роман Луценко высказал несколько замечаний. Так как поворот с Советского проспекта на улицу Гайдара, по его словам, и сегодня является точкой напряжения, а после строительства многоквартирного гиганта пробки там будут куда плотнее, застройщику придется поучаствовать в реконструкции улицы Павших в Афганистане.

В целом, проект был одобрен. Председательствовавший на совете главный архитектор области Евгений Костромин лишь посоветовал учесть новые замечания по транспортной схеме, а также разработать архитектурную подсветку фасадов и продумать благоустройство прилегающей территории.

«УКРАШАТЕЛЬСТВО» И «ОТСУТСТВИЕ МЫСЛИ»

Следующему проекту, представленному калининградским архитектором Ильей Соловьевым (его студия проектировала ЖК «Цветной бульвар») и его коллегой Евгением Зоренко, повезло куда меньше. Грубо говоря, от него не оставили камня на камне.

Комплекс также, как и в первом случае, объединял 5 домов, но уже на 1013 жителей. Все они 10-этажные и типовые, похожие друг на друга. Изначально высотность не должны была превышать 9 этажей, но проектировщики заявили, что микрорайон уже застроен 10-этажками (поблизости все тот же «Цветной бульвар»), поэтому можно было не стесняться.

Проект жилого комплекса на Артиллерийской отправили на доработку.

Однако эксперты так не посчитали. Первым высказался представитель ГИБДД Роман Луценко, который заявил, что выезды из ЖК организованы не по нормативу, а так, как изобрел дизайнер, поэтому все придется переделывать. Далее уточняющий вопрос задал Сергей Гулевский из студии «4+». Архитектора смутили карнизы на фасадах через каждые два этажа, а потому он поинтересовался, из какого материала они будут сделаны, и есть ли в этом какая-то мысль. Зоренко ответил, что из пенополистирола, а мысль простая – визуальное уменьшение этажности.

После этого и Соловьев, и Зоренко получили шквал критики буквально от всех участников собрания. Их обвинили в украшательстве и в том, что они «распихали по земельному участку готовые секции». Гулевский заявил, что вся работа выполнена «крайне непрофессионально», он рекомендовал градсовету отклонить ее от согласования, а заказчику посоветовал обратиться в другую мастерскую. Его поддержали и Олег Васютин, и Петр Черненко, и Вячеслав Генне, который обвинил Зоренко и Соловьева в том, что в их проекте «никакого сюжета нет».

- Нас бы устроили даже правильно расставленные серые кубики. Чем ярче и пестрее вы будете делать, тем архитектура будет хуже. Вы опять увлекаетесь украшательством, - высказался Генне.

Евгений Костромин также заметил, что представленное градостроительное решение крайне сомнительное и отправил проект на доработку.

«ЖИРНАЯ ТОЧКА, КОТОРАЯ ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ К ХУДШЕМУ»

Третий жилой комплекс, который, быть может, еще станет гостиницей, представил архитектор Игорь Ли. Он, по замыслу заказчика, должен появиться на улице Подполковника Иванникова на месте гостиницы «Орион» и клиники «Медэксперт». Как сообщил Ли, существующие сегодня постройки планируется снести, а на их месте возвести 8-этажный ЖК с подземной парковкой или многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей, жилым домом и офисными помещениями.

Проект Игоря Ли, по словам архитекторов, "не укладывается в регламенты".

Ли очень подробно рассказывал о том, какой интересный проект получит город, однако председателя градсовета Евгения Костромина его аргументы не убедили. По его словам, детские площадки, помещенные между домами, не получат достаточного освещения, а потому будут сделаны с нарушением санитарных норм. Кроме того, по словам Костромина, на выбранном участке можно строить дома не выше семи этажей, но Игорь Ли почему-то этого не учел. Закончил разгром проекта Роман Луценко.

- То, что мы видим - это последняя жирная точка, которая изменит жизнь людей к худшему в этом районе, - заявил представитель ГИБДД. – Здание живет отдельно и оторвано от существующей транспортной ситуации.

- Доработка проекта понадобится однозначно, - заключил Костромин. – Он просто не укладывается в регламенты. Мы переносим обсуждение на следующий градсовет.