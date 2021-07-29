Национальный проект «Производительность труда»: калининградские производители — об опыте участия на «Фабрике процессов»

В конце прошлого года две группы сотрудников завода «Янтарь» поучаствовали в мероприятиях на «Фабрике производственных процессов». Фото: предоставлено компанией.

Помочь внедрить в компании новую философию и изменить отношение сотрудников к стандартным рабочим функциям может методическая подготовка на «Фабрике процессов».

Об этом рассказал гендиректор прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин.

- Площадка для оптимизации потоков и процессов в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда» развернута на одном из производственных цехов. Целью проекта установлено увеличение производительности труда за счет применения инструментов бережливого производства. Анализируя существующие процессы и устраняя потери, можно действительно увеличить производительность. Чтобы задуманное можно было осуществить, необходимо повышать уровень знаний и мотивации сотрудников. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (далее по тексту РЦК - Ред.) предлагает участие на площадке «Фабрика производственных процессов» - современном инструменте - в формате деловой игры и теории, - пояснил Илья Самарин.

В конце прошлого года две группы сотрудников завода «Янтарь» поучаствовали в мероприятиях на «Фабрике производственных процессов». Так, «Фабрика производственных процессов» РЦК - наглядная демонстрация того, что бережливое производство дает существенные результаты по увеличению показателей производства и заставляет всерьез смотреть на инструменты бережливого производства, адаптировать их у себя. Процесс поставлен так, что человек совершенно несведущий за день получит базовые знания и применит их в дальнейшем в командной работе, добьется на своем рабочем месте прироста производительности.

- Конечно, опытные сотрудники подтверждают, что каждый производственный процесс уникален, но «Фабрика процессов» создает прецедент и наглядно демонстрирует необходимость адаптации инструментов бережливого производства на свои линии. Вот что дает «Фабрика» и за что мы благодарны, - сказал Самарин.

Процесс развития производственной системы и внедрения бережливого производства длительный. Необходимо не только обучить людей, но и изменить их менталитет. Формировать производственную культуру, которая станет конкурентным преимуществом.

- «Фабрика производственных процессов» показывает, что это не абстрактные понятия, а то, что помогает увеличить производительность труда и, как следствие, делает нас конкурентоспособными. Участие в «Фабрике» было эффективным: в планах предприятия создать собственную фабрику процессов АО «ПСЗ «Янтарь», - отметил руководитель предприятия.

Помимо демонстрации инструментов бережливого производства, представители центра компетенций в сфере производительности труда в рамках национального проекта «Производительность труда» принимали участие в работе непосредственно на предприятии.

- Сотрудники лично присутствовали на заводе и обучали работников нашего цеха. Участвовали в рабочей группе, проводившей анализ производственных процессов, решении проблем, выявленных при мониторинге. Итого за первый год программы мы добились увеличения всех показателей до целевых значений, - подчеркнул гендиректор судостроительного завода.

СПРАВКА "КП"

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» - единственное российское судостроительное предприятие, которое расположено в юго-восточной незамерзающей части Балтики. За 75 лет предприятие стало известным строителем и ремонтником современных боевых кораблей и высокоэффективных гражданских судов. Специализируется на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте, на изготовлении металлоконструкций различного назначения из стали и легких сплавов, металлообработке и изготовлении отдельных изделий в сфере машиностроения.

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