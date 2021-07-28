Один из ведущих российских производителей полуприцепов и надстроек на грузовые шасси о нацпроекте «Производительность труда» в Калининграде

Компания Grunwald уже приступила к совместной работе с Региональным центром компетенций. Фото: предоставлено компанией.

Один из ведущих российских производителей полуприцепов, прицепов и грузовых надстроек калининградская компания Grunwald присоединилась к нацпроекту «Производительность труда».

- Вступление в программу стало для компании очередной важной вехой, отражающей процесс непрерывного внедрения наиболее эффективных практик по снижению потерь и увеличению производительности. Комплексная задача по обеспечению роста объёмов выпуска продукции потребовала создания на предприятии благоприятных условий для постоянного совершенствования внутренних процессов, - рассказал главный технолог Grunwald Рустам Субханкулов.

Компания уже приступила к совместной работе с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Калининградской области. Специалисты, отвечающие за реализацию поставленных целей в Grunwald, на базе центра прошли курс обучения по методике реализации проектов. Узнали о структуре и развитии проекта от старта к достижению целевых показателей, определения направлений деятельности каждого участника рабочей группы, необходимых мероприятиях, которые предстоит реализовать предприятию, направленных на достижение прироста производительности труда не менее чем на 5% (по отношению к предыдущему году) ежегодно в течение трех лет участия в федеральном проекте. После проведения тренингов начата работа по анализу процессов в потоке, выявлению и оцифровке потерь и формированию планов мероприятий.

- Был выбран пилотный поток, сформирована команда, изучены рабочие методики повышения производительности труда, исследован передовой опыт предприятий-участников, - сообщил Рустам Субханкулов.

В ближайшее время планируется начать этап совместной проработки проекта на базе производственной площадки предприятия в микрорайоне Прибрежный в Калининграде.

- Работа будет направлена на повышение эффективности процессов на заготовительном участке основного производства. Это ключевое подразделение предприятия, ритмичная работа которого задает темп всем остальным, - пояснил главный технолог Grunwald.

В результате планируется сократить время, затрачиваемое сотрудниками на рабочие процессы, сократить запасы и объём незавершённого производства, повысить загрузку персонала и оборудования.

- Мы рассчитываем увидеть первые результаты проекта уже к концу текущего года, - обозначил планы Рустам Субханкулов.

В Калининградской области нацпроект «Производительность труда» стартовал в 2019 году. С начала действия нацпроекта в регионе к нему присоединилось 38 предприятий. Его цель - обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5%.

СПРАВКА "КП"

Grunwald - один из ведущих российских производителей полуприцепов, прицепов и грузовых надстроек. За 14 лет в транспортном машиностроении смог заслужить признание транспортных компаний из всех регионов России, вывести свою продукцию на внешние рынки и запустить три современных производственных комплекса. Сегодня два завода компании функционируют в Калининграде и один в Немане. К середине 2021 года общее количество выпущенных компанией транспортных средств приблизилось к 10 тысячам единиц.

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