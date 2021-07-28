В Польше антипрививочники разгромили пункт вакцинации от коронавируса

Больше половины поляков уже привились от коронавируса. Фото: Александр Подгорчук

За минувшие сутки в Польше с населением почти в 38 миллионов человек выявлено 106 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, в Калининградской области, где проживает чуть более миллиона человек, в тот же день выявлено 215 заболевших ковидом.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на издание Polskie Radio, 27 июля в Польше умерли семь инфицированных, а наличие дельта-варианта вируса подтверждается примерно в 70% исследуемых образцов. Несмотря на то, что количество поляков, желающих привиться, с каждым днем уменьшается, в стране привито уже около 60% населения.

- Мы находимся в таком моменте, что за неделю будет сделано менее одного миллиона прививок, - сообщает министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. - В предыдущие недели было сделано гораздо больше прививок. Система замедляется, но прошу не забывать о том, что мы приближаемся к тому, что в Польше будет привито более 50-60% населения. В возрастной группе старше 70 лет у нас очень хороший показатель - около 80% полностью привитых.

Пока правительство соседней республики старается ускорить темп вакцинации, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский анонсирует борьбу с агрессивными антипрививочниками. Как сообщает все то же Polskie Radio, антиваксеры не стесняются устраивать нападения на пункты вакцинации. Так, накануне организованная группа разгромила такой участок в Гродзиск-Мазовецком. В итоге были задержаны пять человек.

По словам Мариуша Каминьского, любые инциденты, связанные с проявлением агрессии и попытками воспрепятствовать работе пунктов вакцинации, неприемлемы.

- Я намерен связаться с государственной прокуратурой, чтобы квалификация таких действий была в достаточной мере суровой, - заявил глава МВД Польши. - Потому что это не только незаконные собрания, но препятствование гражданам в их борьбе за свое здоровье.

Мариуш Каминьский также подчеркнул, что острая реакция со стороны государства не заставит себя долго ждать.

А КАК В ЛИТВЕ?

Из 2 миллионов 682 тысяч человек, зарегистрированных в Литовской Республике, полностью вакцинированы 1 миллион 216 тысяч 461 человек (это чуть более 45%).

(Данные на 25 июля 2021 года; experience.arcgis.com).