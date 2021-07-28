Песни Пугачевой, шоколадки и проверка Роспотребнадзора: как в Светлогорске прошел концерт Манижи

Манижа спела «Самолеты» Пугачевой: пронзительно, чисто и даже несколько подражая манере Примадонны. Фото: Росконцерт

Многие удивлялись: ну какая связь Манижи и кинофестиваля "Балтийские дебюты", который проходит сейчас в Светлогорске? Действительно, никакой. Концерт был представлен в рамках специальных мероприятий, а, как сказала сама артистка, она органично чувствует себя на разных фестивалях, будь то рок, джаз или кино.

- Музыка – как вода. Она в любом бокале будет водой, - со смехом говорит Манижа.

На площадке «Янтарь Холла» она появилась задолго до концерта: сначала репетиция, потом подготовка, переодевание в сценический атласный комбинезон, тот самый, который мы видели на «Евровидении».

Интересно, что в день концерта Манижа предпочла не сидеть в гостиничном номере, а отправилась к морю.

- Я искупалась впервые за полтора года и даже позагорала. У меня лицо все горит! – призналась певица зрителям. Это никак не помешало радовать собравшихся песнями разных лет и хитами.

Манижа исполнила песню «Человеку нужен человек», в которой вставлена часть из композиции Аллы Пугачевой «просто», со словами: «Жить! Гореть и не угасать, жить, а не существовать!».

- Я обожаю Аллу Борисовну. Она великая женщина. В ней столько доброты! - пояснила Манижа. - В самый сложный день, за день до финала «Евровидения» она позвонила мне и сказала: «Значит так, все хорошо! Работаем для людей. Я и ты – это российское секретное оружие. Меняем отрешение к себе. Ты молодец».

Манижа спела «Самолеты» Пугачевой: пронзительно, чисто и даже несколько подражая манере Примадонны.

Вообще, пронзительно и проникновенно – это про живое выступление Манижи и ее музыкальной команды, которые к середине концерта заставили пол зала встать с мест и плясать. Публика была разная: от школьников младших классов до вполне солидных женщин с мужьями-отпускниками.

И именно дети дарили Маниже подарки, подбегая к сцене. Началось все с глиняного сувенирного домика и роз, а закончилось сладостями. Кажется, певице несли вкусняшки, припрятанные себе на вечер.

«Шоколадка? Конфетки? Что происходит?», - Манижа пищала от радости и непременно обнимала детишек. Те были в восторге.

Ну а на песне «Russian woman» артистка спустилась в зал, хит «Евровидения» пели все вместе. Зрители не упускали возможности: фотографировали и снимали Манижу на видео, чтобы оставить себе на память кусочек прекрасного концерта. Артистку не хотели отпускать даже после выступления на бис.

В 2017 года певица уже приезжала в Калининград - она была участницей фестиваля «Калининград Сити Джаз» в Центральном парке. Фото: Росконцерт

В соцсетях нашлись потом те, которые возмутились отсутствием масок, социальной дистанции и слишком теплой атмосфере в зале. Региональный Роспотребнадзор отреагировал быстро: «Несоблюдению противоэпидемических мер будет дана соответствующая оценка с привлечением виновных к административной ответственности».

Так закончился второй визит Манижи в Калининградскую область. В 2017 года певица была участницей фестиваля «Калининград Сити Джаз» в Центральном парке.

- Это было одно из самых ярких выступлений. Я хорошо запомнила его, - рассказала «Комсомолке» Манижа. - У меня есть песня «Иногда» и впервые за всю мою творческую карьеру во время исполнения этой песни я потеряла счет времени. Я совершенно потерялась, поняла, что я в абсолюте музыки и счастья от того, что стою на сцене. Я впервые в жизни ощутила себя счастливой на сцене. Это была эйфория. Если нас еще раз пригласят на «Калининград Сити Джаз», с радостью поучаствуем. Мы можем подготовить отдельную программу. У нас соул-музыка, треки, которые, может быть, не так популярны, но они есть в творчестве.